ଅନନ୍ତ ନାଗ କିଏ ? ୫୦ବର୍ଷ ୩୦୦ ଫିଲ୍ମ, 5ଟି ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ ପରେ ଏବେ ଦାଦାସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାର
ଅନନ୍ତ ନାଗ ୨୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ 'ସଂକଳ୍ପ' (୧୯୭୩) ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ । ନଜର ପକାଇବା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ଯାତ୍ରା ଉପରେ..
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 17, 2026 at 12:46 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କନ୍ନଡ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଭିନେତା ଅନନ୍ତ ନାଗଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ 'ଦାଦାସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାର'ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ । ଏହି ସମ୍ମାନ ସମ୍ପର୍କିତ ଘୋଷଣା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖରେ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ୨୦୨୬ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଭାରତୀୟ ସିନେମା ସହ ଜଡ଼ିତ ରହି ନିଜର ଅବଦାନ ପାଇଁ ସେ 'ଦାଦାସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାର ୨୦୨୪' ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି । ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ତୃତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ 'ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ'ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା । ସେ ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କନ୍ନଡ଼ ବ୍ୟତୀତ ହିନ୍ଦୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନିଜର ଅଭିନୟ ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ନାଗଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା—ଜଣେ ଏପରି ଅଭିନେତା ଯିଏ ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧିର କ୍ୟାରିୟର ସତ୍ତ୍ୱେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହୋଇ ରହିଆସିଛନ୍ତି ।
ଅନନ୍ତ ନାଗ କିଏ?
ଅନନ୍ତ ନାଗ ୧୯୪୮ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୪ ତାରିଖରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଉତ୍ତର କନ୍ନଡ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭଟକଲ ତାଲୁକର ଶିରାଲି ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ନାଗରକଟ୍ଟେ । ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ କନ୍ନଡ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ, ମାଲାୟାଲମ୍, ମରାଠୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି । ଟେଲିଭିଜନ୍ ଏବଂ ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନାଟକ ଜଗତରେ ନିଜର ଅଭିନୟ ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ନିଜର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟରେ ଅନନ୍ତ ନାଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୂମିକାକୁ ପରଦାରେ ଜୀବନ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଗମ୍ଭୀର, ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଭୂମିକାରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟ ଓ ମନରେ ଏକ ଗଭୀର ଛାପ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି ।
ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ୟାରିୟରର ଆରମ୍ଭ ?
ଅନନ୍ତ ନାଗ ୨୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ 'ସଙ୍କଳ୍ପ' (୧୯୭୩) ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ । ସେ 'ମୁଙ୍ଗାରୁ ମାଲେ', 'ଗୌରୀ ଗଣେଶ', 'ମନ୍ଥନ', 'କେଜିଏଫ୍: ଚ୍ୟାପ୍ଟର ୧' ଏବଂ 'ଗୋଧି ବନ୍ନା ସାଧାରଣ ମାଇକଟ୍ଟୁ' ଭଳି ପ୍ରଶଂସିତ ଓ ସଫଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିଛନ୍ତି । 'ରକିଂ ଷ୍ଟାର୍' ଯଶଙ୍କ ଅଭିନୀତ ୨୦୧୮ ମସିହାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'କେଜିଏଫ୍: ଚ୍ୟାପ୍ଟର ୧'ରେ ସେ 'ଆନନ୍ଦ ଇଙ୍ଗଲାଗି' ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ସହ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନାକାରୀ (narrator) ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । 'କେଜିଏଫ୍: ଚ୍ୟାପ୍ଟର ୧' ତାଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଓ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ।
ସେ 'ମିଞ୍ଚିନା ଓଟା' (୧୯୮୦), 'ହୋସା ନୀରୁ' (୧୯୮୬), 'ଅବସ୍ଥେ' (୧୯୮୭) ଏବଂ 'ଗଙ୍ଗାଭ୍ୱା ଗଙ୍ଗାମୟୀ' (୧୯୯୪) ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଭାବରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ । ୨୦୧୧-୧୨ ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ 'ଡକ୍ଟର ବିଷ୍ଣୁବର୍ଦ୍ଧନ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ' ପାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଟେଲିଭିଜନ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଅନନ୍ତ ନାଗ ୧୯୮୭ ମସିହାରେ ହିନ୍ଦୀ ଟିଭି ଶୋ’ ‘ମାଲଗୁଡ଼ି ଡେଜ୍’ ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ‘ଗର୍ବ’ , ‘ପ୍ରୀତି ଇଲାଡ଼ା ମେଲେ’, ‘ଚିଟ୍ଟେ ହେଜେ’ , ‘ଲଟେରୀ’ ଏବଂ ‘ନିତ୍ୟୋତ୍ସବ’ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଅନନ୍ତ ନାଗଙ୍କୁ ମିଳିବ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାର
CBFC ନୂଆ ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ନିର୍ମାତା ନୀଳମାଧବ ପଣ୍ଡା, ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟା ସମେତ ଏହି ତାରକା ବି ସାମିଲ୍
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ