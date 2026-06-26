ପରଦାରେ 'ୱେଲକମ ଟୁ ଦ ଜଙ୍ଗଲ'; ପଇସା ବସୁଲ ନା ଫ୍ଲପ୍ ? ଦର୍ଶକ କହିଲେ ଏମିତି
ପରଦାକୁ ଆସିଲା ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ୱେଲକମ ଟୁ ଦ ଜଙ୍ଗଲ' । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । ଜାଣନ୍ତୁ ରିଭ୍ୟୁ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 26, 2026 at 3:28 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୨୫ ଜୁନରେ ଦେୟଯୁକ୍ତ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ପରେ, ଆଜି ୨୬ ଜୁନରେ ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି କମେଡି-ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ 'ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦ ଜଙ୍ଗଲ' । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଏଥିରେ 20ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟାର ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ କିପରି ହୋଇଛି ?
#Welcome3 Is A Decent Entertainer With Brainrot Moments,So Don't Use Too Much Logic. Some Scenes Work, Some Fall Flat. The Editing Hurts The Film But As Usual #AkshayKumar Excels In His Fav. Genre. Overall It's A Decent Timepass Entertainer.— Mr Jaat (@Mrjaat0007) June 26, 2026
⭐⭐✨2.75/5#WelcomeToTheJungle pic.twitter.com/guaytvxu8H
'ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦ ଜଙ୍ଗଲ' ର ଟିଜର ଏବଂ ଟ୍ରେଲର ଦର୍ଶକଙ୍କଠାରୁ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଛି । ଭୁଲ ପରିଚୟ ଏବଂ ହାସ୍ୟ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡଭେଞ୍ଚର୍ ଏବଂ ହାଇ-ଅକ୍ଟେନ୍ ଆକ୍ସନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଫିଲ୍ମଟି ଏପରି ପ୍ରଚୁର କମେଡି ପ୍ରଦାନ କରେ ଯାହା 'ୱେଲକମ୍' ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିଥିଲା ।
Jacqueline understood the assignment 😭😂 Full comedy mode activated and she delivered. #WelcomeToTheJungle— Jyoti (@GavaskarJy1116_) June 26, 2026
#WelcomeToTheJungle 4/5 ⭐— Kavya Awasthi (@Kavya1140) June 26, 2026
A high octane masala ride. Akshay’s double role and Bigger Star Cast firing on all cylinders. Comedy and nostalgia lands and " uncha lamba kad" hits hard
tbh movie stands on basic plot but the main thing is zerobrain fun that delivers. a must watch pic.twitter.com/omvee2u9Da
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶୋ’ ଦେଖିଥିବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସମାନେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷକରି ଏହାର ହାସ୍ୟରସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଅଭିନେତାଙ୍କ ରସାୟନ ଏବଂ ହାସ୍ୟ ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି, ଫିଲ୍ମର ସଂଳାପଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୀକ୍ଷକମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ । କିଛି ୟୁଜର୍ସ 'ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦ ଜଙ୍ଗଲ' କୁ "ଓଜି କମେଡି" ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ "ପଇସା ବସୁଲ" ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ଅଧିକାଂଶ ସମୀକ୍ଷକ ଏହାକୁ ଏକ ଫ୍ୟାମିଲି ଏଣ୍ଟଟେନର୍ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଥିଏଟରରେ ଦେଖିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି ।
#WelcomeToTheJungle ⭐️⭐️⭐️— BollywoodFirst (@chandra93111) June 26, 2026
It’s an entertaining watch. Movies work on humour and brain rot comedy.
The family audience will definitely enjoy it; people were laughing like hell in the theatre.#AkshayKumar pic.twitter.com/EaD9GLPMRf
ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ଚଳିତ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ, ଫିଲ୍ମଟି ଏକ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଏକ ସଫଳ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । 'ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦ ଜଙ୍ଗଲ' ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ବଲିଉଡ୍ କମେଡିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅକ୍ଷୟ ଏବଂ ସୁନୀଲ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦିଶା ପାଟାନି, ଜ୍ୟାକଲିନ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିଜ, ଅର୍ଶଦ ୱର୍ସି, ଜ୍ୟାକି ଶ୍ରଫ, ପରେଶ ରାୱଲ, ରବୀନା ଟଣ୍ଡନ, ଲାରା ଦତ୍ତା, ଫରିଦା ଜାଲାଲ, ଜନି ଲିଭର, ଶ୍ରେୟାସ ତାଲପେଡ, ତୁଷାର କପୁର, ରାଜପାଲ ଯାଦବ, କୃଷ୍ଣ ଯାଦବ, ଆଫତବ ଶିବଦାସାନି, ମୁକେଶ ତିୱାରୀ, ଯଶପାଲ ଶର୍ମା, କିରଣ କୁମାର, ଜାକିର ହୁସେନ୍, ବିନ୍ଦୁ ଦାରା ସିଂ, ହେମନ୍ତ ପାଣ୍ଡେ, ବ୍ରିଜେନ୍ଦ୍ର କାଲା, ଫିରୋଜ ଖାନ, ପୁଣେ ଇସର, ସୁଦେଶ ବେରୀ, ଜିତୁ ଭର୍ମା, ଭୀହି କୋଡଭାରା, ଆଦିତ୍ୟ ସିଂ, ଏବଂ ଭାଗିଆ ଭାନୁଶାଲି ରହିଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ