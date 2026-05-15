'ମେହେରମୁଣ୍ଡା' ରିଲିଜ; ନିଜ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀକୁ ପରଦାରେ ଦେଖିଲେ ବୁଣାକାର, କହିଲେ 'ଏହା ଫିଲ୍ମ ନୁହେଁ ଆମ ଅସ୍ତିତ୍ୱ...'
ବୁଣାକାରଙ୍କ ଜୀବନ,ଜୀବିକା ଓ ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ପରଦାକୁ ଆସିଛି 'ମେହେରମୁଣ୍ଡା'। ପ୍ରଥମ ପ୍ରିମିୟରରେ ବୁଣାକାର ଦେଖିଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ । ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାରର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିଲ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ୟାଗ୍ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 15, 2026 at 4:21 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପରଦାକୁ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମେହେରମୁଣ୍ଡା' । ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରାର ଝଲକ ସହ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ପଛରେ ଥିବା ବୁଣାକାରମାନଙ୍କର ଶ୍ରମ, କାରିଗରୀ, ସଂଘର୍ଷ ଓ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ଵ ଓ ପରିଚୟ ପାଇଁ ବୁଣାକାରଟିଏ କିଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରେ ତାହାକୁ ନେଇ ଚଳଚିତ୍ର ଗତିଶୀଳ ହେଉଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନ ପ୍ରିମିୟରରେ ବୁଣାକାରଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣର ବୁଣାକାର । ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ତୁତି ହଲରେ ବୁଣାକାର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ରିନିଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁରା ପରିବାର ସହ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛନ୍ତି ବୁଣାକାର । ବିଶେଷ କରି ସୋନପୁରର ବୁଣାକାର ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେବା ସହ 'ଏହା ଫିଲ୍ମ ନୁହେଁ ଆମ ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆମ ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ଆମ ଶ୍ରମର କାହାଣୀ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୁଣାକାର ।
'ମେହେରମୁଣ୍ଡା' ଦେଖି ଭାବବିହ୍ୱଳ ବୁଣାକାର
ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ପରିଚାୟକ ସାଜିଥିବା ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ବିଶ୍ଵକର୍ମା ବା ବୁଣାକାରଙ୍କ ପରିଚୟ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୨୬ ଲକ୍ଷ ବୁଣାକାରଙ୍କ ଜୀବନ, ଜୀବିକା ଓ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନେତା ଜ୍ୟୋତି ରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଜଣେ ବୁଣାକାର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଲିନ ଅଙ୍କିତା ରହିଛନ୍ତି । ବେଶ କିଛି ଦିନ ହେବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ ଏହା ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଜୀବନର ଆଉ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ।
ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ଜଣେ ଦର୍ଶକ କହିଛନ୍ତି, ''କରୋନା ସମୟରେ କେମିତି ଶାଢ଼ୀ ବିକ୍ରି ହେଇପାରୁନଥିଲା ଆଉ ଆମେ କୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲୁ ଆମ ନିଜ କଥାକୁ ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଃଖ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା । ଏହି ସିନେମା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ।'' ଆଉ ଜଣେ ଦର୍ଶକ କହିଛନ୍ତି, ''ପ୍ରତିଟି ଚରିତ୍ର ବେଶ ନିଖୁଣ ଓ ଜୀବନ୍ତ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଗାଁର ଚାଲିଚଳଣୀ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ସଂସ୍କୃତିକୁ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ତେଣୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏହି ସିନେମାଟିକୁ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ବସ୍ତ୍ର ଆମ ପରିଚୟ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ଵକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ।''
ସେପଟେ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଜ୍ୟୋତି କହିଛନ୍ତି, ''ତନ୍ତ କଳା ଏକ ଧନ୍ଦା ନୁହେ ଏହା ଆମ ପରିଚୟ। ଆମ ବସ୍ତ୍ର ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଓ କାରିଗରିକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜାଣିବା ଦରକାର ।'' ସେହିପରି ପ୍ରଯୋଜକ ରାକେଶ ପାଢୀ କହିଛନ୍ତି, ''ଆମ ବସ୍ତ୍ର କଳାବଜାରୀ ନ ହୋଇ ପ୍ରକୃତ ବୁଣାକାର ତାର କିଭଳି ପାରିଶ୍ରମିକ ଠିକ ଭାବେ ପାଇପାରିବ ଆମ କଳା ପରିଚୟ ସହ ବିକ୍ରି ହେବ ତାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଏକ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ । ଆଶା ସବୁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଏହା ଛୁଇଁବ ।''
କହିରଖୁଛୁ କି, ଜିଆର ରେକର୍ଡସ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ 'ମେହେରମୁଣ୍ଡା' ର ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ରାକେଶ କୁମାର ପାଢୀ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିକୁଞ୍ଜ ହୋତା ଓ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫିରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ । ସୂତାରେ ସୂତାରେ ସଙ୍ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଭରିଦେଇଛନ୍ତି ଅମିତ ଯୁବରାଜ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଚରିତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ରାକେଶ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ଓ ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବୁଣାକାରଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଓ ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ମେହେରମୁଣ୍ଡା', ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ
ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଇଟିଭି ଭାରତ