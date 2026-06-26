ETV Bharat / entertainment

ପରଦାରେ 'ୱେଲକମ ଟୁ ଦ ଜଙ୍ଗଲ'; ପଇସା ବସୁଲ ନା ଫ୍ଲପ୍ ? ଦର୍ଶକ କହିଲେ ଏମିତି

ପରଦାକୁ ଆସିଲା ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ୱେଲକମ ଟୁ ଦ ଜଙ୍ଗଲ' । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । ଜାଣନ୍ତୁ ରିଭ୍ୟୁ...

WELCOME TO THE JUNGLE X REVIEW
WELCOME TO THE JUNGLE X REVIEW (poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 26, 2026 at 3:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୨୫ ଜୁନରେ ଦେୟଯୁକ୍ତ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ପରେ, ଆଜି ୨୬ ଜୁନରେ ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି କମେଡି-ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ 'ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦ ଜଙ୍ଗଲ' । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଏଥିରେ 20ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟାର ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ କିପରି ହୋଇଛି ?

'ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦ ଜଙ୍ଗଲ' ର ଟିଜର ଏବଂ ଟ୍ରେଲର ଦର୍ଶକଙ୍କଠାରୁ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଛି । ଭୁଲ ପରିଚୟ ଏବଂ ହାସ୍ୟ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡଭେଞ୍ଚର୍ ଏବଂ ହାଇ-ଅକ୍ଟେନ୍ ଆକ୍ସନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଫିଲ୍ମଟି ଏପରି ପ୍ରଚୁର କମେଡି ପ୍ରଦାନ କରେ ଯାହା 'ୱେଲକମ୍' ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିଥିଲା ।

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶୋ’ ଦେଖିଥିବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସମାନେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷକରି ଏହାର ହାସ୍ୟରସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଅଭିନେତାଙ୍କ ରସାୟନ ଏବଂ ହାସ୍ୟ ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି, ଫିଲ୍ମର ସଂଳାପଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୀକ୍ଷକମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ । କିଛି ୟୁଜର୍ସ 'ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦ ଜଙ୍ଗଲ' କୁ "ଓଜି କମେଡି" ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ "ପଇସା ବସୁଲ" ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ଅଧିକାଂଶ ସମୀକ୍ଷକ ଏହାକୁ ଏକ ଫ୍ୟାମିଲି ଏଣ୍ଟଟେନର୍ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଥିଏଟରରେ ଦେଖିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି ।

ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ଚଳିତ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ, ଫିଲ୍ମଟି ଏକ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଏକ ସଫଳ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । 'ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦ ଜଙ୍ଗଲ' ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ବଲିଉଡ୍ କମେଡିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅକ୍ଷୟ ଏବଂ ସୁନୀଲ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦିଶା ପାଟାନି, ଜ୍ୟାକଲିନ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିଜ, ଅର୍ଶଦ ୱର୍ସି, ଜ୍ୟାକି ଶ୍ରଫ, ପରେଶ ରାୱଲ, ରବୀନା ଟଣ୍ଡନ, ଲାରା ଦତ୍ତା, ଫରିଦା ଜାଲାଲ, ଜନି ଲିଭର, ଶ୍ରେୟାସ ତାଲପେଡ, ତୁଷାର କପୁର, ରାଜପାଲ ଯାଦବ, କୃଷ୍ଣ ଯାଦବ, ଆଫତବ ଶିବଦାସାନି, ମୁକେଶ ତିୱାରୀ, ଯଶପାଲ ଶର୍ମା, କିରଣ କୁମାର, ଜାକିର ହୁସେନ୍, ବିନ୍ଦୁ ଦାରା ସିଂ, ହେମନ୍ତ ପାଣ୍ଡେ, ବ୍ରିଜେନ୍ଦ୍ର କାଲା, ଫିରୋଜ ଖାନ, ପୁଣେ ଇସର, ସୁଦେଶ ବେରୀ, ଜିତୁ ଭର୍ମା, ଭୀହି କୋଡଭାରା, ଆଦିତ୍ୟ ସିଂ, ଏବଂ ଭାଗିଆ ଭାନୁଶାଲି ରହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ୱେଲକମ୍ 3 ଟ୍ରେଲର: ଭାରତର ପ୍ରଥମ 2000 କୋଟି ନକଲି ଫିଲ୍ମରେ ହେବ ଧମାଲ୍, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ଟିମ୍

'ୱେଲକମ୍ 3'ରେ 'ଘିସ୍-ଘିସ୍-ଘିସ୍' ଗୀତ ରିଲିଜ, ଅକ୍ଷରା ସିଂଙ୍କ ସହ ଭୋଜପୁରୀ ତଡକା ଲଗାଇଲେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର

ପୁଣି ଥରେ ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଓ ବିଦ୍ୟା ବାଲନ, ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଆଉଟ୍

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

WELCOME TO THE JUNGLE
AKSHAY KUMAR
ୱେଲକମ ଟୁ ଦ ଜଙ୍ଗଲ ରିଭ୍ୟୁ
ଅକ୍ଷୟ କୁମାର
WELCOME TO THE JUNGLE X REVIEW

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.