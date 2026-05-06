ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାମିଲ ନିର୍ମାତା ଆରବି ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ, ଶୋକରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି
ପରଲୋକରେ ତାମିଲ ଜଣାଶୁଣା ନିର୍ମାତା ଆରବି ଚୌଧୁରୀ । ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ । ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଶୋକ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 6, 2026 at 12:23 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଉନାହାନ୍ତି ତାମିଲ ଜଣାଶୁଣା ନିର୍ମାତା ଆରବି ଚୌଧୁରୀ । ମେ 5, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରଯୋଜକ ଆର.ବି. ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୭୬ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ରାଜସ୍ଥାନର ଜୋନ୍ଥା ଗାଁ ନିକଟରେ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ସମଗ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ଶୋକର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି ।
one of the best producer who gave life to so many new directors, actors & technicians in Tamil industry #RBChoudary sir passed away yesterday in a car accident.— Gaurav narayanan (@gauravnarayanan) May 6, 2026
my deepest condolences
God gives strength to the deprived family
OM SHANTHI 🙏 pic.twitter.com/4xbavRQc0j
ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତ, କମଲ ହାସନ, ଚିରଞ୍ଜିବୀ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରଯୋଜକ ଆର.ବି. ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି । ତାମିଲ ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତ ଆର.ବି. ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ "ଚମତ୍କାର ପ୍ରଯୋଜକ" ଏବଂ "ଚମତ୍କାର ମଣିଷ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ସେ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
We are deeply saddened by the sudden demise of producer #RBChoudary Sir. Our heartfelt condolences to his family. May his soul rest in peace.#RIPRBChoudary pic.twitter.com/Tu2J0GqmPG— AVM Productions | AVM Studios (@avmproductions) May 6, 2026
ସାଉଥ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସେ ଜଣେ ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ
ରତନଲାଲ ଭାଗଚାନ୍ଦ ଚୌଧୁରୀ କେବଳ ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜକ ନଥିଲେ ବରଂ ତାମିଲ ସିନେମାର କିଛି ସବୁଠାରୁ ପରିଭାଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପଛରେ ଏକ ଶକ୍ତି ଥିଲେ। ଇସ୍ପାତ, ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ରପ୍ତାନି ଭଳି ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରି, ସେ ୧୯୮୦ ଦଶକର ଶେଷ ଭାଗରେ ମାଲାୟାଲମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାଧ୍ୟମରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ।
Legendary film producer #RBChoudary sir of @SuperGoodFilms_ has passed away.Heartfelt condolences to his family.#RIPRBChoudary pic.twitter.com/kQ7ZBZNSia— Yuvraaj (@proyuvraaj) May 6, 2026
ତାଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ତାମିଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁଧୁ ବସନ୍ତମ୍ (୧୯୯୦) ସହ ଆସିଥିଲା, ଯାହା ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲା । ସେଠାରୁ, ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାନର, ସୁପର ଗୁଡ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଯାହା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଭାବରେ ସଫଳ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ସିନେମାର ସମାର୍ଥକ ହୋଇଗଲା ।
శ్రీ ఆర్ బి చౌదరి గారి మరణం దిగ్భ్రాంతికరం— Deputy CMO, Andhra Pradesh (@APDeputyCMO) May 5, 2026
ప్రముఖ నిర్మాత, సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్ అధినేత శ్రీ ఆర్ బి చౌదరి గారు మరణం దిగ్భ్రాంతి కలిగించింది. రాజస్థాన్ లోని ఉదయ్ పూర్ వద్ద జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో శ్రీ చౌదరి గారు దుర్మరణం చెందారనే దుర్వార్త నమ్మలేకపోయాను. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని…
ପ୍ରାୟ 4 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ, ଚୌଧୁରୀ ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, ମାଲାୟଲମ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେ ପରିବାର ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଏବଂ ନୂତନ ପ୍ରତିଭାକୁ ପରିଚିତ କରାଇବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ । ପ୍ରକୃତରେ, ସେ ପ୍ରାୟ 44 ଜଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ପରେ ଶିଳ୍ପରେ ପ୍ରମୁଖ ନାମ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଜୟଙ୍କୁ ଏକ ଗଣ ନାୟକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ।
ବିଜୟଙ୍କ ଷ୍ଟାରଡମ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି
ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଅଭିନେତା ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା । ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପାଦ ଖୋଜୁଥିଲେ, ଚୌଧୁରୀ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହିତ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଏକ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲା ।
ସେମାନେ ଏକାଠି କାମ କରିଥିବା ଛଅଟି ପ୍ରମୁଖ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏଠାରେ ଅଛି:
1. ପୁଭେ ଉନାକାଗା (1996): ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ବିଜୟଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ମୋଡ଼କୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଥିଏଟରରେ 270 ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କେବଲ୍ ହିରୋ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା ।
2. ଲଭ୍ ଟୁଡେ (1997): ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଡ୍ରାମା ଯାହା ଯୁବ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲା । ଏହା ବିଜୟଙ୍କ ରୋମାଣ୍ଟିକ ନାୟକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲା ।
3. ଥୁଲ୍ଲାଧା ମାନମୁମ୍ ଥୁଲ୍ଲମ୍ (1999): ଏହି ସମୟର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଫିଲ୍ମର ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ କାହାଣୀ ଏହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଦେଇଥିଲା ।
4. ଶାହାଜାହାନ (2001): ଏକ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଯାହା ସହରୀ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜୟଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢାଇଥିଲା ।
5. ଥିରୁପାଚି (2005): ବିଜୟଙ୍କ ପ୍ରତିଛବିରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହି ଆକ୍ସନ୍-ପ୍ୟାକ୍ଡ୍ ଫିଲ୍ମ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଗଣ ନାୟକ ଏବଂ ଆକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟାର ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।
୬. ଜିଲ୍ଲା (୨୦୧୪): ଏକ ଦୃଢ଼ ଭାବପ୍ରବଣ ମୂଳକୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ । ଏହା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୋଡ଼ିର ସଫଳତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲା ।
ଏହି ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ହିଟ୍ ନଥିଲା, ବିଜୟଙ୍କ ଉଦୀୟମାନ ଅଭିନେତାରୁ ସୁପରଷ୍ଟାର ହେବା ଯାତ୍ରା ଗଠନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।
Deeply heartbroken to hear about the sudden and tragic loss of Legendary producer R.B. Choudary garu.— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) May 5, 2026
I have known him for many years and was recently associated with him on my film “𝐆𝐨𝐝 𝐅𝐚𝐭𝐡𝐞𝐫” through Super Good Films. He has shaped the careers of many talented… pic.twitter.com/8AXgqF5hew
ତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି
ଅନେକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ତାଙ୍କ ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଅଭିନେତା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପବନ କଲ୍ୟାଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ ସୁପର ଗୁଡ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଆରବି ଚୌଧୁରୀ ଗାରୁଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ମୋତେ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି । ମୁଁ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଖବରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ ... ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ ।"
ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗକୁ ମନେ ପକାଇ କହିଛନ୍ତି, "ସେ ପରିବାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ଚୟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଗୀତ ବିଶିଷ୍ଟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେ ତେଲୁଗୁ ଏବଂ ତାମିଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ପ୍ରଯୋଜକ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ।"
ରଜନୀକାନ୍ତ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ଟିପ୍ପଣୀ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, "ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ... ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ ଜଣେ ଚମତ୍କାର ମଣିଷ । ସେ ଅଗଣିତ ଯୁବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ମୋତେ ଆଘାତ ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ପକାଇଛି ।"
ଚିରଞ୍ଜିବୀ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତୀୟ ସିନେମାରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଶବ୍ଦ ବାହାରେ। ସେ ଅନେକ ପ୍ରତିଭାବାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଅଭିନେତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି।"
ଖୁସ୍ବୁ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କୁ "ଜଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଦ୍ରଲୋକ ... ସର୍ବଦା ହସୁଥିବା ମୁହଁ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ହାତ ମିଳାଇବା ସହ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଆରବି ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତଗତ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଜଣେ ଦୃଢ଼ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ । ସେ ମାହଜବୀନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚାରି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜିଭା ଏବଂ ଜିତନ ରମେଶ ଅଭିନେତା ଭାବରେ ସିନେମାରେ ତାଙ୍କ ପଥ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ୟମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଶେଷ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଚୌଧୁରୀ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଶେଷ ପ୍ରଯୋଜନା ମାରୀସନ୍ 2025 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ