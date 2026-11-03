ରିମି ଟୋମି କିଏ ? ଥରେ ଶାହାରୁଖଙ୍କ ସହ କରିଥିଲେ ରୋମାନ୍ସ, ଏବେ କରିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ
ରିମି ଟୋମି ଛାଡ଼ପତ୍ରର 6 ବର୍ଷ ପରେ ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ ଫିଟନେସ୍ ଟ୍ରେନର୍ ଲିବିନ୍ ମାଥ୍ୟୁଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 3, 2026 at 4:18 PM IST|
Updated : November 3, 2026 at 4:27 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମାଲାୟାଲମ୍ ଗାୟିକା ତଥା ଅଭିନେତ୍ରୀ ରିମି ଟୋମି ଖୁବଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେ ମୁମ୍ବାଇରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ଫିଟନେସ୍ ଟ୍ରେନର, ଲିବିନ୍ ମାଥ୍ୟୁଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟୀ ରୟସ୍ କିଝାକୁଡାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେବାର 6 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ରିମି ନିଜର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ କିଛି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବର ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ନିଜର ସମ୍ପର୍କ ତଥା ବିବାହ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
ରିମି ଟୋମି କିଏ ?
ରିମି କୋଟ୍ଟାୟମ୍ର ପାଲା ଠାରେ ଟୋମି ଜୋସେଫ୍ ଏବଂ ରାଣୀ ଟୋମିଙ୍କ ଔରସରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଜଣେ ଭଉଣୀ, ରିନୁ ଟୋମି ଏବଂ ଜଣେ ଭାଇ, ରିଙ୍କୁ ଟୋମି ଅଛନ୍ତି; ରିଙ୍କୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମୁକ୍ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଗାନ ଓ ଅଭିନୟ ବ୍ୟତୀତ, ରିମି ଅନେକ ଟେଲିଭିଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ହୋଷ୍ଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରିଆଲିଟି ଶୋ’ରେ ବିଚାରକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମାଲାୟାଲମ୍ ଭାଷାର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତ ରିଆଲିଟି ଶୋ’ 'ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଟପ୍ ସିଙ୍ଗର୍' ରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି ।
ରିମି ଟୋମିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ
ମାଲାୟାଲମ୍ ଗାୟିକା ତଥା ଟେଲିଭିଜନ୍ ଉପସ୍ଥାପିକା ରିମି ଟୋମି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ନିଜର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହି ଖବର ସେୟାର କରି ରିମି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜଣେ ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଘଟିଛି । ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଜଣେ ଅଭିନେତା, ସେଲିବ୍ରିଟି କିମ୍ବା କୋଟିପତି ନୁହଁନ୍ତି। ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ, ଖ୍ୟାତି କିମ୍ବା ଧନ-ସମ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ଖ୍ୟାତି ବିଷୟରେ ନୁହେଁ; ମୁଁ କେବଳ ଏମିତି ଜଣଙ୍କୁ ଚାହେଁ ଯିଏ ମୋର ଯତ୍ନ ନେବେ ଏବଂ ମୋ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବେ ।" ରିମି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଡୋମ୍ବିଭଲି ସ୍ଥିତ ଏକ ଛୋଟ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଏଥିରେ କେବଳ ଘନିଷ୍ଠ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ।
ରିମି ଟୋମିଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର
ରିମି ଟେଲିଭିଜନ ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକର ହୋଷ୍ଟିଂ କରି ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ୨୦୦୨ ମସିହାର ମାଲାୟାଲମ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ମିସା ମାଧବନ' ର "ଚିଙ୍ଗାମାସାମ ଭାନୁ ଚେର୍ନାଲ" ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଜଣେ ପ୍ଲେ-ବ୍ୟାକ୍ ଗାୟିକା ଭାବରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ସେ ଆଶିକ ଅବୁଙ୍କ ଆନ୍ଥୋଲୋଜି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର '୫ ସୁନ୍ଦରିକାଲ' ଜରିଆରେ ଅଭିନୟ ଦୁନିଆରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ୨୦୧୫ ମସିହାରେ, 'ଥିଙ୍କାଲ ମୁଥାଲ ଭେଲ୍ଲି ଭାରେ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସେ ଜୟାରାମଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ।
ରିମି ଟୋମିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀ କିଏ ଥିଲେ ?
ରିମି ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ରଏସ୍ କିଝାକୁଡାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ୨୦୦୮ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୭ ତାରିଖରେ ତ୍ରିସୁରସ୍ଥିତ ଲୁର୍ଡସ୍ କ୍ୟାଥେଡ୍ରାଲ୍ରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ । ବିବାହର ଏଗାର ବର୍ଷ ପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୧୯ ମସିହାରେ, ଉଭୟଙ୍କ ସହମତି କ୍ରମେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ନିଜର ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କରାଯାଇଥିବା ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ରିମି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କୁ ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଟଣା ନ ଯାଉ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ଅଲଗା ହେବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉଭୟଙ୍କ ସହମତିରେ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରଏସ୍ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିସାରିଛନ୍ତି । ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ଏହା ପରେ ପୁନର୍ବାର ବିବାହ କରିସାରିଛନ୍ତି ।
ଲିବିନ୍ ମାଥ୍ୟୁ କିଏ ?
ଲିବିନ୍ ମାଥ୍ୟୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମାଲାୟାଲି ବଡିବିଲ୍ଡର ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ଟ୍ରେନର, ଯିଏ ମୁମ୍ବାଇରେ ରୁହନ୍ତି। ଫିଟନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ୨୦ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି । ସେ ଗାୟିକା ରିମି ଟୋମିଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଟନେସ୍ କୋଚ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି । ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ରେ, ରିମି ଟୋମି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଲିବିନ୍ଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ରିମି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୦ ତାରିଖରେ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୪ ତାରିଖରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ । ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁରନ୍ତ ଏକ ଭଲ ବନ୍ଧନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ।