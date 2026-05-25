କିଏ ସାଣ୍ଟି ଶର୍ମା ? 'କକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି' ନେଇ କହିଲେ ଏମିତି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଇଚଇ
ସାଣ୍ଟି ଶର୍ମା 'କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି' ନେଇ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା କରିଛନ୍ତି ଅପିଲ୍ ।ଏବେ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଶିରୋନାମାରେ । ତେବେ ସେ କିଏ ଓ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 25, 2026 at 1:31 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି' (CJP) ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିରୋନାମାରେ ରହିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସାଣ୍ଟି ଶର୍ମା ଏକ ବିବୃତ୍ତି ସେୟାର କରି 'କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି' (CJP) ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିତର୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାଲ ସହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ସେ CJPକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଉଦୀୟମାନ ହୋଇଥିବା ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସୈନ୍ତି ଶର୍ମା ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ସୈନ୍ତି ଶର୍ମା ପ୍ରକୃତରେ କିଏ, ଏବଂ ସେ କାହିଁକି ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛନ୍ତି ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...
ସାଣ୍ଟି ଶର୍ମା କାହିଁକି ଭାଇରାଲ ହେଉଛନ୍ତି?
ସାଣ୍ଟି ଶର୍ମା ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ରାପର୍ । ସେ "କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି" (CJP) ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିତର୍କ ଉପରେ ନିଜର ମତାମତ ଦେଇ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ସେ CJPକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ଯେକୌଣସି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ରାପର ପୋଷ୍ଟରେ କ’ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ?
ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲେଖି ରାପର୍ କହିଛନ୍ତି, "'କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି' ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଆନ୍ଦୋଳନ ଅପେକ୍ଷା ଏକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଡ୍ରାମା ପରି ମନେହୁଏ । ଆଜିକାଲି, ଅନେକ ଲୋକ ଏପରି ଅଭିଯାନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଯାଞ୍ଚ ନକରି ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି । ଏହି ତଥାକଥିତ CJPର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଭାରତକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିବା ପରି ମନେହୁଏ ।"
ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଯଦି କେହି ପ୍ରକୃତରେ ନିଜକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ନେପାଳ କିମ୍ବା ବାଂଲାଦେଶ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଜେନେରାଲ ଜେଡଙ୍କୁ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭାରତର ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା - ବିକାଶ, ନିଯୁକ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଜାତୀୟ ଏକତା - ସମାଧାନ କରିବା ଉପରେ ହେବା ଉଚିତ । କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ - ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ । ସମାଲୋଚନା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ। ତଥାପି, ଅନାବଶ୍ୟକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, କ୍ରୋଧର ପରିବେଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ଭାରତର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନୁହେଁ ।"
ସେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ?
ରାପର୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଗଠନମୂଳକ, ଦିଗହୀନ, ଭାବପ୍ରବଣ ଅନଲାଇନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ସାମାଜିକ ଅସ୍ଥିରତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିପାରେ । ସେ ଆଜିର ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନାରେ ଆଲଗୋରିଦମ-ଆଧାରିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ମିମ୍ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଭାଇରାଲ ବିଷୟବସ୍ତୁର ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଏଜେଣ୍ଡା ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଜଡିତ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରୁ ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି । ଭାରତୀୟମାନେ ଅନଲାଇନରେ ବ୍ୟବହୃତ ଡିଜିଟାଲ ହେରଫେର ଏବଂ ଭୁଲ ସୂଚନା କୌଶଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ ।
ଲୋକଙ୍କୁ କଲେ ଏହି ଅପିଲ୍
ରାପର୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବାକୁ ଏବଂ ଶାନ୍ତି, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ।"
ସାଣ୍ଟି ଶର୍ମା କିଏ ?
ସାଣ୍ଟି ଶର୍ମା ଜଣେ ଭାରତୀୟ ରାପର୍, ଗାୟକ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯିଏ ତାଙ୍କର ସଂଗୀତ ପ୍ରକାଶନ ଏବଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ମତାମତ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା । ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ, ସେ ତାଙ୍କର ସଂଗୀତ, ସାର୍ବଜନୀନ ବିବୃତ୍ତି ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିବାଦରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ।
CJP ପ୍ରସଙ୍ଗ
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, CJP ଡିଜିଟାଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଉଭା ହୋଇଛି । ଏହା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏକ ସରଳ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ବେକାରୀ, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ଶିକ୍ଷାଗତ ଚାପ ଏବଂ ଶାସନ ଭଳି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ