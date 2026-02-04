'ବାରାଣସୀ'ରେ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କୁ କାହିଁକି କାଷ୍ଟ କଲେ ରାଜାମୌଲି, ମହେଶ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ କେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ପଡିଲା ଭାରି ? ଜାଣନ୍ତୁ
ବାହୁବଳୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜମୌଲି ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "ବାରାଣସୀ"ରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ କେଉଁ ଆଧାରରେ କାଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 4, 2026 at 1:48 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୨୦୨୭ ମସିହାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ 'ବାରାଣସୀ' ପୁଣିଥରେ ଖବରରେ ରହିଛି । ଏସ.ଏସ. ରାଜାମୌଲିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ "ବାରାଣସୀ"ରେ ମହେଶ ବାବୁ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସୁକୁମାରନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜାମୌଲି ଏବଂ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଏବେ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି । 7 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ଏକ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଦେବେ । ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ରାଜାମୌଲି, ମହେଶ ବାବୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ସମସ୍ତେ ଫିଲ୍ମ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ପ୍ରିୟଙ୍କା ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଫିଲ୍ମରେ ରାଜି ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା । ମହେଶ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସର୍ତ୍ତର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ରାଜାମୌଲି ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କୁ କାହିଁକି କାଷ୍ଟ କଲେ?
ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ କାଷ୍ଟ କରିବାର କାହାଣୀକୁ ମନେ ପକାଇ ରାଜାମୌଲି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକ । ମୁଁ ତାଙ୍କ କାମକୁ ଭଲ ପାଏ । ଭୂମିକା ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ସେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ । ସେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଜୀବନ ଦାନ କରନ୍ତି । ତେଣୁ, ମୁଁ ସମାନ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଖୋଜୁଥିଲି । ମୋ ପାଖରେ ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଭୂମିକା ପାଇଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଥିଲେ । ସେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକା ଉଭୟ ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ । ତେଣୁ, ତିନି ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ଏକମାତ୍ର ପସନ୍ଦ ଥିଲେ।"
ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ନେଇ ମହେଶ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ରାଜାମୌଲିଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, କାରଣ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ବଲିଉଡରେ ନାଚି ନଥିଲେ । ପ୍ରିୟଙ୍କା କହିଥିଲେ, "ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରାଜାମୌଲିଙ୍କ ଠାରୁ ଫୋନ୍ ପାଇଲି । ସେ କହିଲେ, 'ଏହା ଏକ ମହିଳା ଚରିତ୍ର, ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଭଲ, ତୁମେ ଏହା କରିବା ଉଚିତ ।' ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, 'ମୋର ମଧ୍ୟ ଏକ ଅନୁରୋଧ ଅଛି, ଯେ ମୁଁ ଏଥିରେ ନାଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦିଓ ମୁଁ ଏହା ମାଗିବା ଉଚିତ୍ ନଥିଲା, କାରଣ ଫିଲ୍ମରେ ଏକ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଭାବନା ଅଛି ।'" ମହେଶ ବାବୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, "ତୁମ ଯୋଗୁଁ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ନାଚିବାକୁ ପଡିଲା ।" ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ରାଜାମୌଲିଙ୍କୁ ନାଚିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ କାରଣ "RRR" ଫିଲ୍ମର "ନାଟୁ ନାଟୁ" ଗୀତଟି ଏହାର ଗୀତ ଏବଂ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚାଲ୍ ସହ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଓସ୍କାର ଜିତିଥିଲା ।
'ବାରାଣସୀ', ଏପ୍ରିଲ ୭, ୨୦୨୭ ରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ଏହି ତାରିଖ ବାଛିବାର କାରଣ କେବଳ ଏପ୍ରିଲ ୭ ତାରିଖରେ ପଡୁଥିବା ବିଶେଷ ଅବସର ନୁହେଁ, ବରଂ ୧୪ ଏପ୍ରିଲରେ ଆମ୍ବେଦକର ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ୧୫ ଏପ୍ରିଲରେ ରାମ ନବମୀ ଭଳି ଛୁଟିର ଲମ୍ବା ସିରିଜ ମଧ୍ୟ । ସପ୍ତାହ ସାରା ଉତ୍ସବର ପରିବେଶକୁ ବିଚାରକୁ ନେଲେ, ୨୦୨୭ ଏପ୍ରିଲ ୭ ତାରିଖ ଆଗାମୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ତାରିଖ ହୋଇପାରେ । ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥା ହେଉଛି, ବାରାଣସୀ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ଭାଷାରେ ଏକକାଳୀନ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ