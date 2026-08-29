ETV Bharat / entertainment

ହ୍ରିତିକ ରୋଶନଙ୍କ ପୁଅ ରେହାନ ରୋଶନଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ, ଏହି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କଲେ ଏଣ୍ଟ୍ରି

ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବଡ଼ ପୁଅ ରେହାନ୍ ସଙ୍ଗୀତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ।

HREHAAN ROSHAN DEBUT
HREHAAN ROSHAN DEBUT ((Song Screen Grab And IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 29, 2026 at 3:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ରେହାନ୍ ରୋଶନଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ଇଣ୍ଡଷ୍ଚ୍ରିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି । ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସଙ୍ଗୀତ ଐତିହ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉ ରେହାନ୍ ସଂଗୀତ ଶିଳ୍ପରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର 20 ବର୍ଷ ବୟସରେ, ରେହାନ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୀତ ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଗୀତ YouTube, Spotify ଏବଂ Instagram ରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇସାରିଛି । ରେହାନ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୀତ "ଦିସ୍ ହେଭେନ୍ଲି ପ୍ଲେସ୍" ଇଂରାଜୀରେ ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି ।

ରେହାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଡେବ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ରୋଶନ ପରିବାର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବର ବିଷୟ । ତାଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁ କ୍ୟାରିଅର୍ ସମଗ୍ର ରୋଶନ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଆଣିଦେଇଛି । ବରିଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାକେଶ ରୋଶନ ତାଙ୍କ ନାତି ରେହାନଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟରେ ରାକେଶ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ସଙ୍ଗୀତ ସବୁବେଳେ ଆମ ହୃଦୟରେ ରହିଛି, ଏବଂ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁମେ ଏହି ଐତିହ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛ । ରେହାନ୍, ମୋ ପୁଅ ।" ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନଙ୍କ ଗାୟିକା ପ୍ରେମିକା ସବା ଆଜାଦ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତଙ୍କ ଭଉଣୀ ପ୍ରିୟା ଦତ୍ତ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ।

ହ୍ରିତିକ୍ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଗୀତ ସେୟାର କରିଥିଲେ, କ୍ୟାପସନ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ, "ରେହାନ୍, ତୁମେ ବୁଝାମଣା ସହିତ ଜନ୍ମ ହୋଇଛ । ମୋର ତୁମ ଉପରେ ଅପାର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ।" ରେହାନ୍ ତାଙ୍କ ମାଆ ସୁଜୈନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଛନ୍ତି । ସୁଜୈନ ପ୍ରେମିକ ଅର୍ସଲାନ୍ ଗୋନି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ । ରେହାନଙ୍କ ମାଉସୀ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ପଶ୍ମିନା ରୋଶନ (ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜେଶ ରୋଶନଙ୍କ ଝିଅ) ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ ।

ରେହାନଙ୍କ ବିଷୟରେ

ରେହାନ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନ ଏବଂ ଇଣ୍ଟେରିଅର ଡିଜାଇନର୍ ସୁସାନ୍ ଖାନଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ । ୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୦୬ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା, ସେ ବୋଷ୍ଟନ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁମ୍ବାଇର ଧୀରୁଭାଇ ଅମ୍ବାନୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଥିଲେ । ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଗୀତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଷ୍ଟନ୍‌ର ବର୍କଲି କଲେଜ ଅଫ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍‌ରେ ଛାତ୍ର । ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାଙ୍କୁ "ରେ" ଡାକୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ହୃଧାନ ।

ରେହାନଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ ଗୀତ

ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୀତ, "ଦିସ୍ ହେଭେନ୍ଲି ପ୍ଲେସ୍" ସହିତ, ହୃହାନ ରୋଶନ ପରିବାରର ତିନି ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇଗଲେ ଯିଏ ଜଣେ ଗାୟକ-ଗୀତକାର ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ସଂଗୀତଜ୍ଞ ଭାବରେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ପରଦା ପଛରେ ଥିବା ସଂଗୀତକାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହାର ସ୍ୱରରେ ଲିପ୍-ସିଙ୍କ୍ କରୁଥିବା ଅଭିନେତା ଭାବରେ ନୁହେଁ । "ଦିସ୍ ହେଭେନ୍ଲି ପ୍ଲେସ୍" ଇଂରାଜୀରେ ଅଛି । ଏଥିରୁ ସେ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ହୃହାନ ମୁଖ୍ୟଧାରାର ବଲିଉଡ୍ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ରୁ ଜଣେ ଗାୟକ-ଗୀତକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।

ରେହାନଙ୍କ ପରିବାର

ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାକେଶ ରୋଶନଙ୍କ ନାତି ଭାବରେ, ରେହାନ ସଂଗୀତ ଚାର୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ସିନେମା ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏକ ପରିବାରରେ ବଢ଼ିଥିଲେ। ରେହାନଙ୍କ ଜେଜେବାପା ରାକେଶ ରୋଶନ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତା ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତାରକା । ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ରେହାନଙ୍କ ଜେଜେବାପା ରାଜେଶ ରୋଶନ (ରାକେଶ ରୋଶନଙ୍କ ସାନ ଭାଇ) ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର "କହୋ ନା ପ୍ୟାର ହେ" ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ରୋଶନ ପରିବାରର ଅଭିନୟ ଅପେକ୍ଷା ସଙ୍ଗୀତର ଐତିହ୍ୟ ଅଧିକ । ରେହାନଙ୍କ ଜେଜେବାପା ରୋଶନ ଲାଲ ନାଗର୍ଥ ୧୯୫୦ ଏବଂ ୬୦ ଦଶକରେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଲିଉଡ୍ ସଙ୍ଗୀତ ରଚୟିତା ଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଚାଲୁଛି ୟଶଙ୍କ ଯାଦୁ, ଭାରତରେ 150 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କଲାଣି 'ଟକ୍ସିକ'

ବିଗ୍ ବସ୍ ୨୦: ସଲମାନଙ୍କ ରିଆଲିଟି ଶୋ’ରେ ନଜର ଆସିବେ ଆମୀରଙ୍କ ଭାଇ ଫୈଜଲ୍ ଖାନ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

HREHAAN ROSHAN
HRITHIK ROSHAN SON HREHAAN ROSHAN
MUSIC INDUSTRY
ରେହାନ ରୋଶନ
HREHAAN ROSHAN DEBUT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.