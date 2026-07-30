କିଏ ସୁରଭି ଦାସ ? 'ରାମାୟଣ'ରେ ସୀତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସାଜି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ
ଆସାମୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୁରଭି ଦାସ । ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ଅଭିନୀତ 'ରାମାୟଣ'ରେ ସୀତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଶ୍ରୁକୀର୍ତ୍ତି ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ସେ କେମିତି ପାଇଲେ ଏହି ଅଫର୍ ସେନେଇ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 30, 2026 at 5:14 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ନୀତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ 'ରାମାୟଣ' ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି, ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଏବଂ ସେମାନେ ଅଭିନିତ କରୁଥିବା ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି । ରଣବୀର କପୁର ଭଗବାନ ରାମ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ବେଳେ, ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ସୀତା ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ୟଶ ରାବଣ ଭୂମିକାରେ ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପୌରାଣିକ ମହାକାବ୍ୟରେ ସୀତାଙ୍କ ଭଉଣୀମାନେ କିଏ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ।
ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଆସାମୀ ଅଭିନେତା ସୁରଭି ଦାସ, ଯିଏ ଟେଲିଭିଜନ ଶୋ’ ନିମା ଡେଞ୍ଜୋଙ୍ଗପା ଏବଂ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଷ୍ଟୋର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅଭିନେତା ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସୀତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶ୍ରୁକୀର୍ତ୍ତି ଭାବରେ ଦେଖାଯିବେ ।
ଏକ ନ୍ୟୁଜୱାୟାର ସହ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ସୁରଭି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଉର୍ମିଳା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଗୁଜବର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଉର୍ମିଳା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁନାହିଁ । ମୁଁ ସୀତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶ୍ରୁତକୀର୍ତ୍ତି ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି ।"
ସୁରଭିଙ୍କ ପାଇଁ, ରାମାୟଣ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ । ଅଭିନେତ୍ରୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି ଯେ ସେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏର ଅଂଶ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ''ରାମାୟଣର ଅଂଶ ହେବାକୁ ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ, ଯଦିଓ ଏହା ଏକ ଛୋଟ ଭୂମିକା । ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫୋନ୍ ପାଇଲି, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମୋତେ କେବଳ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା କି ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଲକ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁ ନଥିଲି । ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଏବଂ ଏତେ ବଡ଼ ସ୍କେଲ୍ ଥିବା ଏକ ଫିଲ୍ମର ଅଂଶ ହେବା ଅବାସ୍ତବ ମନେ ହେଉଥିଲା ।''
ସୁରଭି ମଧ୍ୟ ସେ ଏହି ଭୂମିକା କିପରି ପାଇଲେ ସେ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି । ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରଥମେ କାଷ୍ଟିଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୁକେଶ ଛାବ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡିସନ୍ ଦେଇଥିଲେ । ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସ ପରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଷ୍ଟୋର ପାଇଁ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏକ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ପରେ, ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଯୋଗ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଲୁକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ପୋଷାକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ । ଅଭିନେତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶିଳ୍ପର କିଛି ବଡ଼ ନାମ ସହିତ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସ୍ପେସ୍ ସେୟାର କରିବା ଏବେ ବି ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ମନେହୁଏ ।
ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ସୁରଭି ଆସାମୀୟ ମନୋରଞ୍ଜନ ଶିଳ୍ପରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ନାମ ତିଆରି କରିଥିଲେ । ପରେ ସେ ଆସାମରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ନିମା ଡେଞ୍ଜୋଙ୍ଗପାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଟେଲିଭିଜନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ତା’ପରେ ତାଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଷ୍ଟୋରରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଟିଭି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପରିଚିତ ଚେହେରା ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ।
ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସୁରଭି କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଏହାକୁ କେବେ ସଂଘର୍ଷ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ । ତାଙ୍କ ମତରେ, ଫିଲ୍ମ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ନଥିବା ଅଭିନେତାମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁଯୋଗ ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଡିସନ୍ ଜାରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁମ୍ବାଇ ଯିବା ପରେ ସେ ନିୟମିତ କାମ ପାଇବା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟବାନ । ସେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଟେଲିଭିଜନ ପରେ ରାମାୟଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଉ ଦୁଇଟି ଫିଲ୍ମ ପାଇପଲାଇନରେ ଅଛି ।
ସୁରଭି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କାହିଁକି ଟେଲିଭିଜନରୁ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ OTT ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟେଲିଭିଜନ ପ୍ରାୟତଃ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚରିତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଏ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦର୍ଶକମାନେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ସମାନ ଟେଲିଭିଜନ ଚରିତ୍ର ବଦଳରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ବିବିଧ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ।
ରାମାୟଣ ବ୍ୟତୀତ, ସୁରଭି 1971 ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମହିଳା ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିକାଶ ବହଲଙ୍କ ଦିଲ୍ କା ଦରୱାଜା ଖୋଲିନା ଡାର୍ଲିଂର ମଧ୍ୟ ଅଂଶ ।
ଅଭିନେତା ମଧ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ସିନେମା ଏବଂ ବଲିଉଡରେ କାମ ତୁଳନା କରିଥିଲେ । ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିଥିବାରୁ, ସେ କହିଛନ୍ତି,"ବଜେଟ୍ ଅନୁସାରେ, ଏକ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି । ରାମାୟଣରେ, ସେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ବିଶାଳ, ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଲୋକ କାମ କରନ୍ତି । ବଲିଉଡରେ, ପୋଷାକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଷ୍ଟାଇଲିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ପାଇଁ ଏକ ଦଳ ଅଛି । କାର୍ଯ୍ୟ ଶୈଳୀ ବହୁତ ଅଧିକ ସଂଗଠିତ । କିନ୍ତୁ ଅଭିନୟ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ । ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମାନ ରହିଛି ।"
ନିତେଶ ତିୱାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ରାମାୟଣରେ ରଣବୀର କପୁର, ସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ଏବଂ ୟଶଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସନ୍ନି ଦେଓଲ ଭଗବାନ ହନୁମାନ, ରବି ଦୁବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଅରୁଣ ଗୋଭିଲ ରାଜା ଦଶରଥ ଏବଂ ଲାରା ଦତ୍ତ କୈକେୟୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୀପାବଳିରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ରାମାୟଣ' ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ: ରାମଙ୍କ ଅବତାରରେ ରଣବୀର ଓ ରାବଣ ଲୁକରେ ୟଶ, ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଚଙ୍କ ଝଲକ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ