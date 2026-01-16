ବିଜୟ ସେଥୁପତିଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙେକୁ ଜନ୍ମଦିନ ଭେଟି: ନୂଆ ଫିଲ୍ମ 'ସ୍ଲାମଡଗ' ଘୋଷଣା, ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍
ବିଜୟ ସେଥୁପତିଙ୍କ 48ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ, ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହ ନୂଆ ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ୍ ଏବଂ ଅଭିନେତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 16, 2026 at 5:05 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି (ଜାନୁଆରୀ 16)ରେ 48ବର୍ଷ ବୟସରେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ବିଜୟ ସେଥୁପତି । ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଉପହାର ମିଳିଛି । ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା ସହ ପ୍ରଥମ ସୁକ୍ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ସେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମକ୍କଲ ସେଲଭାନଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି । ନିର୍ମାତାମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ଅଭିନେତା ବିଜୟ ସେଥୁପତିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଶୀର୍ଷକ "ସ୍ଲାମଡଗ୍ - 33 ଟେମ୍ପଲ୍ ରୋଡ୍" ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ଜଗନ୍ନାଥ ସେଥୁପତିଙ୍କ 48ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଶୀର୍ଷକ "ସ୍ଲାମଡଗ୍- 33 ଟେମ୍ପଲ୍ ରୋଡ୍" ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ପୁରୀରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ବିଜୟ ସେଥୁପତିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସିନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ପୋଷ୍ଟରରେ ବିଜୟ ସେଥୁପତି ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଚଷମା ପିନ୍ଧିଥିବା ଏବଂ ଏକ ବଡ଼, ରକ୍ତ ଦାଗଯୁକ୍ତ ବ୍ଲେଡ୍ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ନୋଟରେ ଭର୍ତ୍ତି କାଠ ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ପ୍ରକାଶ କରି ନିର୍ମାତା ଏହାର କ୍ୟାପସନ ଦେଇଛନ୍ତି, "ବସ୍ତିରୁ ଏକ ଝଡ଼ ଉଠୁଛି ଯାହାକୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । କଞ୍ଚା, ନିଷ୍ଠୁର, ମୌଳିକ ।" ପୁରୀ ସେଥୁପତି ହେଉଛି ସ୍ଲମଡଗ୍ - 33 ଟେମ୍ପଲ୍ ରୋଡ୍ । ମକ୍କାଲସେଲଭାନ୍, ଅଭିନେତା ବିଜୟ ସେଥୁପତିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା । ଏହା ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, ହିନ୍ଦୀ, କନ୍ନଡ ଏବଂ ମାଲାୟଲମରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
ଗତବର୍ଷ ଜୁଲାଇରେ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଖବରରେ ରହିଛି । ଏହା ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ବିଜୟ ସେଥୁପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସହଯୋଗ, ଏବଂ ଏହି ଯୋଡ଼ି ପାଇଁ ଆଶା ଅଧିକ। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ପୁରୀ କନେକ୍ଟସ୍ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଜେବି ମୋସନ୍ ପିକଚର୍ସ ଏବଂ ଜେବି ନାରାୟଣ ରାଓ କୋଣ୍ଡ୍ରୋଲାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଚାର୍ମି କୌରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି । ସଂଯୁକ୍ତା ଫିଲ୍ମରେ ବିଜୟ ସେଥୁପତିଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଭିନୟ କରିବେ । ଫିଲ୍ମରେ ତବୁ, ବିଜୟ କୁମାର, ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଏବଂ ଭିଟିଭି ଗଣେଶ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ "ଗାନ୍ଧୀ ଟକ୍ସ" ଟିଜର ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ କହିଥାଉ, "ପଇସା କଥା" ଏବଂ ଏହା ହିଁ ବିଜୟ ସେଥୁପତିଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ "ଗାନ୍ଧୀ ଟକ୍ସ" ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ । "ଗାନ୍ଧୀ ଟକ୍ସ"ର ନିର୍ମାତାମାନେ ବିଜୟ ସେଥୁପତିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ । "ଗାନ୍ଧୀ ଟକ୍ସ" ଟିଜରକୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରି ନିର୍ମାତାମାନେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏକ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଏକ ନୋଟର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଏକ କାହାଣୀର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ । କିଛି କାହାଣୀ ନୀରବତା ଦାବି କରେ । ଗାନ୍ଧୀ ଟକ୍ସ: ଏକ ନୀରବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଘାତ । ଜାନୁଆରୀ 30, 2026 ରେ ଥିଏଟରରେ ।"
