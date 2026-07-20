ମଲାଇକାଙ୍କ ସହ ବ୍ରେକଅପ୍ ପରେ ପୁଣି ପ୍ରେମରେ ପଡିଲେ କି ଅର୍ଜୁନ କପୁର ? ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍
ମଲାଇକା ଆରୋରାଙ୍କ ସହ ବ୍ରେକଅପ୍ ପରେ ମନର ସାଥୀ ପାଇଲେ ଅର୍ଜୁନ କପୁର । ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍ ପରେ ବଢିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 20, 2026 at 1:27 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଡେଟିଂକୁ ନେଇ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅର୍ଜୁନ କପୁର । ମଲାଇକା ଆରୋରାଙ୍କ ସହ ବ୍ରେକଅପ୍ ପରେ ପୁଣି ପ୍ରେମରେ ପଡିଲେ କି ଅର୍ଜୁନ କପୁର । ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍ ପରେ ବଢିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା । ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସାହିବା ବାଲି । ଗତ ରବିବାର, ଇଂଲଣ୍ଡର ଲର୍ଡସ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖୁଥିବା ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ସାହିବାର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ଯାହା ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସାହିବା ବାଲି କିଏ ଏବଂ ସେ ଏହି ବିଷୟରେ କ’ଣ କହିଛନ୍ତି ।
ଅର୍ଜୁନ କପୁରଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ହେବା ବିଷୟରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ କ’ଣ କହିଲେ ?
ଲର୍ଡସ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସାହିବା ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନେତାଙ୍କ ସହ ଜଡିତ କରିବା ବିଷୟରେ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ପରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିଜେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଏକାଠି ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା; ସେ ଫଟୋର କ୍ୟାପସନ ଦେଇଥିଲେ, "ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନାହିଁ ।"
ସାହିବା ବାଲି କିଏ ?
ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପରି, ସାହିବା ବାଲି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ । ଡିସେମ୍ବର ୫, ୧୯୯୪ରେ ଏକ କାଶ୍ମୀର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସାହିବା ୨୦୧୮ରେ 'ଲୈଲା ମଜନୁ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ 'ବାର୍ଡ ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ୍' (୨୦୧୯) ଏବଂ 'ତନାବ' (୨୦୨୨) ଭଳି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାଆ ଜଣେ ପଞ୍ଜାବୀ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ କାଶ୍ମୀରୀ ଶିଖ । ଅଭିନୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ସାହିବା ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ୟୁକେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ; ମାର୍କେଟିଂ ପଢ଼ିବା ପରେ, ସେ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ ।
ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ, ସାହିବା ଜୋମାଟୋର 'ଫିଡିଂ ଇଣ୍ଡିଆ' ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ମାର୍କେଟିଂ ସହଯୋଗୀ ଭାବରେ କାମ କରିଥିଲେ । ପରେ, ଜଣେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପରିଚାଳିକା ଭାବରେ, ସେ ମନୋରଞ୍ଜନ ସହଭାଗୀତା, BTL (ବିଲୋ-ଦି-ଲାଇନ୍) ଏବଂ ATL (ଆବୋଭ-ଦି-ଲାଇନ୍) କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଇନ୍-ଆପ୍ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ସର୍ବଭାରତୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରଣନୀତି ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ । ସେ ପାର୍ଟନର ବ୍ରାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଏବଂ ଅନ-ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମାର୍କେଟିଂ ଅଭିଯାନର ସୃଷ୍ଟି ପରିଚାଳନା କରିବା ସହିତ ଫିଲ୍ମ ସମନ୍ୱୟ, ସହଭାଗୀତା ଏବଂ କ୍ରସ୍-ବ୍ରାଣ୍ଡ ସହଯୋଗର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସାହିବା ଜୋମାଟୋର YouTube ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ହୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ।
ସାହିବା ବାଲିଙ୍କ ଫିଲ୍ମ
ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ସାହିବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ 'ଲୈଲା ମଜନୁ' ରେ ତ୍ରିପ୍ତି ଡିମ୍ରି ଙ୍କ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ଅଡିସନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ତଥାପି, ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରର ଭଉଣୀ ଅମ୍ବ୍ରିନ୍ ଭାବରେ କାଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିନେତ୍ରୀ 'ବାର୍ଡ ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ୍ରେ' ଆବିଦା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ *ଅମର ସିଂହ ଚମକିଲା* ରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ । ଅଭିନୟ ସହିତ, ସାହିବା ଜଣେ କ୍ରୀଡା ଉପସ୍ଥାପିକା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ କ୍ରିକେଟର ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଏକ ମଜାଦାର ଆଲୋଚନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL) ଭଳି ପ୍ରମୁଖ କ୍ରିକେଟ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ସହିତ ଜଡିତ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ନେଇଛନ୍ତି ।
ଅର୍ଜୁନ କପୁରଙ୍କ ବ୍ରେକଅପ୍
ଅର୍ଜୁନ ପୂର୍ବରୁ ମଲାଇକା ଆରୋରାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ । ଛଅ ବର୍ଷ ଡେଟିଂ କରିବା ପରେ ସେମାନେ 2024 ରେ ବ୍ରେକଅପ୍ କରିଥିଲେ। ଗୁଜବ ଅଛି ଯେ ମଲାଇକା ହର୍ଷ ମେହେତାଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି । ଅରବାଜ ଖାନଙ୍କ ଠାରୁ ଛାଡପତ୍ର ପରେ ଆରୋରା ଏବଂ କପୁର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ । ଦୁହେଁ 18 ବର୍ଷ ଧରି ବିବାହିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ପୁଅ ଅଛି ଯାହାର ନାମ ଅରହାନ୍ ଖାନ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ମଲାଇକାଙ୍କ ସହ ପ୍ୟାଚଅପ କଲେ କି ଅର୍ଜୁନ ? ଏକ୍ସ-ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କୁ ଏପରି ବର୍ଥ ଡେ' ୱିସ୍ କଲେ ଅଭିନେତା
ମଲାଇକାଙ୍କ ସହ ବ୍ରେକଅପ୍ କନଫର୍ମ କଲେ ଅର୍ଜୁନ କପୁର, କହିଲେ, 'ମୁଁ ଏବେ SIngle...'
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ