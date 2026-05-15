'ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦ ଜଙ୍ଗଲ' ଟିଜର ରିଲିଜ୍, ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା 34 ଷ୍ଟାରଙ୍କ ସମେତ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ କମେଡି ତଡ଼କା
'ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦ ଜଙ୍ଗଲ'ର ନିର୍ମାତାମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଦମଦାର କମେଡିର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 15, 2026 at 2:46 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ । କମେଡି ଫିଲ୍ମ 'ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦ ଜଙ୍ଗଲ' ର ଅଫିସିଆଲ୍ ଟିଜର ଆଜି, ମେ 15 ତାରିଖରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଯାହାକୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପୁଣି ଥରେ କମେଡି ସହ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । ତେବେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ନିଖୁଣ କମେଡି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ତାରକାମାନଙ୍କ ହାସ୍ୟରସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଟିଜରଟି ବେଶ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭରା ରହିଛି । ଏହା ସହ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
'ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦ ଜଙ୍ଗଲ' ଟିଜର
1 ମିନିଟ୍, 30 ସେକେଣ୍ଡର ଟିଜରଟି ଏକ ଅସ୍ୱୀକାର ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣରେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନାହିଁ । ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏହି ଅସ୍ୱୀକାରରେ ତାଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର୍ ହାସ୍ୟରସ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ଭାରତୀୟ ସୀମାରେ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କ ଏକ ଦଳ ପାର ହେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି । ଏହା ପରେ, ଏକ ମକ୍ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂର ଏକ ଝଲକ ଦେଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପରେଶ ରାୱଲ ଡାକନ୍ତି, "ଆକ୍ସନ୍!" ଏହା ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ମହାନ ପ୍ରବେଶକୁ ନେଇଯାଏ । ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଜଙ୍ଗଲ ସେଟିଂ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସୁନିଲ୍ ଶେଟ୍ଟି, ଅର୍ଶଦ ୱର୍ସି, ଦିଶା ପଟାନି ଏବଂ ତୁଷାର କପୁରଙ୍କ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଝଲକ ଦେଖାଯାଏ ।
ଟିଜରରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ: ସୁନିଲ୍ ଶେଟ୍ଟି ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ, ସୁନିଲ୍ ଶେଟ୍ଟି ଏକ ଧାଡ଼ି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, "ହେ! ତୁମେ କାହିଁକି ମରିବ ନାହିଁ?" ଏହାର ଜବାବରେ, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, "ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିଛି 'ଜୀବନ' ଦେଉଛି" ସୁନିଲ୍ ତା'ପରେ ପଚାରନ୍ତି, "ଅପେକ୍ଷା କର—କେହି ପ୍ରକୃତରେ 'ଜୀବନ'କୁ ମୃତ୍ୟୁରେ ପକାଇଥାଏ କି ?" ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି । ଏହି ଟିଜର ଉତ୍ସାହକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ଏହା ଆଗକୁ ଥିବା ବିଶାଳ ଦୃଶ୍ୟର ଏକ ଝଲକ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଷୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ହାସ୍ୟରସ ଅବତାରରେ ଫେରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ ।
ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ
ଶୁକ୍ରବାର, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ 'ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦ ଜଙ୍ଗଲ' ଟିଜର ଅପଲୋଡ୍ କରି କ୍ୟାପସନ ଦେଇଥିଲେ, "ପାଗଳାମିକୁ ସ୍ୱାଗତ । ହସକୁ ସ୍ୱାଗତ । ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ସ୍ୱାଗତ । ୱେଲକମ୍ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ଜଙ୍ଗଲୀ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସ୍ୱାଗତ । 'ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦ ଜଙ୍ଗଲ' ଟିଜର ଶେଷରେ ଆସିଗଲା । ତେଣୁ, 26 ଜୁନ୍ 2026 ଠାରୁ ସିନେମା ହଲରେ ଆତସବାଜି ଆରମ୍ଭ ହେଉ ।"
'ୱେଲକମ୍' ସିରିଜ୍
'ୱେଲକମ୍' ସିରିଜ୍ ଫିଲ୍ମ 'ୱେଲକମ୍' ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଫିରୋଜ ଖାନ, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର, କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫ୍, ଅନିଲ କପୁର, ନାନା ପାଟେକର ଏବଂ ପରେଶ ରାୱଲ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଏକ 'କଲ୍ଟ କମେଡି' ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଲିଉଡର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି 'ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍' 2015 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ଏହି ସିକ୍ୱେଲରେ, ଜନ୍ ଆବ୍ରାହମ୍ ଏବଂ ଶ୍ରୁତି ହାସନ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫ୍ଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ । 'ୱେଲକମ୍' ଏବଂ 'ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍' ଉଭୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇଥିଲେ ଅନୀସ୍ ବାଜମୀ ।
'ୱେଲକମ୍ 3' ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟ
'ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦି ଜଙ୍ଗଲ' ଫିଲ୍ମରେ ମୋଟ 34 ଜଣ ଅଭିନେତା ଅଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର, ସୁନୀଲ୍ ଶେଟ୍ଟୀ, ଦିଶା ପଟାନି, ଜ୍ୟାକଲିନ୍ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିଜ୍, ଅର୍ଶଦ ୱର୍ସି, ଜ୍ୟାକି ଶ୍ରଫ୍, ପରେଶ ରାୱଲ୍, ରବୀନା ଟଣ୍ଡନ୍, ଲାରା ଦତ୍ତା, ଜନି ଲିଭର, ତୁଷାର କପୁର ଏବଂ ରାଜପାଲ ଯାଦବ । ଏହି ଫିଲ୍ମ 2026 ଜୁନ୍ 26 ତାରିଖରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅହମ୍ମଦ ଖାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ରାକେଶ ଡାଙ୍ଗ, ବେଦାନ୍ତ ବିକାଶ ବାଲି ଏବଂ ଫିରୋଜ ଏ. ନାଡିଆଡୱାଲା ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ