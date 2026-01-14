'ମର୍ଦାନୀ 3' ଅମ୍ମା କିଏ ? ଖଳନାୟକ ଭୂମିକା ନିଭାଇ ଉଡାଇଛନ୍ତି ହୋସ୍
ମର୍ଦ୍ଦାନୀ 3 ରେ ମଲ୍ଲିକା ପ୍ରସାଦ ଜଣେ ମାଫିଆ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଟ୍ରେଲରରେ ତାଙ୍କ ଭୟ ଏବଂ ସ୍ୱାଗ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରାନୀ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ମର୍ଦାନୀ 3"ର ଟ୍ରେଲର ସୋମବାର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିବାନୀ ଶିବାଜୀ ରୟ ଭାବେ ଫେରିଛନ୍ତି । ଏଥର, ସେ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରୁଥିବା ଏକ ମାନବ ଚାଲାଣକାରୀ ଦଳକୁ ଠାବ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଟ୍ରେଲରରେ ରାନୀ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଖାକି ପୋଷାକରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅବତାର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି । ଟ୍ରେଲରରେ ରାନୀଙ୍କ ସହିତ ଫିଲ୍ମର ଖଳନାୟକ ଅମ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକା ପ୍ରସାଦ । ତେବେ ଅମ୍ମା (ମଲ୍ଲିକା ପ୍ରସାଦ), ମର୍ଦ୍ଦାନୀ 3 ର ଖଳନାୟକ କିଏ ? ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା,
NSD ରେ ଅଭିନୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି
ମଲ୍ଲିକା ପ୍ରସାଦ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଡ୍ରାମାର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଗଭୀର, ବହୁମୁଖୀ କାହାଣୀ କହିବାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ । ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଜନ୍ମିତ ମଲ୍ଲିକା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର ଗଢ଼ିଛନ୍ତି । ସେ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦର୍ଶକ । ସିନେମାରେ ପରିଚିତି ପାଇବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ, ସେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସିନେମା ଏବଂ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ନିଜର ଛାପ ଛାଡ଼ି ସାରିଥିଲେ । ସେ ୧୯୯୯ ମସିହାରେ "କାନୁରୁ ହେଗାଡିଥି" ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୦୧ ମସିହାରେ "ଗୁପ୍ତଗାମିନି" ରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । କନ୍ନଡ ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କୁ "ମୁସଞ୍ଜୟ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ," "ଗରବା," ଏବଂ "ମାଘା ମୟୁରୀ" ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ।
ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିବା ସହ ସେ କୋଙ୍କଣା ସେନ ଶର୍ମା ଏବଂ ମନୋଜ ବାଜପେୟୀ ଅଭିନୀତ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ଧାରାବାହିକ "କିଲର୍ ସୁପ୍" ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ସେ ଅନୁରାଗ କଶ୍ୟପଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ଅଲମୋଷ୍ଟ ପ୍ୟାର୍" ରେ ଡିଜେ ମୋହବତ୍ ଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥିଲେ । ସେ କ୍ୟାମେରା ପଛରେ ତାଙ୍କର କାହାଣୀ କହିବାର ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ଫର୍ ମାଇ ଏଲା" ସୁନ୍ଦରବନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ ଏବଂ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ଇଣ୍ଡି କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବରେ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିଲା ।
ଆମ୍ମା ଏକ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ସେ ଏହି ଭୂମିକାକୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ । ଆମ୍ମା ଚରିତ୍ର ନେଇ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଭୂମିକା ପାଇଁ ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ସାହସ ଆବଶ୍ୟକ । ଅମ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ । ସେ ୟଶ ରାଜ ଫିଲ୍ମସ୍ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ଚୋପ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସୀମାବଦ୍ଧତା ବିନା ଅମ୍ମା ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଥିଲେ । ମଲ୍ଲିକା ଅମ୍ମାଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ: ଚରିତ୍ରଟି ସରଳ ଶବ୍ଦରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇନାହିଁ । ସେ ଅନୁମାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଷ୍ଠୁରତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗଭୀରତା, ଅନ୍ଧକାର, କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ଅଛି ।
ତା’ପରେ ସେ ରାନୀ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିବାନୀ ଶିବାଜୀ ରୟଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତିକୂଳତା ଏବଂ ଅପରାଧ ସହ ଲଢ଼ିଥିବା ପ୍ରକୃତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ । ଏହି ବାସ୍ତବବାଦ ଆମ୍ମାଙ୍କ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରେ ଏବଂ ମର୍ଦ୍ଦାନୀ 3 ର ସଂଘର୍ଷକୁ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ ।
ଫିଲ୍ମଟି କେବେ ରିଲିଜ୍ ହେବ?
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରେଲରଟି ଏକ ଅପୂର୍ବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଛି । ଅମ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ କୌତୁହଳ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି । ସେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆମ୍ମାଙ୍କ ଦୁନିଆରେ ପାଦ ଦେବାକୁ ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଯିଏ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଭଳି ନୁହେଁ । ଅଭିରାଜ ମିନାୱାଲାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ମର୍ଦ୍ଦାନୀ 3 ଜାନୁଆରୀ 30 ତାରିଖରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।
