'ଭୂତ ଶୁଦ୍ଧି ବିବାହ' କ'ଣ ? ସାମନ୍ଥା ନୁହଁ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ବି କରିଛନ୍ତି ସିକ୍ରେଟ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍
'ଭୂତ ଶୁଦ୍ଧି ବିବାହ' କ'ଣ ? ସାମନ୍ଥା ଏକମାତ୍ର ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ଏହି ସିନେମା ତାରକାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରୀତି ବ୍ୟବହାର କରି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଜାଣନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଏ ?
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାଉଥ ସୁନ୍ଦରୀ ସାମନ୍ଥା ରୁଥ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ରାଜ ନିଦିମୋରୁ ଗତକାଲି (ଡିସେମ୍ବର ୧)ରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଦମ୍ପତି କୋଏମ୍ବାତୁରର ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଇଶା ଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ଲିଙ୍ଗ ଭୈରବୀ ନିବାସରେ ଭୂତ ଶୁଦ୍ଧି ବିବାହ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପରମ୍ପରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି । କିନ୍ତୁ ଏହି ରୀତିନୀତି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ, ଏବଂ ଏହାକୁ ପରମ୍ପରାର ସବୁଠାରୁ ଅନନ୍ୟ ବିବାହ ରୀତିନୀତି ମଧ୍ୟରୁ କାହିଁକି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...
ହାତୁ ଦି' ହାତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ସାମନ୍ଥା । ସୋମବାର ସକାଳେ କୋଏମ୍ବାତୁରର ଇଶା ଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ଲିଙ୍ଗ ଭୈରବୀ ମନ୍ଦିରରେ ସାମନ୍ଥା ଏବଂ ରାଜ ନିଦିମୋରୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ପାଇଁ ସାମନ୍ଥା ଏକ ଲାଲ ଶାଢ଼ି ସହ ଦେଶୀ ଲୁକରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ରାଜଙ୍କୁ କ୍ରିମ୍-ଗୋଲ୍ଡେନ କୁର୍ତ୍ତାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସାମନ୍ଥା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହର ଫଟୋ ସେୟାର କରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଭୂତ ଶୁଦ୍ଧି ବିବାହ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି।
'ଭୂତ ଶୁଦ୍ଧି ବିବାହ' କ’ଣ ?
ଫ୍ୟାଶନ ଡିଜାଇନର ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମଡେଲ୍ ଶିଳ୍ପା ରେଡ୍ଡୀ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଭୂତ ଶୁଦ୍ଧି ବିବାହ ରୀତିର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ରୀତି ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟା ଷ୍ଟୋରୀରେ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଶିଳ୍ପା ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଭୂତ ଶୁଦ୍ଧି ବିବାହକୁ 'ବିବାହ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣର ଏକ ରୂପ' ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗିକ ପରମ୍ପରାରେ ମୂଳ ।" ସେହିପରି ଇଶା ଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ର ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଭୂତ ଶୁଦ୍ଧି (ଅର୍ଥାତ୍ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ) ଏକ ଯୋଗିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ପୃଥିବୀ, ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ ଏବଂ ଆକାଶର ପାଞ୍ଚଟି ଉପାଦାନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ, ଯାହା ମାନବ ଶରୀର ଗଠନ କରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ।
ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଭୂତ ଶୁଦ୍ଧି ବିବାହ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ପାର୍ଟନରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସମନ୍ୱୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ । ବିବାହର ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗିକ ପରମ୍ପରା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ କରାଯାଏ, ଯେପରିକି ଈଶା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସହିତ ଜଡିତ ଲିଙ୍ଗ ଭୈରବୀ ମନ୍ଦିର । ଈଶା ଫାଉଣ୍ଡେସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିବାହ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି । ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଅନୁସାରେ, "ବିବାହ ହେଉଛି ବିବାହ ପ୍ରତି ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ସମର୍ପଣ । ଦୁଇଟି ଜୀବନ ଏକ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରେ ଏକ ବିଶେଷ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ ।"
ସିକ୍ରେଟ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିବା ଅଭିନେତ୍ରୀ
ସାମାନ୍ଥାଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ବିବାହ ଅର୍ଥାତ୍ ସିକ୍ରେଟ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି । ତଥାପି, ସାମନ୍ଥା ପ୍ରଥମ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନୁହଁନ୍ତି ଯିଏ ଗୁପ୍ତ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସୁନ୍ଦରୀ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି । ଗୁପ୍ତରେ ବିବାହ କରିଥିବା ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ତାଲିକା ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ...
ଶ୍ରୀଦେବୀ ଏବଂ ବୋନି କପୁର: ଶ୍ରୀଦେବୀ ଏବଂ ବୋନି କପୁରଙ୍କର ଏକ ଗୁପ୍ତ ବିବାହ ଥିଲା । ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଗୁପ୍ତ ରଖାଯାଇଥିଲା କାରଣ ବୋନି କପୁର ପୂର୍ବରୁ ମୋନା କପୁରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ।
ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା ଏବଂ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ବିରାଟ କୋହଲି ଲାଇମଲାଇଟରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ । ଏହି ଦମ୍ପତି 2017 ମସିହାରେ ଇଟାଲୀର ଟସ୍କାନିର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉତ୍ସବରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ।
ତାପସୀ ପନ୍ନୁ ଏବଂ ମାଥିଅସ୍ ବୋଏ: ଅଭିନେତ୍ରୀ ତାପସୀ ପନ୍ନୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସୁନ୍ଦରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗୁପ୍ତ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି । ମାର୍ଚ୍ଚ 2014 ରେ, ତାପସୀ ପନ୍ନୁ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସାଥୀ, ଡେନିସ୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ୍ ଖେଳାଳି ମାଥିଅସ୍ ବୋଏଙ୍କୁ ଉଦୟପୁରରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉତ୍ସବରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ବିବାହର ଏକ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା ।
ଏହି ଦମ୍ପତି ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ବିବାହକୁ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରଖିଥିଲେ । କେବଳ ଅନୁରାଗ କଶ୍ୟପ ଏବଂ ପାଭେଲ୍ ଗୁଲାଟି ଭଳି ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ତଥାପି, ତାପସୀ ପରେ ତାଙ୍କ ବିବାହକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରଖିବା ପଛର କାରଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ । ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ଯେ ସେ ଉତ୍ସବକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୂରରେ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ।
ରାନୀ ମୁଖାର୍ଜୀ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ଚୋପ୍ରା: ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାନୀ ମୁଖାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁପ୍ତ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ୨୦୧୪ ମସିହାରେ, ସେ କେବଳ ନିକଟତର ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଇଟାଲୀରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଆଦିତ୍ୟ ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ।
ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟା ଏବଂ ଜିନ୍ ଗୁଡଏନଫ୍: ପ୍ରୀତି ଜିଣ୍ଟା ୨୦୧୬ ମସିହାରେ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସାଥୀ ଜିନ୍ ଗୁଡଏନଫଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ବିବାହ ପରେ ହିଁ ଏହି ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଭାରତରେ ଏକ ଛୋଟ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ।
