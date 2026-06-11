ETV Bharat / entertainment

ୱେଲକମ୍ 3 ଟ୍ରେଲର: ଭାରତର ପ୍ରଥମ 2000 କୋଟି ନକଲି ଫିଲ୍ମରେ ହେବ ଧମାଲ୍, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ଟିମ୍

ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ "ୱେଲକମ୍ 3" ର ଟ୍ରେଲର ଆଜି, ଜୁନ୍ 11 ରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି । ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲରଟି ଦମଦାର କମେଡିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ।

WELCOME TO THE JUNGLE TRAILER
WELCOME TO THE JUNGLE TRAILER (film poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 11, 2026 at 3:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦି ଜଙ୍ଗଲ ଟ୍ରେଲର ଜୁନ୍ ୧୧ ତାରିଖରେ YRF ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । "ୱେଲକମ୍" ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଏହାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ଏବେ, ଟ୍ରେଲର ବିଷୟରେ ନୂତନ ସୂଚନା ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ କମେଡି ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ।

ଗୁରୁବାର ଦିନ, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ "ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦି ଜଙ୍ଗଲ"ର ଟ୍ରେଲର ଅପଲୋଡ୍ କରି କ୍ୟାପସନ ଦେଇଥିଲେ, "ଟେନସନ ଦୂର, ଜଙ୍ଗଲ ପାଗଳାମି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚାପ-ବଷ୍ଟର "ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦି ଜଙ୍ଗଲ"ର ଟ୍ରେଲର ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିବାକୁ ଆସିଛି । "ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦି ଜଙ୍ଗଲ" - ଜୁନ୍ ୨୬ ତାରିଖରୁ ଥିଏଟରରେ ଏକ ଧମାକା ।"

"ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦି ଜଙ୍ଗଲ" ଟ୍ରେଲର

"ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦି ଜଙ୍ଗଲ"ର ୪ ମିନିଟ୍ ୧୦ ସେକେଣ୍ଡର ଟ୍ରେଲରଟି କମେଡି ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମିଶ୍ରଣ । ଏହା "ଭାରତର ପ୍ରଥମ ୨୦୦୦ କୋଟି ନକଲି ଫିଲ୍ମ" ଧାଡି ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ତା'ପରେ ଫିଲ୍ମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ । ତା'ପରେ ପରେଶ ରାୱଲ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ପରିଚୟ କରାଇଛନ୍ତି । ଅକ୍ଷୟ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାୟକ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଯାଏ । ଟ୍ରେଲରରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ "ୱେଲକମ୍"ର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଚରିତ୍ର ଉଦୟ ଏବଂ ମଜନୁ ମଧ୍ୟ ଭାଇ, ସୁନୀଲ ଶେଟ୍ଟୀ ଏବଂ ଅର୍ଶଦ ୱର୍ସି ଅଭିନୀତ । ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦଳ ଏକ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିବାକୁ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଅନୀଲ କପୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୀତ "ୱେଲକମ୍"ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ "ମଜନୁ ଭାଇ" ଦୃଶ୍ୟର ଏକ ଝଲକ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ: ମଜନୁ ଭାଇଙ୍କ ଚିତ୍ରକଳା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।

ପରେଶ ତା'ପରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସେନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଥିପାଇଁ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ । ଏହି ସମୟରେ, ଲାରା ଦତ୍ତା ଏକ ଚାବୁକ ଧରିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ଟ୍ରେଲରରେ ଏକ ଗାଁ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ଗାଁକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେନା ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି । ଫିଲ୍ମଟି ସେମାନଙ୍କ ଗାଁରେ ସୁଟିଂ ହୋଇଛି । ଗାଁ ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ସେନା ସେମାନଙ୍କ ଗାଁକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି । ତା'ପରେ, ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଜ୍ୟାକି ଶ୍ରଫ୍ ତାଙ୍କ ଡକାୟତଙ୍କ ସହିତ ଗାଁରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗୁଳି ଚାଳନା କରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ସହିତ ନିବେଦନ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ତେବେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଟ୍ରେଲରର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର, ପରେଶ ରାୱଲ ଏବଂ ସୁନୀଲ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ପୁନର୍ମିଳନ ଟ୍ରେଲରର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦିଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ।

"ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦି ଜଙ୍ଗଲ"ର କାଷ୍ଟ ଓ ରିଲିଜ ତାରିଖ

ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନେତା ଅଛନ୍ତି । ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ସହ ସୁନୀଲ ଶେଟ୍ଟୀ, ପରେଶ ରାୱଲ, ଅରଶଦ ୱାର୍ସି, ରବୀନା ଟଣ୍ଡନ, ଦିଶା ପଟାନି, ଜ୍ୟାକଲିନ୍ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିଜ୍, ଲାରା ଦତ୍ତା, ଜ୍ୟାକି ଶ୍ରଫ୍, ଜନି ଲିଭର, ରାଜପାଲ ଯାଦବ, ଶ୍ରେୟସ ତଲପଡେ, ତୁଷାର କପୁର, କୃଷ୍ଣା ଅଭିଷେକ, କିକୁ ଶାରଦା ଏବଂ ଦଲେର ମେହେନ୍ଦି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଅହମ୍ମଦ ଖାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଜୁନ୍ ୨୬, ୨୦୨୬ରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

'ୱେଲକମ୍ 3'ରେ 'ଘିସ୍-ଘିସ୍-ଘିସ୍' ଗୀତ ରିଲିଜ, ଅକ୍ଷରା ସିଂଙ୍କ ସହ ଭୋଜପୁରୀ ତଡକା ଲଗାଇଲେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର

Welcome 3: ବିବାଦରେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ଫିଲ୍ମ, ସୁଟିଂ ରୋକିବାକୁ ନିବେଦନ କଲା FWICE

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

WELCOME TO THE JUNGLE
AKSHAY KUMAR
ୱେଲକମ ଟୁ ଦ ଜଙ୍ଗଲ ଟ୍ରେଲର
ଅକ୍ଷୟ କୁମାର
WELCOME TO THE JUNGLE TRAILER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.