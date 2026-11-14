କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ଶରଦ କପୁର ? କାହିଁକି ଇଣ୍ଡଷ୍ଚ୍ରିରୁ ଥିଲେ ଦୂରେଇ, ଶାହାରୁଖ-ସଲମାନଙ୍କ ସହ କରିସାରିଛନ୍ତି କାମ
ଶରଦ କପୁର ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ସହ 'ଜୋଶ' ଏବଂ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସହ 'ଜୟ ହୋ'ରେ କାମ କରିଥିଲେ । ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା କଷ୍ଟକର । ବଲିଉଡକୁ କଲେ ଏହି ଆବେଦନ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 14, 2026 at 3:42 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡର ଅଜ୍ଞାତ ତାରକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆଉ ଜଣେ ତାରକାଙ୍କ ନାମ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଅଭିନେତା ଯିଏ କି ଥରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନ ଏବଂ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସହ କାମ କରିଥିଲେ । ଆମେ 50 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଅଭିନେତା ଶରଦ କପୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆଜି ଚିହ୍ନିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ । ଶରଦ କପୁର ଅନେକ ବଲିଉଡ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରଦ କପୁର କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କାହିଁକି ଇଣ୍ଡଷ୍ଚ୍ରିରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ ? ଜାଣନ୍ତୁ...
ଶରଦ କପୁର କିଏ ?
13 ଫେବୃଆରୀ 1976 ରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଶରଦ କୋଲକାତାରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲେ । ପ୍ରକାଶ ଯେ, ଅଭିନେତାଙ୍କ ପିତା ଜଣେ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଥିଲେ । ସେ କୋଲକାତାର ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର କଲେଜରୁ ଅଧ୍ୟୟନ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ । କୁହାଯାଏ ଯେ ଅଭିନେତା ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ଦିନରେ ଥିଏଟର ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ।
ଅଭିନୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଭିନେତା ସ୍ୱାଭିମାନ ନାମକ ଏକ ଶୋ' ସହିତ ଟେଲିଭିଜନରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ । ଅମିତ ଖନ୍ନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଶୋ’ରେ ଶରଦ ଗ୍ରୋଭର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଏହା ଏପ୍ରିଲ୍ 1995 ରୁ ମେ 1998 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଡି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ସେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଟିଭି ଶୋ ଆଙ୍କେନ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଏହି ଶୋ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମାନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଚାଲିଥିଲା । ଶକ୍ତି ସାଗର ଏବଂ ଅମୃତ ସାଗର ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ।
ଶରଦ କପୁରଙ୍କ ବଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ
1996 ରେ, ଶରଦ ଦସ୍ତାକ ଫିଲ୍ମ ସହିତ ବଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ସେ ମହେଶ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଥ୍ରୀଲରରେ ଶରଦ ସୁଲେ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ ବିଶ୍ୱବିଧା, ତମନ୍ନା, ତ୍ରିଶକ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିଥିଲେ । ତେବେ ଶେଷରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଜୋଶ'ରେ ପ୍ରକାଶ ଶର୍ମାଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନେତା ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଥିଲେ । 'ଜୋଶ' ଶାହାରୁଖ, ଶରଦ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଚୁଦ ସିଂଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଥିଲେ ।
ପରେ, ଶରଦ ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା, ସୁନୀଲ ଶେଟ୍ଟୀ, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ଅଜୟ ଦେବଗନ୍ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ସହ ଜେପି ଦତ୍ତଙ୍କ ସୀମା (2001) ରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ସେ ୱାଣ୍ଟେଡ ଏବଂ ଜୟ ହୋରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସହ କାମ କରିଥିଲେ ।
ଶରଦ କପୁରଙ୍କ ଶେଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କେଉଁଠି ଥିଲା ?
ଏହି ସମୟରେ ଶରଦଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ଜାବରିଆ ଯୋଡିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲହୋତ୍ରା ଏବଂ ପାରିନୀତି ଚୋପ୍ରାଙ୍କ 2019 ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଦାଦନ ଯାଦବ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ରୋମାଣ୍ଟିକ-କମେଡି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଅଭିନୟ କରିନଥିଲା । ସେହି ବର୍ଷ ସେ Zee5 ର ଫିଲ୍ମ କାବେରୀରେ କାମ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବତନ ଆଇବି ଅଧିକାରୀ ବିରାମ ବାଟୱାଲଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ବଲିଉଡକୁ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଆବେଦନ
ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ଅଭିନେତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ କେବଳ ଭଲ କାମ ଖୋଜୁଛି ଏବଂ ମୋର ସମର୍ଥନ ଦରକାର । ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖର ଲୋକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ କରିବି ।
ଏବେ ଶରଦ କପୁର କେମିତି ଅଛନ୍ତି ?
ଶରଦ କପୁର ଏକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବେଜୁବାୟାନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତାଙ୍କର କିଛି ଭିଡିଓ ସେୟାର କଲାବେଳେ ଲାଇମଲାଇଟ୍ ହୋଇଗଲା । ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେତୁ ଶରଦ କପୁର ତାଙ୍କ ପୋଷା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଏହି ସଂସ୍ଥାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ହେତୁ ସେ ସମ୍ବାଦରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ କାମରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛନ୍ତି । ଶରଦଙ୍କ ସଦ୍ୟତମ ଭିଡିଓ ନେଟଜେନବାସୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି ।
ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଚାରିଟି ପୋଷା କୁକୁରକୁ ପଶୁ କଲ୍ୟାଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଗଲା ସେତେବେଳେ ଅଭିନେତା ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଥିଲେ । ପରେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି । ବାର୍ସିଲୋନାରେ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଡରେ ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ । ଯଦିଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣରୁ ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ, ଶରଦ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୁଣି କମବ୍ୟାକ୍ କରିବେ ବୋଲି ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।