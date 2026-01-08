ETV Bharat / entertainment

ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ 'ଜନ ନୟାଗନ୍'କୁ ମିଳିଲାନି ସେନ୍ସର ଅନୁମତି; ରିଲିଜରେ ରୋକ, 65ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଟିକେଟ୍ ଫେରସ୍ତ

ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ 'ଜନ ନୟାଗନ୍' ରିଲିଜ୍ ସ୍ଥଗିତ । ନିରାଶ ଫ୍ୟାନ୍ସ । ବୁକିଂ ଟିକେଟ୍ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଆରମ୍ଭ ।

JANA NAYAGAN RELEASE DELAYED
JANA NAYAGAN RELEASE DELAYED (Photo: Film Poster)
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ବଢିଛି ଅଡୁଆ । ତାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଏବଂ ଶେଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଜନ ନୟାଗନ୍' ରିଲିଜରେ ରୋକ ଲାଗିଛି । ଏହି ମାମଲା ଏବେ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୁକ୍ତିଲାଭ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଆସିବାକୁ ଥିଲା । ହେଲେ ସେନ୍ସର ପକ୍ଷରୁ ମିଳିନି ଅନୁମତି । ଏହାର ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି । ଯାହା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି ।

ମିଳିଲାନି ସେନ୍ସର ଅନୁମତି

ଫଳରେ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ନିର୍ମାତା । ଜାନୁଆରୀ 9ରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମାମଲାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ମାତା କୋର୍ଟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଯେଉଁଦିନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଥିଏଟରରେ ଆସିବାକୁ ଥିଲା । ମୁକ୍ତିଲାଭ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମୋଦନ ନ ଥିବାରୁ, ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୁକ୍ତିଲାଭକୁ ବିଳମ୍ବ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା । ଜାନୁଆରୀ 7 ତାରିଖରେ ୟୁକେ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, କାନାଡା ଏବଂ ମାଲେସିଆ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବିଦେଶୀ ବଜାରରେ ବିତରକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘୋଷଣା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଘାତ ।

ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

କିଛି ସମୟ ପରେ, ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା KVN ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଜାରି କରି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା । ବିବୃତ୍ତିରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, "ଏହା ଏକ ଭାରୀ ହୃଦୟରେ ଆମେ ଆମର ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଂଶୀଦାର ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହ ଏହି ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରୁଛୁ। ଜାନୁଆରୀ 9 ରେ ଉତ୍ସୁକତାର ସହ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା 'ଜନ ନୟାଗନ' ରିଲିଜ, ଆମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି ।"

ନୋଟରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, "ଆମେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ଥିବା ଆଶା, ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଭାବନାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛୁ, ଏବଂ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇନାହିଁ । ନୂତନ ମୁକ୍ତି ତାରିଖ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯିବ । ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମେ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ । ଆପଣଙ୍କ ଅଟଳ ସମର୍ଥନ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜନ ନାୟାଗନ ଦଳ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ।"

ବୁକିଂ ଟିକେଟ୍ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ

ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ଟିକେଟ୍ ବିଷୟରେ । ଅନ୍ୟ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, KVN ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଗମ୍ଭୀର ନିରାଶାର ସହ, ଆମେ ସମସ୍ତ UK ସିନେମା ଚେନ୍‌କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଯେ Jana Nayagan ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି । ସିନେମାଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଶୋ ବାତିଲ କରିବା ଏବଂ ଟିକେଟ୍ ଫେରସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ବାତିଲ୍ / ଫେରସ୍ତ ବିବରଣୀ ବିଷୟରେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସିନେମାଘରରୁ ଶୁଣିବା ଉଚିତ ।"

ଜନ ନୟାଗନ୍ ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ନିର୍ମାତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଟିକେଟ୍ ଫେରସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା 65,000 ରୁ ଅଧିକ ଟିକେଟ୍ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ । KVN ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ କହିଛି, "ଏହାକୁ ଆହୁରି କଷ୍ଟକର କରୁଥିବା ବିଷୟ ହେଉଛି କ'ଣ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ତାହା ଜାଣିବା । ଆମେ ସାରା ୟୁକେରେ 260+ ଥିଏଟର, ହଜାର ହଜାର ଶୋ, ଏକ ତାମିଲ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ 12:30 AM ପ୍ରିମିୟର ଶୋ/ଲୋକେସନ୍ ଏବଂ LEO ଭଳି ସମାନ ସ୍ତରରେ ପ୍ରି-ସେଲ୍ସ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ କରିଥିଲୁ - ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 65,000 ରୁ ଅଧିକ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି ।"

ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ଆହୁରି କହିଛି, "ଏହା କେବଳ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ନଥିଲା । ଏହା ସ୍ଥାପନ ହେବାର ଆଉ ଏକ ମାନଦଣ୍ଡ ଥିଲା । ଆମ ପାଇଁ, ଏହା କେବେବି କେବଳ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇନାହିଁ । ଏହା ହେଉଛି ଆଗ୍ରହ । ଆମେ ବିଦେଶରେ ଫିଲ୍ମ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଭଲପାଉ । ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହା କରିପାରୁ ନାହିଁ - ବିଶେଷକରି ଏକ ଥାଲାପଥୀ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ- ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଗଭୀର ଭାବରେ କଷ୍ଟ ଦିଏ ।"

ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ସମେତ ପୂଜା ହେଗଡେ ଏବଂ ବବି ଦେଓଲ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ତିନି ତାରକାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଫିଲ୍ମରେ ମମିତା ବୈଜୁ, ପ୍ରିୟମଣି, ଗୌତମ ବାସୁଦେବ ମେନନ୍ ଏବଂ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଏକ ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ସନ୍ ଡ୍ରାମା ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ତୀବ୍ର ଆକ୍ସନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ରହିଛି । ଜାନା ନାୟକନ୍ ଏଚ୍. ବିନୋଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଭେଙ୍କଟ କେ. ନାରାୟଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ କେଭିଏନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବ୍ୟାନରରେ ପ୍ରଯୋଜିତ । ଏହା ତେଲୁଗୁରେ "ଜନା ନାୟକୁଡୁ" ଏବଂ ହିନ୍ଦୀରେ "ଜନ ନେତା" ଭାବରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

