କିଏ ଅନୁଜ ଠାକୁର ? ୩୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ, ଅଚେତ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇଥିଲେ ମା’
ଟିଭି ଅଭିନେତା ଅନୁଜ ଠାକୁରଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ ଆସିଥିଲା ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 2, 2026 at 3:35 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ମହିସାଗର' ସିରିଏଲରେ ନିଜ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଟିଭି ଅଭିନେତା ଅନୁଜ ଠାକୁରଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଛି । ୩୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ଆଉ ଉଠି ନଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ତଥା କାଷ୍ଟିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ରୂପେଶ ସୋନାର, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭାବବିହ୍ୱଳ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ 'ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିନେ ୱାର୍କର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍' (AICWA) ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।
GONE TOO SOON: AICWA REMEMBERS ACTOR ANUJ THAKUR The All India Cine Workers Association (AICWA) is deeply saddened by the untimely passing of actor Anuj Thakur, who died on 27 October 2026 at just 33 years of age. He was known for his work in films such as Beend Banoonga Ghodi Chadhunga (2011) and Mahisagar (2013). In a short career, he made his mark with sincerity and talent. He has left us far too soon. This was not an age to go. The news has left the entire Indian film industry in shock. He was a valued part of the Indian cinema family, and his contribution will always be remembered. AICWA prays for the peace of his soul and for strength and courage for his family in this difficult hour. | #AnujThakur | #AICWA | #IndianCinema | #Bollywood | #AllIndianCineWorkersAssociation | | @ANI | @PTI_News | @ians_india | @sureshsgupta |— All Indian Cine Workers Association (@aicwaofficial) November 2, 2026
ନଭେମ୍ବର ୨ ତାରିଖରେ, 'ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିନେ ୱାର୍କର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍' ନିଜର 'ଏକ୍ସ' ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଜ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଛି । ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଅଭିନେତା ଅନୁଜ ଠାକୁରଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ 'ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିନେ ୱାର୍କର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍' ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ୨୦୨୪ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ ତାରିଖରେ ୩୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଛି ।"
ଅନୁଜଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସଂଘ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛି, "ସେ 'ବିନ୍ଦ ବନୁଙ୍ଗା ଘୋଡ଼ି ଚଢୁଙ୍ଗା' (୨୦୧୧) ଏବଂ 'ମହିସାଗର' (୨୦୧୩) ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନିଜ କାମ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ । ନିଜର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟରେ, ସେ ନିଜର ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ବଳରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲେ । ସେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ; ଏହା ତାଙ୍କ ଯିବାର ସମୟ ନଥିଲା । ଏହି ଖବର ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି । ସେ ଭାରତୀୟ ସିନେମା ପରିବାରର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ସର୍ବଦା ମନେ ରହିବ । 'ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିନେ ୱାର୍କର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍' ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏବଂ ଏହି କଠିନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଶକ୍ତି ଓ ସାହସ ମିଳୁ ବୋଲି କାମନା କରୁଛି ।"
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅନୁଜ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ୪:୩୦ରେ ଜଗିଂ ପାଇଁ ଉଠୁଥିଲେ; କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ ତାରିଖ ଦିନ, ଆଲାର୍ମ ବାଜିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଉଠି ନଥିଲେ । ତାଙ୍କ ମା' ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉନଥିଲେ ।
କାଷ୍ଟିଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ରୂପେଶ ସୋନାର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ଅନୁଜଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା । ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ରୂପେଶ ଏପରି ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ହରାଇଥିବାରୁ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ସେ କେବଳ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ ।
ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ରୁପେଶ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ତୁମେ ଆଉ ଆମ ଗହଣରେ ନାହଁ, ଏକଥା ମୁଁ ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ। ତୁମେ କେବଳ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ନଥିଲ, ବରଂ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସାନ ଭାଇ ପରି ଥିଲ । ଆମେ ଏକାଠି ଅନେକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲୁ; ତୁମ ଜୀବନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ତୁମ ସଂଘର୍ଷ ଓ ଯାତ୍ରାକୁ ମୁଁ ଆଜି ବି ମନେ ରଖିଛି । ଜୀବନ ପ୍ରକୃତରେ ଅନିଶ୍ଚିତ। ତୁମେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲ, ଏକଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟଦାୟକ । ଏ ଖବରଟି ସତ୍ୟ ବୋଲି ମନେ ହେଉନାହିଁ। ଭାଇ, ତୁମକୁ ସବୁଦିନ ମନେ ରଖାଯିବ। ତୁମ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରୁ ।"
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ୨୦୦୮ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଧାରାବାହିକ 'ବନ୍ଧନ ସାତ୍ ଜନ୍ମୋଁ କା' ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଜ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲେ । ସେ ୨୦୧୩ ରୁ ୨୦୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସାରିତ 'ମହିସାଗର' ଧାରାବାହିକରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ 'ଧୂମ୍ ମଚାଓ ଧୂମ୍' ଏବଂ 'ବିନ୍ଦ ବନୁଙ୍ଗା ଘୋଡ଼ି ଚଢ଼ୁଙ୍ଗା' ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟେଲିଭିଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥିଲେ। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ, ସେ ପୁଣି ଥରେ ଟେଲିଭିଜନ ଜଗତକୁ ଫେରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ ।