କିଏ ପ୍ରୀତି ମୁଖୁନ୍ଧନ ? 'ନାଗଜିଲା'ରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନଙ୍କ ସହ ଆସିବେ ନଜର
ସାଉଥ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ମୁଖୁନ୍ଧନ ବଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । 'ନାଗଜିଲା'ରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଆସିବେ ନଜର ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 5, 2026 at 3:38 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାଉଥର ନୂତନ ମୁହଁ ଏବେ ବଲିଉଡରେ ପାଦ ଦେଉଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଫ୍ୟାଣ୍ଟାସି କ୍ରିଏଚର କମେଡି 'ନାଗଜିଲା'ରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ମୁଖୁନ୍ଧନଙ୍କୁ କାଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏହି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏବେ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରୀତି ମୁଖୁନ୍ଧନ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ?
ପ୍ରୀତି ଜଣେ ଯୁବ ଅଭିନେତା, ମଡେଲ ଏବଂ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟତଃ ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ ଏବଂ ମାଲାୟଲମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ 30 ଜୁଲାଇ 2001 ରେ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ତାମିଲନାଡୁର ତିରୁଚିରାପାଲିରେ ହୋଇଥିଲା । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଅଭିନୟ ସ୍ୱପ୍ନ ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା । ପ୍ରୀତି ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଶିକ୍ଷାଗତ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତିରୁଚିରାପାଲିରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢିଥିଲେ ।
ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବାପାମାଆ ଉଭୟ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଜଗତ ସହ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ । ତଥାପି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ ଆଗ୍ରହକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ । ପ୍ରୀତି 4 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ନୃତ୍ୟ ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କିଶୋର ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖିବା ଜାରି ରଖିଥିଲେ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ପ୍ରଥମେ ମଡେଲିଂ ଏବଂ ସଂଗୀତ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୋଡ଼ ଥିଲା ସାଇ ଅଭ୍ୟଙ୍କକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଭାଇରାଲ ତାମିଲ ସଂଗୀତ ଭିଡିଓ "ଆସା କୁଡା" ରେ ଅଭିନୟ କରିବା । ଭିଡିଓଟି ଅନଲାଇନରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲା ।
ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯାତ୍ରା 2024 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀହର୍ଷ କୋନୁଗନ୍ତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ତେଲୁଗୁ ହରର୍-କମେଡି ଓମ୍ ଭୀମ୍ ବୁଶ୍ ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ତାଙ୍କର ଅଭିନୟରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପରିଚିତି ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ସେହି ବର୍ଷ, ସେ ଅଭିନେତା କଭିନ୍ଙ୍କ ସହ ତାମିଲ୍ ଆଗାମୀ ବୟସର ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଡ୍ରାମା ଷ୍ଟାରରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଇଞ୍ଜିନିୟରରୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସାଜିଥିବା ପ୍ରୀତି ପରେ ତେଲୁଗୁ ପିରିୟଡ୍ ଡ୍ରାମା 'କନ୍ନପ୍ପା'ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଯାହା ମୋହନଲାଲ, ପ୍ରଭାସ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ପରି କଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାରକାଯୁକ୍ତ ଅତିଥି ଭୂମିକା ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା ।
୨୦୨୫ ମସିହାରେ, ସେ ହୃଦୁ ହାରୁନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ 'ମେନେ ପ୍ୟାର କିୟା' ସହ ମାଲାୟଲମ ସିନେମାରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ। ନିଭିନ ପାଉଲିଙ୍କ ଅଭିନୀତ ମାଲାୟଲମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ସର୍ବମ ମାୟା" ରେ ସାଧ୍ୟା ଭୂମିକା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଲା ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ୧୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରି ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ମାଲାୟଲମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇଗଲା । ଏବେ, ପ୍ରୀତି ତାଙ୍କର ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଡେବ୍ୟୁ ସହ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ବଲିଉଡ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନାଗଜିଲାରେ ଆସିବେ ନଜର ।
'ନାଗଜିଲା' ଫିଲ୍ମଟି ମୃଗଦୀପ ସିଂହ ଲାମ୍ବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଧୀନରେ କରଣ ଜୋହରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ସର୍ପ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ । ଏହି ସିନେମାରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନ, ପ୍ରେମ୍ୟମଦ୍ୱେଶ୍ୱର ପ୍ୟାରେ ଚାନ୍ଦଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ, ଜଣେ 631 ବର୍ଷୀୟ ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ନାଗ ଯିଏ ମଣିଷ ଏବଂ ସର୍ପ ରୂପ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି । ଏହି କାହାଣୀଟି ପ୍ରାଚୀନ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀକୁ ଆଧୁନିକ ଅରାଜକତା ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରୁଥିବା କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ପ୍ରାଣୀ-କମେଡି ତ୍ରିକୋଣୀୟର ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଅଗଷ୍ଟ 14, 2026 ରେ ନାଗ ପଞ୍ଚମୀ ପର୍ବ ସମୟରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
