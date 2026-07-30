ETV Bharat / entertainment

କଙ୍ଗନା ଓ ସିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ସୌରଭଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁ ତୁ ମେ ମେ, ହ୍ରିତିକ ରୋଶନଙ୍କ ହେଲା ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ?

'କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି'ର ମୁଖପାତ୍ର ସୌରଭ ଦାସଙ୍କୁ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

KANGANA RANAUT VS SAURAV DAS
KANGANA RANAUT VS SAURAV DAS (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 30, 2026 at 3:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବିଜେପି ସାଂସଦ ତଥା ଅଭିନେତ୍ରୀ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ ଏବଂ ସିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ସୌରଭ ଦାସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି । କଙ୍ଗନା Gen-Z ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯେପରିକି ସେମାନଙ୍କୁ 'Generation Gutter' ବୋଲି କହିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା । ଏହି ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ ସିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏବେ, ସୌରଭ ଦାସ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନଙ୍କ ନାଁକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ କରିଛି ।

ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ସୌରଭ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ କଙ୍ଗନା ଏହି ମାମଲାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସୌରଭ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଦେଖନ୍ତୁ, କଙ୍ଗନାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନାହିଁ । ସେ Gen-Zଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ଏବେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି । ଯେପରି ମୁଁ ଆଜି ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ କହିଥିଲି, 'କଙ୍ଗନା ଶାନ୍ତ ହୁଅ । ଆସନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ।' ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହେବା ଉଚିତ ।"

ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଦେଶରେ ଆଲୋଚନାର ଅଭାବ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି । ସେ କହିଥିଲେ, "ଏହି ଦେଶରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ପରସ୍ପର ସହିତ କଥା ହେଉନାହାଁନ୍ତି । ବିଚାର-ବିମର୍ଶ, ଆଲୋଚନା ଏବଂ ବିତର୍କ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଆମକୁ ଆମର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଉଚିତ । ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏହା କହିବି ।"

କଙ୍ଗନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଥିବା ସମାଲୋଚନାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସୌରଭ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି । ସେ ସେୟାର କରିଥିଲେ, "ମୋ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋତେ ମେସେଜ କରୁଥିଲେ, ପଚାରୁଛନ୍ତି, 'ସେ ତୁମକୁ କାହିଁକି ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି ?' ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଯୁବ ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନ ପରି ଦେଖାଯାଉଛ । ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋତେ ଏହା କହିଥିଲେ । ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି । ତାଙ୍କ ପରି କେହି ମୋ ପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ?"

ସେ କଙ୍ଗନାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କଥା ପ୍ରତି ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ କହିଥିଲେ, "ମୁଁ କେବଳ କହିବି, ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ସେ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରୁହ। ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶଜନକ ଆଚରଣ ପରି ଦେଖାଯାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକ ମାନସିକ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ । ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ବିଷୟରେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଥର ଭାବନ୍ତୁ, କାରଣ, ସର୍ବପରି, ଏହା ଲୋକଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ କାମ କରେ । ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ରହିଛି, ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏହି ଭାବରେ ଅପମାନିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।"

ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ସେ ସାଂସଦଙ୍କ ସହ କଫି ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ, ସୌରଭ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, "ନିଶ୍ଚିତ । ଆମେ କାହା ପ୍ରତି କୌଣସି ଖରାପ ଇଚ୍ଛା ରଖୁନା, ଏପରିକି ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ।"

ପୁରା ମାମଲା କ'ଣ ?

କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମନ୍ତବ୍ୟ 'କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି' (CJP)ର ମୁଖପାତ୍ର ସୌରଭ ଦାସଙ୍କ ସହ ଚାଲିଥିବା ଅନଲାଇନ୍ ବିତର୍କରୁ ଆସିଛି । ଏହି ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ, କଙ୍ଗନା ପ୍ରଥମେ Gen-Z ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ଙ୍କୁ 'Generation Gutter' ବୋଲି କହିବା ସହ କଟାକ୍ଷ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସୌରଭ ଦାସ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହାର ଜବାବରେ, କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରିଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସିରିଜରେ ତାଙ୍କୁ "ଅଦରକାରୀ ଏବଂ ବେକାର" ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ନିଜର ସଫଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ।

NEET ପେପର୍ ଲିକ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ ଏବଂ CJP ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସପ୍ତାହ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଉଷ୍ମ ବିତର୍କ ପରେ ଏହି ସାର୍ବଜନୀନ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଯଦିଓ ପ୍ରତିବାଦ ଶେଷ ହୋଇଛି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ CJP ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଜାରି ରହିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'Generation Gutter...' ଏମିତି କହି ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଲେ କଙ୍ଗନା, ଏବେ ଦେଲେ ସଫେଇ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

KANGANA RANAUT
SAURAV DAS LOOK LIKE HRITHIK ROSHAN
କଙ୍ଗନା ରାଣାୱତ
ସୌରଭ ଦାସ
KANGANA RANAUT VS SAURAV DAS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.