'ଧୁରନ୍ଧର' ଅଭିନେତ୍ରୀ ସାରା ଅର୍ଜୁନ କିଏ ? ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ କରିବେ ଅନସ୍କ୍ରିନ ରୋମାନ୍ସ
'ଧୁରନ୍ଧର' ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି । ଫିଲ୍ମର ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକା ସାରା ଅର୍ଜୁନ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 19, 2025 at 10:17 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ଆଗାମୀ ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀଲର 'ଧୁରନ୍ଧର' ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାର କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ, ନିର୍ମାତା ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି । ଏହାକୁ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ସ୍ପାଇ ଥ୍ରୀଲର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । କଳାକାରମାନେ ଫିଲ୍ମରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଏବଂ ଏହାକୁ 2025 ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କରିବା ପଛରେ ଥିବା କାରଣ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି । ଆଦିତ୍ୟ ଧର ଅଭିନେତ୍ରୀ ସାରା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଫିଲ୍ମରେ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ନଜର ଆସିବେ ।
୧୩୦୦ ଅଡିସନ୍ ପରେ ସାରା ବନିଥିଲେ ଫିଲ୍ମର ନାୟିକା
ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚ ଇଭେଣ୍ଟ ସମୟରେ, ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ୧୩୦୦ ଅଡିସନ୍ ପରେ ସାରା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ "ଧୁରନ୍ଧର" ଭୂମିକା ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି । ସେ କହିଥିଲେ, "ମୁକେଶ (କାଷ୍ଟିଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ) ପ୍ରାୟ ୧୩୦୦ ଅଡିସନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାରାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହି ଅଡିସନ୍ରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଥିଲା। ସାରା ଜଣେ ରକଷ୍ଟାର ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।"
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ସାରା ଅର୍ଜୁନ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କଠାରୁ ୨୦ ବର୍ଷ ସାନ । ୪୦ ବର୍ଷୀୟ ରଣବୀର ଫିଲ୍ମରେ ୨୦ ବର୍ଷୀୟ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରୋମାନ୍ସ କରୁଥିବା ନଜର ଆସିବେ । ଏହାର ଏକ ଝଲକ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଯଦିଓ ସାରାଙ୍କ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ, ଟ୍ରେଲରରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ସାରା ରଣବୀରଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ । ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ସେ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ।
ସାରା ଅର୍ଜୁନ କିଏ ?
୧୮ ଜୁନ୍ ୨୦୦୫ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସାରା ଅଭିନେତା ରାଜ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଝିଅ । ସାରା ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବରେ ଅନେକ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ତାମିଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସାରା ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିଜ୍ଞାପନ ସୁଟିଂ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ମଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସେ ପରଠାରୁ ସେ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ଟି ବିଜ୍ଞାପନରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
2011 ରେ ସାରା ତାମିଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଭା ଥିରୁମାଗାଲରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଶୁ କଳାକାର ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଏକ ଥୀ ଦୟନ, ଜୟ ହୋ, ଜାଜବା, ସାଇଭାମ, ଏକ ଲଡକି କୋ ଦେଖା ତୋ ଆଇସା ଲାଗା, ସାଣ୍ଡ କି ଆଙ୍କ, ଏବଂ ଅଜିବ ଦସ୍ତାନଙ୍କ ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ସେ ମଣି ରତ୍ନାମଙ୍କ 'ପୋନିୟିନ ସେଲଭାନ'ରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ପିଲାବେଳର ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ।
କହିରଖୁଛୁ କି, 'ଧୁରନ୍ଧର' ଏକ ମୌଳିକ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ (ଭାରତୀୟ ସୁପର ସ୍ପାଇ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା) ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ଯିଏ ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କଟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଯାଆନ୍ତି । ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ରଣବୀର ସିଂହ, ସାରା ଅର୍ଜୁନ, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ଆର ମାଧବନ, ଅକ୍ଷୟ ଖାନ୍ନା ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲଙ୍କ ଭଳି ଅଭିନେତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ