ETV Bharat / entertainment

ଜେଲରେ ବଦଳିଗଲା ଜୀବନ ! ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ସହ ?

30 କୋଟି ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା । ଏଥିରେ ଜଡିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବେଲ୍ । ଜେଲରୁ ବାହାରିବା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ବିକ୍ରମ ।

VIKRAM BHATT
VIKRAM BHATT (ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 21, 2026 at 12:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶ୍ୱେତାମ୍ବରୀ ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ 30 କୋଟି ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୁରୁବାର, ଫେବୃଆରୀ 19 ତାରିଖରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରାୟ ଅଢ଼େଇ ମାସ ଧରି ଉଦୟପୁର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ । ଜେଲରୁ ବାହାରିବା ପରେ ବିକ୍ରମ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଭଗବାନ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲେ । ତା'ପରେ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଜେଲରେ ବିତାଇତିବା ଅନୁଭୂତି ବଖାଣିଥିଲେ । ସେ କିହଥିଲେ ଯେ ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତ, ଏବଂ ସେହି ଜେଲ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ବାସସ୍ଥାନ।

ଜେଲରୁ ବାହାରିଲେ ବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟ

71 ଦିନ ପରେ ସେ ଜେଲର ଅନ୍ଧାର ଦୁନିଆରୁ ବାହାରିଥିଲେ । ବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବରରେ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ ମାମଲାରେ ରାଜସ୍ଥାନ ପୋଲିସ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ଠକେଇ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରମଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଥିଲା । ଶୁକ୍ରବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଜାମିନ ଦେବା ପରେ, ବିକ୍ରମ ଉଦୟପୁର ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ।

ଜେଲରେ ଜୀବନ କିପରି ଥିଲା ?

ଜେଲ ବାହାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଜେଲରେ ଅଢ଼େଇ ମାସ ବିତାଇଲି । ମୁଁ କେବଳ ଆଶାବାଦୀ ଥିଲି ନାହିଁ, ବରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲି ଯେ ଏଠାକାର ଆଇନ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୃଢ଼ । ସତ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାହାରକୁ ଆସିବ ।" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଜେଲରେ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଯିଏ ମୋତେ ମେୱାର ମାଟିର ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ମେୱାର ମାଟିରେ ସତ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପରାସ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ମୁଁ ମେୱାରର ସମାନ ମାଟିରେ ତିଳକ ଲଗାଇ ଏଠାରୁ ଯାଉଛି, ଏଠାରେ ସତ୍ୟ ସର୍ବଦା ବିଜୟୀ ହେବ ।"

ଜେଲରେ ତାଙ୍କ ସମୟ ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି, ''ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଜେଲରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏହା ପଞ୍ଚଧାମ (ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ)। ମୁଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ । ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିଲି । ତୁମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଦୁଇଗୁଣ ଭଲ ଭାବରେ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି । ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡିବ । ମୁଁ ଆଇନ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ । ମୋର ଏହି ଦେଶର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି । ଯାହା ନ୍ୟାୟ କରାଯିବ, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ହିତରେ ହେବ ।"

ବଲିଉଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ?

ନଭେମ୍ବର 2025 ରେ, ଇନ୍ଦିରା IVF ଡାକ୍ତର ଅଜୟ ମୁର୍ଡିଆ ଉଦୟପୁରରେ ବଲିଉଡର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶ୍ୱେତାମ୍ବରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ FIR ଦାୟର କରିଥିଲେ । ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ବିକ୍ରମ ଏବଂ ଶ୍ୱେତାମ୍ବରୀ ଭଟ୍ଟ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ ଠକେଇ କରିଥିଲେ । FIR ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଭଟ୍ଟଙ୍କ କମ୍ପାନୀକୁ ଚାରୋଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ରଣଭୀରଙ୍କୁ ଧମକ; 20କୋଟି ମାଗିଲା ଲରେନ୍ସ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଚିହ୍ନଟ, ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ

ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରଯୋଜନା କମ୍ପାନୀ କେବଳ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିନଥିଲେ ବରଂ ପାଣ୍ଠିରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କାର ଅପବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମୁର୍ଡିଆ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ 30 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଜଣାପଡିଥିଲା ​​ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପାଇଥିବା ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିବା ପାଇଁ ନକଲି ବିଲ୍ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

VIKRAM BHATT ON LORD KRISHNA
VIKRAM BHATT FRAUD CASE
VIKRAM BHATT RELEASES FROM PRISON
ବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟ
VIKRAM BHATT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.