ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି 'ୱେଲକମ ଟୁ ଦ ଜଙ୍ଗଲ', ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ 100 କୋଟି ପାଖାପାଖି କଲାଣି ରୋଜଗାର
ଲୋକଙ୍କୁ ମନ ଜିତୁଛି ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ୱେଲକମ ଟୁ ଦ ଜଙ୍ଗଲ' । କେବଳ ବାରତରେ ନୁହେଁ ବିଦେଶରେ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସହ ବମ୍ପର ରୋଜଗାର କରୁଛି । ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମର କଲେକ୍ସନ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 29, 2026 at 11:35 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମଲ୍ଟି-ଷ୍ଟାରର କମେଡି-ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ 'ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦ ଜଙ୍ଗଲ' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି । ଯଦିଓ କମେଡି ଫିଲ୍ମଟି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଜୁନ୍ ୨୬ ତାରିଖରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା, ପେଡ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଏହା ବେଶ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ଫିଲ୍ମ ବନିଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସଫଳତା ଜାରି ରଖିଛି । ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ ଟ୍ରାକର ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଭାରତରେ ଫିଲ୍ମଟି ୨୪.୭୫ କୋଟିର ନେଟ୍ କଲେକ୍ସନ କରିଛି । ତୃତୀୟ ଦିନରେ ୧୦,୮୬୭ଟି ଶୋ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବା ସହ ଭାରତରେ ଫିଲ୍ମର ମୋଟ କଲେକ୍ସନ 63.75 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହଁ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମର ଭିନ୍ନ କ୍ରେଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବିଦେଶରେ, ଫିଲ୍ମଟି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ୬ କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି, ଯାହା ଏହାର ମୋଟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କଲେକ୍ସନକୁ ୧୬.୭୦ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହାର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କଲେକ୍ସନ ୯୩.୨୦ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହା 100 କୋଟି କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହେବ ।
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଗୁରୁବାର ପେଡ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁରୁ ଫିଲ୍ମଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା । ଭାରତରେ 2,494ଟି ଶୋ’ରେ, ଏହା 3.75 କୋଟିର ନେଟ୍ ସଂଗ୍ରହ ରେକର୍ଡ କରିଛି ଯାହାର ଅକୁପାନ୍ସି ହାର 26 ପ୍ରତିଶତ । ପ୍ରଥମ ଶୁକ୍ରବାର - 'ଦିନ 1'ରେ ଫିଲ୍ମଟି 10,892ଟି ଶୋ’ରୁ 15.25 କୋଟି ସଂଗ୍ରହ କରିଛି, ଯାହାର ଅକୁପାନ୍ସି ହାର 26 ପ୍ରତିଶତ ବଜାୟ ରଖିଛି । ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ, ଶନିବାର, ଏହା 10,396ଟି ଶୋ’ରୁ 20 କୋଟିର ନେଟ୍ ସଂଗ୍ରହ ହାସଲ କରିଛି, ଯାହାର ଅକୁପାନ୍ସି ହାର 33 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ତୃତୀୟ ଦିନରେ, ଫିଲ୍ମଟି ଭାରତରେ 24.75 କୋଟିର ନେଟ୍ କଲେକ୍ସନ ରେକର୍ଡ କରିଛି, ଯାହାର ଅକୁପାନ୍ସି ହାର 41 ପ୍ରତିଶତ ।
- ପ୍ରିଭ୍ୟୁ- ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାର 3.75 କୋଟି
- ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଶୁକ୍ରବାର- 15.25 କୋଟି
- ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ- ପ୍ରଥମ ଶନିବାର- 20 କୋଟି
- ତୃତୀୟ ଦିନ- ପ୍ରଥମ ରବିବାର- 24.75 କୋଟି
ମୋଟ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ କଲେକ୍ସନ 63.75 କୋଟି
ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, 'ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦି ଜଙ୍ଗଲ' ହେଉଛି 'ୱେଲକମ୍' ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି; ଏହା ଗୁଣ୍ଡା, ଅପରାଧୀ ଏବଂ ଅଦ୍ଭୁତ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ଯାହା ସୀମା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରେ । ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପରାଧ, ଆକ୍ସନ୍ ଏବଂ ହାସ୍ୟରସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋମାଞ୍ଚକର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ଏକ କ୍ରମରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଫରିଦା ଜଲାଲ୍ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ହାସ୍ୟରସ ସମୟ ସହିତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛନ୍ତି । ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀକୁ କାନ୍ଧ ଦିଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବାକି କଳାକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ହାସ୍ୟରସ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ସିନେମାରେ ଜୀବନ ଦାନ କରନ୍ତି । ଅହମ୍ମଦ ଖାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ପରେଶ ରାୱଲ, ସୁନୀଲ୍ ଶେଟ୍ଟୀ, ଅର୍ଶଦ ୱର୍ସି, ଦିଶା ପଟାନି, ଲାରା ଦତ୍ତା ଏବଂ ରବିନା ଟଣ୍ଡନଙ୍କ ସମେତ ବହୁ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଜୁନ୍ 26 ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ