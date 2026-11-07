ଖୁବଶୀଘ୍ର ବିବାହରେ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବେ ତେଜା ସଜ୍ଜା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେୱନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ କଲେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ
ତେଜା ସଜ୍ଜା ନିଜ ନିର୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେୱନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 7, 2026 at 3:10 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ହନୁମାନ୍' ପାଇଁ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା ଅଭିନେତା ତେଜା ସଜ୍ଜା ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସେ ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବିବାହ ୨୦୨୬ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି । ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ, ଅଭିନେତା ଜଣକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେୱାନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏହି ସାକ୍ଷାତ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସ୍ଥିତ 'ଡକ୍ଟର ମାରି ଚନ୍ନା ରେଡ୍ଡୀ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍' ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।
సినీ నటుడు తేజ సజ్జ మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. తన నిశ్చితార్థ వేడుకకు ఆహ్వానించారు. https://t.co/X7Mtjf2Icm— Revanth Reddy (@revanth_anumula) November 6, 2026
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେୱାନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଦାନ
ଏହି ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ ପରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେୱାନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ 'ଏକ୍ସ' ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି: "ଅଭିନେତା ତେଜା ସଜ୍ଜା ମୋ ସହ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରି ମୋତେ ତାଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇଛନ୍ତି।" ତେଜା ସଜ୍ଜାଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ୨୦୨୬ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ, ତା’ ପର ମାସରେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଏକ ଘରୋଇ ପରିବେଶରେ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଯୁଗଳ ତେଲୁଗୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ନିଜ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ରିସେପସନ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ।
ତେଜା ସଜ୍ଜାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କିଏ ?
ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତର ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଥିବା କୌତୁହଳର ଉତ୍ତର ଦେଇ, ତେଜା ସଜ୍ଜା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ହାବି ହେବାକୁ ଥିବା ପତ୍ନୀ ଆମେରିକାରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରନ୍ତି ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସେ ଆମେରିକାରେ ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚା କିମ୍ବା ଲାଇମଲାଇଟ୍ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତି, ଯାହା ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ଏବଂ ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ସେ ଏହିପରି ଦୂରରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ । ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ; ସେମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ସହ କାମ କରନ୍ତି ।"
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ତେଜା ସଜ୍ଜାଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବର୍ମାଙ୍କ ୨୦୨୪ ମସିହାର ସୁପରହିରୋ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ହନୁମାନ୍' ର ସଫଳତା ପରେ ତେଜା ସଜ୍ଜା ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ସନ୍-ଆଡଭେଞ୍ଚର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ମିରାଇ' (2025) ଏବଂ କମେଡି-ହରର୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଜୋମ୍ବି ରେଡ୍ଡୀ' ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହି ଅଭିନେତା ନିକଟରେ ରିଆଲିଟି ଶୋ’ ‘ଦ ଟ୍ରେଟର୍ସ’ ର ତେଲୁଗୁ ସଂସ୍କରଣରେ ଉପସ୍ଥାପକ ଭାବରେ ନିଜର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଶୋ’ରେ ଚିନ୍ମୟୀ ଶ୍ରୀପଦା, ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ, ପ୍ରଗତି ମହାୱାଦୀ, ଶ୍ରୀଦେବୀ ଚୌଧୁରୀ, ବିଦ୍ୟୁ ରମଣ ଏବଂ ସାଇ ରୋନାକ୍ଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ୨୦ ଜଣ ସେଲିବ୍ରିଟି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ମନ ଜିତିଲା ତେଜା ସଜ୍ଜାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ମିରାଇ', ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି