କିଏ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଗୁପ୍ତା ? ଜାହ୍ନବୀ ଓ ଶ୍ରୀଲୀଳାଙ୍କ ସହ ଉମେଶ ବିଷ୍ଟଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ ଆସିବେ ନଜର
ଜାହ୍ନବୀ କପୁର ଏବଂ ଶ୍ରୀଲୀଲା ଉମେଶ ବିଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଗୁପ୍ତା ମଧ୍ୟ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 17, 2026 at 10:17 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'କୃଷ୍ଣାବତାରମ୍' ରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଗୁପ୍ତା ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ସେ ଉମେଶ ବିଷ୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ ଆଗାମୀ 'ରୋମାଣ୍ଟିକ୍-ଥ୍ରିଲର୍' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିବେ । ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଅଭିନେତା ଜଣକ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ସୁଟିଂ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ।
ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଗୁପ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଲିଉଡରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି । ସେ ସେହି କଳାକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଟେଲିଭିଜନ ଏବଂ ସିନେମାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ, ତାଙ୍କୁ 'କୃଷ୍ଣାବତାରମ୍ ପାର୍ଟ ୧: ଦ ହାର୍ଟ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ଭୂମିକା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ମିଳିବା ସହ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲେ ।
ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଗୁପ୍ତା କିଏ ?
ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଗୁପ୍ତା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଡେରାଡୁନ୍ର ବାସିନ୍ଦା । ସେ ୧୯୯୦ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ୪ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଡେରାଡୁନ୍ରେ ହିଁ ବଢ଼ିଥିଲେ । ସେ ଦୁବାଇରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ତେବେ, ଜଣେ ଅଭିନେତା ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସେ ଦୁବାଇରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଚାଲିଆସିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଥିଏଟର ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଅଭିନୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ବିକଶିତ କଲେ । ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ଭାଇ, ବିକାଶ ଗୁପ୍ତା, ହିନ୍ଦୀ ଟେଲିଭିଜନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଜଣେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର, ସ୍କ୍ରିନ୍ରାଇଟର୍ (ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଲେଖକ) ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ।
ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର
ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'କୁକୁ ମାଥୁର କି ଝଣ୍ଡ ହୋ ଗୟି' ଜରିଆରେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଥିଲା । ସେ ନୀତି ଟେଲରଙ୍କ ସହ ମିଶି 'ପ୍ୟାର୍ ତୁନେ କ୍ୟା କିୟା' ଶୋ’ର ସପ୍ତମ ସିଜିନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ, ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ସେ ଅଲ୍ଟ ବାଲାଜୀର 'ରାଗିନୀ ଏମ୍ଏମ୍ଏସ୍: ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍' ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ ।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କୁ 'ବାଲାଜୀ ଟେଲିଫିଲ୍ମସ୍' ପକ୍ଷରୁ ତିନୋଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିଥିଲା; କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ-୧୯ ମହାମାରୀ କାରଣରୁ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ତାଙ୍କୁ 'ହୀରାମଣ୍ଡି' ରେ ନିଆଯିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ବାରମ୍ବାର ସୁଯୋଗ ନ ମିଳିବା ପରେ, ସେ ମଡେଲିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓରେ ନଜର ଆସିଲେ ।
ସଙ୍ଗୀତ ଭିଡିଓଗୁଡିକ
ଧ୍ୱନୀ ଭାନୁଶାଲିଙ୍କ 'ୱାସତେ' (2019) ଗୀତ ପାଇଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଏହି ଗୀତଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1.5 ବିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟୁ ଲାଭ କରିଛି । ଏହା ସହିତ, ସେ ବି ପ୍ରାକଙ୍କ 'ବେସରାମ ବେୱାଫା' (2020) ପାଇଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓ ଦୃଶ୍ୟରେ 'ଦିଲ୍ ନା ତୋଡୁଙ୍ଗା', 'କେସେ ଜୁଦା ରହେ', 'ଦେଖେ ସାରେ ଖ୍ୱାବ', 'ଏକ ବେୱାଫା', 'କାୟା ତାରା ଆଶିକୀ କା ହେ', 'ମେରୀ ପୋଶକ୍ ମେନ୍ ସେକ୍ସି', 'ମାଲ୍ ମାଲ୍', 'କଭି ଶାମ ଢଲେ' ଏବଂ 'ମେ ୟାଦ ଆଉଙ୍ଗା' ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
ଫିଲ୍ମ
ଦୀର୍ଘ ସଂଘର୍ଷ ପରେ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ହାର୍ଦିକ ଗଜ୍ଜରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'କୃଷ୍ଣାବତାରମ୍ ପାର୍ଟ ୧: ଦ ହାର୍ଟ' ରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଏହି ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପରେ ସେ ବ୍ୟାପକ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଓ ପରିଚୟ ହାସଲ କଲେ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସମୀକ୍ଷକମାନଙ୍କଠାରୁ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଥିଲା । ଏହି ସଫଳତା ପରେ, ସେ ଉମେଶ ବିଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଜାହ୍ନବୀ କପୁର ଏବଂ ଶ୍ରୀଲୀଲାଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିବେ ।