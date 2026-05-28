'ମେହେରମୁଣ୍ଡା' ଦେଖିଲେ ୨୫୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୁଣାକାର, କହିଲେ 'ଶାଢୀ କେବଳ ସୁକ୍ଷ୍ମ ସୁତାର କାରିଗରୀ ନୁହଁ ଆମ ଜୀବନ ଜୀଇଁବାର ସୂତ୍ର'
ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମେହେରମୁଣ୍ଡା' ୧୩ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଫିଲ୍ମ ସଫଳତାର ସହ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତୁଛି । ଏପରି ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୨୫୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୁଣାକାର ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଖୁବ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 28, 2026 at 1:43 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦର୍ଶକଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଛି ବୁଣାକାରଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ମେହେରମୁଣ୍ଡା' । ସଫଳତାର ସହ ୧୩ ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ହଲରେ ଚାଲୁରହିଥିବା ବେଳେ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛି । ବିଶେଷ କରି ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବୁଣାକାରଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷର ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପିଭିଆରରେ ୨୫୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୁଣାକାର ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆଦି ନିଜେ ଟିକେଟ କାଟି ନିଜ ସଂଘର୍ଷ ଓ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ଦେଖିଛନ୍ତି । ଆଉ ଚଳଚିତ୍ରକୁ ଭୂରି ଭୂରି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ପୁରା ଟିମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ବୁଣାକାର ।
ନିଜ କାହାଣୀ ପରଦାରେ ଦେଖି ଭାବବିହ୍ୱଳ ବୁଣାକାର
ଜଣେ ବୁଣାକାର ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କହିଛନ୍ତି, ''ଆମେ କେହି କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲୁ ଆମକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମ ହେବ ଆମେ ଏହାର ନାୟକ ସାଜିବୁ । ତେଣୁ ଆମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ସିନେମା ବେଶ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଟି ବୁଣାକାରଙ୍କୁ ଏହା ନୂଆ ଦିଶା ଦେଖାଇଛି ଓ ଆଉ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛି ।'' ଏନେଇ ଜଣେ ବୁଣାକାର କହିଛନ୍ତି, ''ଏଥିରେ ସୁକ୍ଷ୍ମ ତନ୍ତୁର କଥା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାର କାହାଣୀ ହୁଏତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ହେଲେ ଏ ସୁତା ଆମ ପାଇଁ ସୂତ୍ର । ଏହି ସୂତ୍ରକୁ ଯୋଡି ଆମେ ଶାଢ଼ୀ ତିଆରି ସହ ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁ । ତେଣୁ ଏହା ଆମର ଏକ ବଂଚିବାର ଆଧାର ଯାହାକୁ ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ବି ହେଉ ଆମେ ଛାଡିପାରିବୁନି ।''
ଆଉ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି, ''କେବଳ କରୋନା ନୁହେଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ମାନେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀର ପଛର ବିନ୍ଧାଣି କେମିତି ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଶ୍ରମ ସଠିକ ମିଳେ କି ନାହିଁ ସେ ସବୁ ଅକୁହା କାହାଣୀକୁ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆମର କାହାଣୀକୁ ବଡ ପରଦାରେ ଦେଖି ବେଶ ଖୁସି ଲାଗୁଛି । ଆଉ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ଆମ କଥା ନୁହେଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଉଛି ତାହା ଆମକୁ ଗର୍ବିତ ମଧ୍ୟ କରାଇଛି । ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ଆମ ମାଟିର କାହାଣୀ ଓ ସବୁ କଳାକାରଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ଏ ଅଭିନୟକୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ।''
ସେପଟେ ନାୟକ ଜ୍ୟୋତି ଓ ନାୟିକା ଅର୍ଲିନ ଅଙ୍କିତା କହିଛନ୍ତି,''ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ବୁଣାକାର ମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବୁଣାକାର ଭାବେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ସେଇ ଚରିତ୍ରରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଅଭିନୟରେ ନିଜକୁ ଦେଖାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି । ଫିଲ୍ମର ସଫଳତା ସେଇଠୁ ହିଁ ଜଣାପଡିଯାଉଛି । ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ସେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମ ପୁରା ଟିମ ପାଇଁ ତାହା ଏକ ବଡ ଖୁସିର ପାଥେୟ ହୋଇପାରିଛି । ତେଣୁ ସବୁ ବୁଣାକାରଙ୍କ ଓ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଏଭଳି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲୁ କହୁଛନ୍ତି ଉଭୟ । ବୁଣାକାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଚଳଚିତ୍ରକୁ ଅଧିକ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାର ଏ କାହାଣୀରେ ଜୀବନ ଭରି ଦେଇଛି । ଆଉ ହଲରେ କ୍ରେଜ ବଢ଼ାଇ ହେବ ସହ ଦିନକୁ ଦିନ ଶୋ' କୁ ହାଉସଫୁଲ କରିଛି ।''
'ମେହେରମୁଣ୍ଡା' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ପରିଚାୟକ ସାଜିଥିବା ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ବିଶ୍ଵକର୍ମା ବା ବୁଣାକାରଙ୍କ ପରିଚୟ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଚଳଚିତ୍ର ନିର୍ମିତ । ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ଜ୍ୟୋତି ଓ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଲିନ ଅଙ୍କିତା । ଜ୍ୟୋତି ରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଚରିତ୍ର ଅର୍ଥାତ ବୁଣାକାର ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଚରିତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ରାକେଶ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ଓ ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର । ଜିଆର ରେକର୍ଡସ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ 'ମେହେରମୁଣ୍ଡା' ର ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ରାକେଶ କୁମାର ପାଢୀ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାର ଗୁରୁ ଦାଇତ୍ୱ ନିକୁଞ୍ଜ ହୋତା ଓ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫିରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ରହିଛନ୍ତି । ସୂତାରେ ସୂତାରେ ସଙ୍ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଭରିଦେଇଛନ୍ତି ଅମିତ ଯୁବରାଜ ।
