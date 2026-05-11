ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ତେଲୁଗୁ ଅଭିନେତା କେ ଭରତ କାନ୍ତ, ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଶୋକ
ଟଲିଉଡରେ ଶୋକର ଛାୟା । ଅଭିନେତା କେ ଭରତ କାନ୍ତଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ । ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସାଙ୍ଗ ସହ ଆଖି ବୁଜିଲେ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 11, 2026 at 2:02 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟଲିଉଡରେ ପୁଣି ଦୁଃଖର ବାଦଲ । ମାଲାୟାଲମ ଓ ତାମିଲ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ସନ୍ତୋଷ ନାୟର ଓ ଆରବି ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଖବର ମନରୁ ନ ଲିଭୁଣୁ ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ଗତ ରବିବାର ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଆଦିବାଟଲାରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅଭିନେତା ତଥା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନିର୍ମାତା କେ. ଭରତ କାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 31 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ।
ଅଭିନେତାଙ୍କ ସହ କାରରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଜି. ସାଇ ତ୍ରିଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ଆଦିବାଟଲା ନିକଟସ୍ଥ ଆଉଟର ରିଙ୍ଗ ରୋଡରେ ସେମାନଙ୍କ କାର ଏକ କଣ୍ଟେନର ଲରି ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଓ ପରିବାର ସମତେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥୁବା ବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ।
ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଛି ଏବଂ ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇଛି । ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଛି । ଆଦିବାଟଲା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବି. ରବି କୁମାର ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, "କାରଟି ଯେତେବେଳେ ଏକଜିଟ୍ 12 ରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେତେବେଳେ ଏହା ଏକ କଣ୍ଟେନର ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । ଭରତ କାର ଚଳାଉଥିଲେ ।" ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଭରତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଉଭୟଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।
ଭରତ କାନ୍ତ କିଏ ?
ଭରତ କାନ୍ତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ନେଲୋର ଜିଲ୍ଲାର ଥିଲେ । ଜଣେ ଅଭିନେତା ହେବା ସହିତ, ସେ ଜଣେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ । ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର 42,000 ରୁ ଅଧିକ ଫଲୋଅର୍ସ ଥିଲେ । ସେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲେ । ସେ ପ୍ରାୟତଃ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଅଭିନୟ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ସହ ଜଡିତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସେୟାର କରୁଥିଲେ । ଭରତ ଟଲିଉଡରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥିଲେ । ସେ ରୂପା ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କ ଗ୍ରାମମ ଏବଂ 2024 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ଟେନାଣ୍ଟରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ।
ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଶୋକ
ଭରତଙ୍କ ପରଲୋକରେ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ଶିଳ୍ପରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଗ୍ ବସ୍ ତେଲୁଗୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଆଶୁ ରେଡ୍ଡି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଆଶୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ । ଆଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ପରି ଥିଲେ । ଅଭିନେତ୍ରୀ ଚାନ୍ଦନୀ କୌର ମଧ୍ୟ ଭରତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ, ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭାରତର ଶେଷ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ପୋଷ୍ଟରେ ବ୍ୟାଙ୍କକରେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ରହିଛି । କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖା ଅଛି, "ମୁଁ ଏହା କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ । ତୁମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ।" ଭରତଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାମିଲ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଆରବି ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ, ଶୋକରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି
କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ମାଲାୟାଲମ ଅଭିନେତା ସନ୍ତୋଷ ନାୟର, ପତ୍ନୀ ଗୁରୁତର
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ