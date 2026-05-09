50 ଦିନରେ ବି 'ଧୁରନ୍ଧର 2' କ୍ରେଜ ଜାରି; ଥିଏଟର ପରେ ଓଟିଟିରେ କରିବ ଧମାକା, ରିଲିଜ ହେବ 'raw ଓ undekha' ଭର୍ସନ
ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 50 ଦିନ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ଧମାକା ଜାରି ରହିବ । କାରଣ ଏହାର 'raw ଓ undekha' ଭର୍ସନ OTTରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 9, 2026 at 10:06 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଅଭିନୀତ "ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ" ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ 50 ଦିନ ପୂରଣ କରିଛି । ଦର୍ଶକମାନେ ଏବେ ଏହାର OTT ପ୍ରିମିୟର ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ଯ ଫିଲ୍ମଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ନିରନ୍ତର ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର । ସାକନିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଫିଲ୍ମଟି ମେ 14 ତାରିଖରୁ Netflix ରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହେବ ।
#DhurandharTheRevenge is coming on #Netflix (Internationally) on 14 May 2026 (15 May in some timezones)— Divyansh (@Speaks_Div) May 8, 2026
With a Tagline of " raw & undekha"
2-3 min extended runtime (could just be credits) & uncensored abuses are expected.
india release: 14 may on #JioHotstar pic.twitter.com/LlyU2GdAC1
ଫିଲ୍ମର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସଂସ୍କରଣ ହେଉଛି OTT ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କରଣ । Netflix ରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଶୀର୍ଷକ "ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ (raw ଓ undekha) ସଂସ୍କରଣ" ଭାବରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦର୍ଶକମାନେ ଏପରି ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଯାହା ଥିଏଟରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇନଥିଲା ।
🔥 Hamza's back. Deeper. Darker. Deadlier.— OTT WEEK 🇮🇳 (@OTTWEEK) May 8, 2026
Dhurandhar: The Revenge (Raw & Undekha) — the unseen sequel that dominated 50 days in theatres is now coming straight to your screens.
🗓️ May 14 | Globally on @netflix | India on @JioHotstar
Ranveer Singh in his most raw form yet.… pic.twitter.com/liU0a3lkqf
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର ହୋଇଥିବା ଫୁଟେଜ୍ ଅନୁସାରେ, ଫିଲ୍ମର ରନଟାଇମ୍ 3 ଘଣ୍ଟା 52 ମିନିଟ୍, ଯେତେବେଳେ ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ 3 ଘଣ୍ଟା 49 ମିନିଟ୍ ଥିଲା । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି OTT ସଂସ୍କରଣରେ ମୋଟ 3 ମିନିଟ୍ ଅତିରିକ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯୋଡାଯାଇଛି । ଯଦିଓ ଏହି ସମୟ କମ୍ ମନେହୁଏ, ଏତେ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀଲରରେ, କିଛି ମିନିଟ୍ ଅତିରିକ୍ତ ଫୁଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ କାହାଣୀ ଏବଂ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼ ଯୋଡ଼ିପାରିବ ।
ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ସହ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ଆର. ମାଧବନ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ କଳାକାର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଜିଓ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଏବଂ ବି୬୨ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ । ୨୦୨୫ ଶେଷ ଭାଗରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ବିପୁଳ ସଫଳତା ପରେ, ଏହା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯ ତାରିଖରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ।
ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ଲୋକପ୍ରିୟତା OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି । ସାକନିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଲଗାତାର ୧୦ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ Netflixର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶୀର୍ଷ ୧୦ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ଦଶମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ୧୦୧ ନିୟୁତ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ୧୧ତମ ସପ୍ତାହରେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୩୨ ନିୟୁତ ଭ୍ୟୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ସର୍ବାଧିକ ୮.୨ ନିୟୁତ ଭ୍ୟୁ ପାଇଛି । ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ନବମ ସପ୍ତାହରେ, ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକଟିରେ 3 ନିୟୁତ ଭ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା । ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ପ୍ରବଳ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଫୋଲର୍ସକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ।
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ Netflix ରିଲିଜ୍ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଭାରତରେ JioHotstar ରେ ଫିଲ୍ମଟି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା ସଂସ୍କରଣ ପାଇବେ କି ନାହିଁ, କିମ୍ବା କେବଳ ଥିଏଟର ସଂସ୍କରଣ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏବେ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
50 ଦିନରେ 'ଧୁରନ୍ଧର 2'; କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି, ବନିଲା ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଫିଲ୍ମ
ପରଦା ପରେ ଏବେ ଓଟିଟିରେ ଧମାକା କରିବ ଧୁରନ୍ଧର 2, ଖୁବଶୀଘ୍ର ହେବ ରିଲିଜ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ