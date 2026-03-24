ଇଶା ରିଖି କିଏ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲେ କି ରାପର୍-ସିଙ୍ଗର୍ ବାଦଶାହା ? ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍
ଛାଡପତ୍ରର 6 ବର୍ଷ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲେ ରାପର୍-ସିଙ୍ଗର୍ ବାଦଶାହା । ଇଶା ରିଖିଙ୍କୁ କଲେ ସାତ ଜନ୍ମର ସାଥୀ । ବିବାହ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 24, 2026 at 3:45 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପୁଣିଥରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ ଲୋକପ୍ରିୟ ରାପର୍ ତଥା ସିଙ୍ଗର୍ ବାଦଶାହା । ଛାଡପତ୍ରର ଛଅ ବର୍ଷ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଗାୟକ । ବାଦଶାରଙ୍କ ବିବାହର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଇଶା ରିଖିଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଟି-ସିରିଜର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପୂଜା ସିଂ ଗୁଜରାଲ ନୂତନ ବଧୂଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ଏହି ଖବର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ହେଲେ ବାଦଶାହା କିମ୍ବା ଈଶା ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିନାହାଁନ୍ତି ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲେ ବାଦଶାହା
ପୂର୍ବରୁ ବାଦଶାହା ପୂର୍ବରୁ ଜାସ୍ମିନ୍ ମସିହଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହ ଅଧିକ ଦିନ ତିଷ୍ଠି ପାରିଲା ନାହିଁ । ଉଭୟ ଅଲଗା ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତି ନେଇଥିଲେ । ଛାଡପତ୍ରର 6 ବର୍ଷ ପରେ ଇଶା ରିଖିଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ବାଦଶାହା । ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବାଦଶାହ ଏବଂ ଇଶା ରିଖି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପରସ୍ପରକୁ ଡେଟ୍ କରୁଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ଡେଟିଂ ଖବର 2022 ମସିହାରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା । କୁହାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ଏକ ପାର୍ଟିରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ । ତଥାପି, ସେମାନେ କେବେ ବି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଘୋଷଣା କରି ନଥିଲେ, ଏବଂ ଏବେ ହଠାତ୍ ବିବାହ ଫଟୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ।
ବିବାହ ଫଟୋ-ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ
ଈଶାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଫଟୋଗୁଡ଼ିକରେ, ବାଦଶାହା କୁର୍ତ୍ତା ଓ ପଗଡ଼ିରେ ବର ଭାବରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଈଶା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଲାଲ ସାଲୱାର-କମିଜରେ ଏକ କନ୍ୟା ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି । କିଛି ଫଟୋରେ, ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ବରମାଳା ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଗୋଟିଏ ଫଟୋରେ, ବାଦଶାହା ଏବଂ ଈଶା ମଣ୍ଡପ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ବିବାହ ରୀତିନୀତି ପାଳନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି । ଅନ୍ୟ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକରେ, ଦମ୍ପତି ହସି ହସି କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ ଏକାଠି ପୋଜ୍ ଦେଉଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଫଟୋରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର କ୍ୟାପସନରେ, ଈଶାଙ୍କ ମାଆ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଭଗବାନ ତୁମ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ।"
2020ରେ ବାଦଶାହାଙ୍କ ହୋଇଥିଲା ଛାଡପତ୍ର
ଏହି ଦମ୍ପତି 2020 ମସିହାରେ ଛାଡପତ୍ର ନେଇଥିଲେ । ତଥାପି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଝିଅ, ଜେସାମି ଗ୍ରେସ୍ ମସିହ ସିଂଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିତ ଭାବେ ବହନ କରୁଛନ୍ତି । 2024 ମସିହାରେ, ବାଦଶାହା ଜାସ୍ମିନ୍ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କ’ଣ ଭୁଲ ହୋଇଥିଲା ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଏକାଠି ରହିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ "ସଠିକ୍ ନୁହେଁ"। ବାଦଶାହା କହିଥିଲେ, "ଆମେ ଦୁହେଁ ସବୁକିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ । ଆମେ ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମର ଯାହା ଥିଲା ତାହା ଦେଇଥିଲୁ । ଆମେ ଅଲଗା ହୋଇଗଲୁ କାରଣ ଏହା ଆମ ପିଲା ପାଇଁ ଠିକ୍ ନଥିଲା । ମୁଁ ମୋ ପିଲାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲଣ୍ଡନରେ ରହୁଥିବାରୁ ସେତେ ଥର ନୁହେଁ ।"
ଈଶା ରିଖି କିଏ ?
ଈଶା ରିଖି ଜଣେ ପଞ୍ଜାବୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ ମଡେଲ । ସେ ସିପ୍ପି ଗିଲଙ୍କ ସହ ପଞ୍ଜାବୀ ଫିଲ୍ମ "ଜଟ୍ ବୟଜ୍ ପୁଟ୍ ଜଟ୍ଟାନ୍ ଦେ" ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ସେ ପଞ୍ଜାବୀ ଅଭିନେତା ଅମରିନ୍ଦର ଗିଲଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "ହାପି ଗୋ ଲକି" ରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଈଶା ୨୦୧୪ ଏବଂ ୨୦୧୫ ରେ "ମେରେ ୟାର କମନେ" ଏବଂ "ହ୍ୱାଟ୍ ଦି ଜଟ୍" ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ