କିଏ ଇଶିତା ଶୁକ୍ଲା ? ବଲିଉଡ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଶ ସେବାରେ ରବି କିଶନଙ୍କ ଝିଅ, ପ୍ରଶଂସାରେ ସେଲିବ୍ରିଟି
ବଲିଉଡ୍ ଛାଡ଼ି ମିଲିଟାରୀ ବାଛିଲେ ରବି କିଶନଙ୍କ ଝିଅ ଇଶିତା ଶୁକ୍ଲା । ପ୍ରଶଂସାରେ ଆର ମାଧବନ ଓ ଅନୁପମ ଖେର ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 11, 2026 at 1:42 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରବି କିଶନଙ୍କ ଝିଅ ଇଶିତା ଶୁକ୍ଲା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଏକ ପଥ ବାଛିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଛୁଟୁଛି ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ । ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ୟାଡେଟ୍ କୋର୍ପସ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସାମରିକ ତାଲିମ ନେବା ପରେ, ଇଶିତା 2023 ମସିହାରେ ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମହିଳା ଅଗ୍ନିବୀର ଭାବରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ବଲିଉଡରୁ ଛୁଟୁଛି ପ୍ରଶଂସା । ଅଭିନେତା ଆର ମାଧବନ ଓ ଅନୁପମ ଖେର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।
ଆର ମାଧବନ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଇଶିତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଦେଶ ସେବା କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଶେଷ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଅଭିନେତା ନିଜେ ସାମରିକ ତାଲିମ ସହ ଏକ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣିଥରେ ନିଜ ଯାତ୍ରାକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ।
ଈଶିତା ଶୁକ୍ଲା କିଏ ?
ଈଶିତା ଶୁକ୍ଲା ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ହୋଇଥିବା ରବି କିଶନଙ୍କ ଝିଅ । ତାଙ୍କ ପିତା ସିନେମା ଏବଂ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ଲମ୍ବା କ୍ୟାରିଅର ଗଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଇଶିତା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀରେ କ୍ୟାରିଅର କରିବାକୁ ବାଛିଛନ୍ତି । ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ, ଇଶିତା NCC ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସାମରିକ ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ । ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର 7 ବାଲିର୍ସ ବାଟାଲିୟନର ଜଣେ କ୍ୟାଡେଟ୍ ଥିଲେ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା କାରଣ ସେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଶିଳ୍ପଠାରୁ ଏକ ଭିନ୍ନ କ୍ୟାରିଅର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି । ରବି କିଶନ ତାଙ୍କ ଝିଅର ସମର୍ପଣ ଏବଂ ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ଗର୍ବର ସହିତ କହିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ରବି କିଶନ ଇଶିତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର "ସାହସୀ ଝିଅ" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେ କରିଥିବା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ । ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ କଷ୍ଟକର ଶୀତକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ତାଲିମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ।
ଆର୍ ମାଧବନ କାହିଁକି ଇଶିତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ?
ମାଧବନଙ୍କ ଇଶିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଶଂସା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ବହନ କରେ । ତାଙ୍କ କଲେଜ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଅଭିନେତା ଏନସିସି ସହ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡିତ ଥିଲେ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରମୁଖ ଏନସିସି କ୍ୟାଡେଟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । 22 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆର ମାଧବନ ଅନ୍ୟ 7 ଜଣ ଏନସିସି କ୍ୟାଡେଟଙ୍କ ସହିତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ । ଯାତ୍ରା ସମୟରେ, ସେ ବ୍ରିଟିଶ ସେନା, ରୟାଲ ନୌସେନା ଏବଂ ରୟାଲ ବାୟୁସେନା ସହିତ ତାଲିମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ଅଭିନେତା ମଧ୍ୟ ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାରିଅର କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ, ସେ 6 ମାସ ବୟସ ସୀମା ହରାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରି ନଥିଲେ । ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମି ହେତୁ, ଇଶିତାଙ୍କ ସାମରିକ ସେବା ବାଛିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମାଧବନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସେହି ପଥକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ଯାହାକୁ ମାଧବନ ନିଜେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ।
मेरे प्यारे दोस्त @ravikishann ! आपकी बेटी #Ishita के बारे में प्रेरणात्मक समाचार पढ़ा! कि उन्होंने अग्निवीर स्कीम के अन्तर्गत हमारी डिफेंस फ़ोर्सेज़ जॉइन की है।मन प्रसन्न भी हुआ और गर्वित भी।ईशिता को मेरा प्यारा और आशीर्वाद देना।और उससे कहना उसका ये कदम लाखों बच्चियों के लिए… pic.twitter.com/W8JhdgXdEr— Anupam Kher (@AnupamPKher) June 29, 2023
ଅନୁପମ ଖେର ମଧ୍ୟ ଇଶିତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ
ଇଶିତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିନେତା ଅନୁପମ ଖେରଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ଅଗ୍ନିବୀର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀରେ ଯୋଗଦେବା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ, ଖେର ତାଙ୍କ ପିତା ରବି କିଶନଙ୍କ ସହ ଇଶିତାଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ଖେର ପରିବାରକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ଇଶିତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ । ସେ ଆଶା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଅଧିକ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସାମରିକ ସେବାକୁ କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ସେ ଇଶିତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପଠାଇଥିଲେ ଏବଂ "ଜୟ ହିନ୍ଦ" ସହିତ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଶେଷ କରିଥିଲେ ।
ରବି କିଶନଙ୍କ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପ୍ରତି ଗର୍ବ
ରବି କିଶନଙ୍କ ପାଇଁ, ଇଶିତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବର କଥା । ମନୋରଞ୍ଜନ ଜଗତ ସହ ଜଡିତ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେ ନିଜର ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ରବି କିଶନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରିତି ଶୁକ୍ଳାଙ୍କ ଚାରିଟି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଏବଂ ତିନି ଝିଅ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ସେମାନଙ୍କ ଝିଅ ରିଭା କିଶନ ଏକ ଭିନ୍ନ ପଥ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ରିଭା ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ସବ୍ କୁଶଲ୍ ମଙ୍ଗଲ୍ ସହିତ ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡିଓର ରିଆଲିଟି ଶୋ ଆଲାଏନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ, ଇଶିତା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ଏବଂ ବଲିଉଡ୍ ସହିତ ଜଡିତ ସ୍ପଟଲାଇଟ୍ରୁ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବାଦଶାହାଙ୍କ ମିଛର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କଲେ ହନି ସିଂ, କହିଲେ 'ମୋର ସନ୍ତାନ'
୮୩ବର୍ଷ ବୟସରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା କାମ କରନ୍ତି ବିଗ ବି, କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ନେଇ କହିଲେ 'Commitments Are Commitments'
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ