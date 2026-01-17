ETV Bharat / entertainment

କ'ଣ '୨୦୨୬ ନୂଆ ୨୦୧୬' ଟ୍ରେଣ୍ଡ ? ଆଲିଆ ଠାରୁ କରୀନା...ସେଲିବ୍ରିଟି ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଥ୍ରୋବ୍ୟାକ ଫଟୋ

"୨୦୨୬ ହେଉଛି ନୂତନ ୨୦୧୬" ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି । ସେଲିବ୍ରିଟି ଏବଂ ୟୁଜର୍ସ ୨୦୧୬ ପୁରୁଣା ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି । ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କ'ଣ ଭାଇରାଲ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି ଜାଣନ୍ତୁ...

2026 IS THE NEW 2016 TREND
2026 IS THE NEW 2016 TREND (Photo: ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 17, 2026 at 2:48 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏକ ନୂତନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଯେଉଁଥିରେ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ 2026 ଆସିଗଲାଣି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ 2016 ର ପୁରୁଣା ପୋଷ୍ଟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଟ୍ରେଣ୍ଡ "2026 ହେଉଛି ନୂତନ 2016" ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସେଲିବ୍ରିଟି ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ୟୁଜର୍ସ ସେହି ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଫଟୋ ଏବଂ ସ୍ମୃତିଗୁଡ଼ିକୁ ସେୟାର କରିୁଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଏହି ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ, ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଜାହ୍ନବୀ କପୁରଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି - "ସମସ୍ତେ ଏହା କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି?"

'2026 ହେଉଛି ନୂତନ 2016' ଟ୍ରେଣ୍ଡ କ'ଣ ?

ଏହି ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ୟୁଜର୍ସମାନେ 2016 ର ନିଜ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ କିପରି ଥିଲା ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଅନେକ ପୋଷ୍ଟ ସେହି ବର୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଫଳତା, ବନ୍ଧୁତା କିମ୍ବା କ୍ୟାରିଅର ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି । ଏହି ବର୍ଷକୁ ଅନେକ ଲୋକ ପପ୍ ସଂସ୍କୃତି, ଫ୍ୟାଶନ୍, ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ଭାରତରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି । ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ 2016 ର ଲୋକପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ଯୋଡା ହୋଇଛି । ଅନେକ ବଲିଉଡ ସେଲିବ୍ରିଟି ମଧ୍ୟ ଏହି ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, 2016 ର ଅଦେଖା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।

ଏହି ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ସାମିଲ ବଲିଉଡ ସେଲିବ୍ରିଟି

ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ସେହି ବର୍ଷର ଅନେକ ପୁରୁଣା ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଡିଅର ଜିନ୍ଦେଗି ସେଟରୁ ଶାହeରୁଖ ଖାନଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି । ସେ ବଦ୍ରିନାଥ କି ଦୁଲହନିଆର ପ୍ରମୋସନର ଫଟୋ ସହ ବରୁଣ ଧୱନ, ଆଦିତ୍ୟ ରାୟ କପୁର ଏବଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ଏକାଠି ବସିଥିବାର ଏକ ଅଦେଖା ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଆଲିଆ କ୍ୟାପସନ ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, "2016ର କାହାଣୀ ।"

କରୀନା କପୁର ଖାନ ୨୦୧୬ ରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ପୁନର୍ବାର ଦେଖିଥିଲେ । ସେହି ବର୍ଷ, ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ତୈମୁରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ବେବି ବମ୍ପର ଅନେକ ଫଟୋ ଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ମଲାଇକା ଆରୋରା, ସଲମାନ ଖାନ ଏବଂ ଅମୃତା ଆରୋରା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ । ସେ ପୋଷ୍ଟର କ୍ୟାପସନ ଦେଇଥିଲେ, "ଦ ଇୟର ଅଫ୍ ଦ୍ ଇୟର ।"

ସେହିପରି ସୋନମ କପୁର ୨୦୧୬ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ତାଜା କରିଛନ୍ତି । ସେହି ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ନୀରଜା ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ତାଙ୍କ କ୍ୟାପସନରେ, ସେ ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାମୀ ଆନନ୍ଦ ଆହୁଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭାବନାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "୨୦୧୬କୁ ଫେରିଯିବା, ନୀରଜାର ମୁକ୍ତିଲାଭ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ @thehouseoffixels ସହିତ ସୁଟିଂ, ଜାଣିବା ଯେ @anandahuja ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରେମ ।"

ଅନନ୍ୟା ପାଣ୍ଡେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "୨୦୧୬ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଥିଲା ।" ଖୁସି କପୁର ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଜାହ୍ନବୀ କପୁରଙ୍କ ସହ ପୁରୁଣା ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ମଜା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସେତେବେଳେ "ବହୁତ କୁଲ୍" ଥିଲେ । ଖୁସିଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଜାହ୍ନବୀ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, "ସମସ୍ତେ ଏପରି କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ?"

ଏହି ଧାରା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ୨୦୧୬ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିଗୁଡ଼ିକୁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଗାୟକ ଖାଲିଦ, ସୁପରମଡେଲ କାର୍ଲି କ୍ଲସ୍, ସଂଗୀତଜ୍ଞ ଚାର୍ଲି ପୁଥ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

