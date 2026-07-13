କିଏ କ୍ରିସ ଅଗ୍ରୱାଲ ? ଇମତିଆଜ ଅଲିଙ୍କ ଝିଅ ଇଦା କଲେ ନିର୍ବନ୍ଧ
ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଇମତିଆଜ ଅଲିଙ୍କ ଝିଅ ଇଦା ଅଲିଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜୀବନସାଥୀ । କ୍ରିସ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ସହ ସରିଲା ନିର୍ବନ୍ଧ । ସୋସିଆଲ ମି଼ଡିଆରେ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 13, 2026 at 12:25 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମନର ସାଥୀ ପାଇଲେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଇମତିଆଜ ଅଲିଙ୍କ ଝିଅ ଇଦା ଅଲି । ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ କ୍ରିସ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ସହ ନିର୍ବନ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କପଲଙ୍କ ରୋମାଣ୍ଟିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ନରୱେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏହି କପଲ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ କ୍ରିସ୍ ଆଣ୍ଠୁରେ ବସି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ।
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏହି ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସେୟାର କରି ଇଦା ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କ୍ରିସ ଆଣ୍ଠୁମାଡି ତାଙ୍କୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ସେ ଏହି ପୋଷ୍ଟର କ୍ୟାପସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, "01/07/26 11pm Ytresand," ଯାହା ସ୍ମରଣୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବର ତାରିଖ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । ଏହା ପରେ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଠାରୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମସ୍ତେ କପଲଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
କ୍ରିସ୍ ଅଗ୍ରୱାଲ କିଏ ?
କ୍ରିସ୍ ଲାଇମଲାଇଟ୍ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଏକ ଅଂଶ ନୁହଁନ୍ତି ଏବଂ ବଲିଉଡର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଡେଟ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ କମ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ରଖିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଜଣାଶୁଣା, ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ବିବରଣୀକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଲାଇମଲାଇଟରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛନ୍ତି । ତେବେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଇଦା ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ କ୍ରିସଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିଛନ୍ତି ।
କ୍ରିସ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଏକାକୀ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବାବେଳେ ଇଦା ମନୋରଞ୍ଜନ ଜଗତରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । 1999 ରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଇମତିଆଜ ଅଲି ଏବଂ ପ୍ରୀତି ଅଲିଙ୍କଠାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଇଦା ଅଭିନୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ କ୍ୟାମେରା ପଛରେ କାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ । ସେ କାଲିଫର୍ନିଆର ଚାପମାନ ୟୁନିଭରସିଟିର ଡୋଜ୍ କଲେଜ୍ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ମିଡିଆ ଆର୍ଟରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ତାଙ୍କର କାହାଣୀ କୌଶଳକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ ।
ଇଦା ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲିଫ୍ଟ, ମାୟା ଏବଂ ଥାଇ ମସାଜ୍ ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଆମାଜନ ମିନି ଟିଭିର ରୋମାଣ୍ଟିକ ଡ୍ରାମା ଉଲଜେ ହୁଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସୃଜନଶୀଳ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ TEDx ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୁବ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବା ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରେଫ୍ରେସ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି । ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଇଦା ଲେଖା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଳ୍ପରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ କ୍ରମାଗତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହି ସମୟରେ, ଇମତିଆଜ ଅଲି ତାଙ୍କର ସର୍ବଶେଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉଦ୍ୟୋଗ 'ମେ ୱାପସ୍ ଆଉଙ୍ଗା' ର ସଫଳତାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ପିରିୟଡ ଡ୍ରାମା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜ, ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ଶାହା, ଶରଭରୀ ଏବଂ ବେଦାଙ୍ଗ ରାଇନା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାହାଣୀ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି । କପଲ କେବେ ବିବାହ କରିବେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଇନାହିଁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ମନର ସାଥୀ ପାଇଲେ 'ଧୁରନ୍ଧର' ଗାୟିକା ଜସ୍ନିନ ସାଣ୍ଡଲାସ, ଲାଇଭ୍ କନସର୍ଟରେ ନିର୍ବନ୍ଧ କଲେ ଘୋଷଣା
ବାହାୁଡା ଯାତ୍ରାରେ ଆସୁଛି ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ 'ରାମାୟଣ: ପାର୍ଟ 1' ଟ୍ରେଲର
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ