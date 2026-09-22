ଆଜି 'ଲହରୀ'କୁ ମିଳିବ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର, ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେବ କହିଲେ ଝିଲ୍ଲିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ
'ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇଛି..' ଆଜି 'ଲହରୀ'କୁ ମିଳିବ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର । ଏନେଇ ଝିଲ୍ଲିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 22, 2026 at 11:23 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 72ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖରେ ଗୁଜୁରାଟର 'ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି' ନିକଟସ୍ଥ କେଭାଡିଆର ଏକତା ନଗର ଠାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ମନୋନୀତ କଳାକାରଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ଲହରୀ'କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ । ୨୦୨୪ ବର୍ଷର ଏହି ପୁରସ୍କାରରେ 'ଲହରୀ' ସାମିଲ ଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି । ଯାହାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଝିଲ୍ଲିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଆଜି ସେହି ଦିନ ଶେଷରେ ଆସିିଥିବା ବେଳେ ଝିଲ୍ଲିକ ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଖୁସି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ।
ଝିଲ୍ଲିକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ, ତାହା ଶେଷରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି । ଆଜି 'ଲହରୀ' ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାଦ ଥାପିଛି; ୭୨ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହରେ ଏହା 'ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର' ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବ । ଓଡ଼ିଶାର ମାଟିରୁ ସୃଷ୍ଟ ଏକ କାହାଣୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣ କରିଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରା, ଏହା କେବଳ ଏକ ପୁରସ୍କାର ଠାରୁ ବଳି କିଛି ଅଧିକ । ଏହା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ 'ଲାହାରି' ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ।'' ୨୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬, ଅପରାହ୍ନ ୩:୦୦ଟା ଠାରେ ।''
'ଲହରୀ' କାହାଣୀ ଓ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ୍
ଝିଲିକ ମୋସନ ପିକ୍ଚର ବ୍ୟାନରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଚଳଚିତ୍ର । ସାମାଜିକ ଜୀବନର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ସହ ନିଜକୁ ଯୋଡି ରଖିବା ଓ ବାପ ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହାର କାହାଣୀ। ଏଥିରେ ହସର ଲହରୀ ଯେମିତି, ଲୁହର ଲହରୀ ବି ସେମିତି ବାସ୍ତବଜୀବନର ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ ପତନକୁ ଏଥିରେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ବିକାଶ ରାସ୍ତାରେ ବୟସ କେବେ ବାଧା ସାଜିପାରେନି ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ ଦ୍ୱାରା ଗାଁର ଲୋକମାନେ କିଭଳି ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଚଳଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଫିଲ୍ମଟି କୋଲକାତା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ ଓ ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିବା ପରେ ପରଦାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ଚୌଧୁରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଚୌଧୁରୀ ବିକାଶ ଦାସ, ସ୍ମୃତି ମହଲା, ଦୀପାନ୍ୱିତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ସୁଶାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ହର ରଥ, ପ୍ରସେନଜିତ, ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚୌଧୁରୀ, ଜେଇନଵ ଡୋଇୟର ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ତି କିଶଳୟ ରୟ । କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ଗୌରବ ଆନନ୍ଦ ଓ ନବ୍ୟା ଜାଇତି । ଶବ୍ଦସଜ୍ଜାରେ ଅଛନ୍ତି ଅଦୀପ ସିଂ ମାଣିକ । ଝିଲ୍ଲିକ ମୋସନ ପିକ୍ଚର୍ସ ନିବେଦିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସହିତ କାହାଣୀ, ଗୀତ ରଚନା, ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଓ ସମ୍ପାଦନାର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅମର୍ତ୍ତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ