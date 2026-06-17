'ଆଲଫା' ପୂର୍ବରୁ ଏହି ନାୟିକାଙ୍କୁ ନେଇ ବନିଛି ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆକ୍ସନ-ଥ୍ରିଲର ଫିଲ୍ମ, କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ? ଜାଣନ୍ତୁ
କେବଳ 'ଆଲଫା' ନୁହଁ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଅନେକ ଆକ୍ସନ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ଯେଉଁଠାରେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆକ୍ସନ ଫିଲ୍ମ ବନିଛି । ଆସନ୍ତୁ ଏହି କିଛି ସିନେମା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 17, 2026 at 5:22 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଆଲଫା'ର ନିର୍ମାତାମାନେ ଆଜି, ଜୁନ୍ ୧୭ ତାରିଖରେ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସବୁ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ, ଶରଭରୀ, ବବି ଦେଓଲ ଏବଂ ଅନୀଲ କପୁର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ଏବଂ ଶରଭରୀ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ତଥାପି, 'ଆଲଫା' ପ୍ରଥମ ଆକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ମ ନୁହେଁ ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହା ଏକ ଫିଲ୍ମ ନୁହଁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ମହିଳା ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ସନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଏବଂ ଷ୍ଟଣ୍ଟ୍ ସହିତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ଆକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଯେଉଁଠାରେ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
'ମର୍ଦ୍ଦାନୀ'
ଏହି ଆକ୍ସନ୍-ଥ୍ରିଲରରେ ରାନୀ ମୁଖାର୍ଜୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ସେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଶିବାନୀ ଶିବାଜୀ ରୟଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଶିଶୁ ଚାଲାଣ ମାଫିଆଙ୍କ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମୁକାବିଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ନେଟୱାର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଫିଲ୍ମଟି ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡିଓରେ ଉପଲବ୍ଧ ।
'ରାଜି'
'ରାଜି' ହେଉଛି ମେଘନା ଗୁଲଜାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏକ ୨୦୧୮ ଗୁପ୍ତଚର-ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀଲର୍, ଯେଉଁଥିରେ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଜଣେ RAW ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯିଏ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ୧୯୭୧ ମସିହାର ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ ପରିବାରରେ ବିବାହ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନୀୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ୨୦ ବର୍ଷୀୟ ସେହମତ ଖାନଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ହରିନ୍ଦର ସିକ୍କାଙ୍କ ୨୦୦୮ ମସିହାର ଉପନ୍ୟାସ 'କଲିଙ୍ଗ ସେହମତ' ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିପାରିବେ ।
'ଜୟ ଗଙ୍ଗାଜଲ'
୨୦୧୬ ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା 'ଜୟ ଗଙ୍ଗାଜଲ' ହେଉଛି ପ୍ରକାଶ ଝାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏକ ଭାରତୀୟ ଅପରାଧ ନାଟକ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ୨୦୦୩ ମସିହାର ଅପରାଧ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଗଙ୍ଗାଜଲ'ର ଏକ ସିକ୍ୱେଲ୍ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ସମର୍ପିତ IPS ଅଧିକାରୀ ଆଭା ମାଥୁର (ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ଜୋନାସ୍)ଙ୍କ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ । ଜଣେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ସମୟରେ ସେ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ଅରାଜକତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସହିତ ଲଢ଼ନ୍ତି । ଆଗ୍ରହୀ ଦର୍ଶକ ଏହାକୁ ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିପାରିବେ ।
'ବ୍ରାଉନ୍'
'ବ୍ରାଉନ୍' ହେଉଛି ଏକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ । ଏହି ନଏର ଥ୍ରୀଲରଟି କରିସ୍ମା କପୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୀତ ରୀତା ବ୍ରାଉନଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ - ଯିଏ ଜଣେ ମଦ୍ୟପ। ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଝିଅର ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ଡକାଯାଇଛି । ଆପଣ ଏହି ସିରିଜଟି ZEE5 ରେ ଦେଖିପାରିବେ ।
'ନାମ ଶବନା'
'ନାମ ଶବନା'ରେ ତାପସୀ ପନ୍ନୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମଟି ଶବାନାଙ୍କ କାହାଣୀ ବତାଏ, ଯିଏକି ମୁମ୍ବାଇରେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲେ । କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ସେ ଝଗଡ଼ାରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ସେହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଜୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରେ - ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ - ଶବାନା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଏକ ମିଶନରେ ବାହାରିଯାଏ । ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଗୁପ୍ତ ସଂସ୍ଥା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରେ, ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଏବଂ ନିପାତ କରିବାରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ । ଆପଣ Netflix ରେ ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫିଲ୍ମଟି ଦେଖିପାରିବେ ।
'ଆଲଫା'
ଶିବ ରାୱଲଙ୍କ ଆକ୍ସନ-ଥ୍ରୀଲର 'ଆଲଫା' ସୌମିଲ ଶୁକ୍ଳା ଏବଂ ଶ୍ରୀଧର ରାଘବନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଉଦୟ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଏବଂ ସଂଳାପଗୁଡ଼ିକ ଇଶିତା ମୋଇତ୍ରା ଲେଖିଛନ୍ତି । ସଙ୍ଗୀତରେ ରୋହଂସ ଏବଂ ଅବୀର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କୁମାର, ଅନଭିତା ଦତ୍ତ ଏବଂ କୌସର ମୁନିରଙ୍କ ସହ ମିଶି ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଆଦିତ୍ୟ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ବିଧାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହ-ପ୍ରଯୋଜିତ, 'ଆଲଫା' ଜୁଲାଇ 3 ତାରିଖରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ