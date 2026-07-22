'ଜନ ନୟାଗନ' କ୍ରେଜ: ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ କମାଇଲାଣି 20 କୋଟି,ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି ହେଲାଣି ଏତିକି ଟିକେଟ୍
ଜୁଲାଇ 23ରେ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ତାଲାପତଚି ବିଜୟଙ୍କ 'ଜନ ନୟାଗନ' । ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି । ଫିଲ୍ମ ରିଲଜ ପୂର୍ବରୁ ଭିନ୍ନ କ୍ରେଜ ସହ କମାଇଲାଣି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 22, 2026 at 3:31 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଉ ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା । ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ତାମିଲନାଡୁ ଷ୍ଟାର ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଶେଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଜନ ନୟାଗନ' । ଯାହା ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ 23ରେ ରିଲିଜ ହେବ । ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି । ଫିଲ୍ମ ରିଲଜ ପୂର୍ବରୁ ଭିନ୍ନ କ୍ରେଜ ସହ କମାଇଲାଣି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା । ସିନେମା ହଲରେ ଆସିବାର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଫିଲ୍ମଟି ଘରୋଇ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂରେ 20 କୋଟି ପାର୍ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ତିନୋଟି ଭାଷାରେ 7 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି ।
ଏଚ୍. ଭିନୋଥଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଫିଲ୍ମଟି 7 ମାସର ବିଳମ୍ବ, ମୁକ୍ତିର ମାସ ପୂର୍ବରୁ HD ଲିକ୍ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରମାଣନ ବୋର୍ଡ (CBFC) ଠାରୁ 'A' ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏକ ଦମଦାର ପ୍ରି-ରିଲିଜ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଜାୟ ରଖିଛି । ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟ୍ରାକର ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ 'ଜନ ନୟାଗନ' ଭାରତରେ 20 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂରେ ଆୟ କରିଛି, ଯାହା ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ଲକ ସିଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ବ୍ଲକ ସିଟ୍ ବ୍ୟତୀତ, ଫିଲ୍ମଟି 14 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଟିକେଟ ବିକ୍ରି କରିଛି, ତାମିଲ ପ୍ରି-ବିକ୍ରୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଅଟେ ।
ତାମିଲନାଡୁ ଫିଲ୍ମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଜାର ଭାବରେ ରହିଛି, ଯାହା ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂରେ 7.90 କୋଟି ଅବଦାନ ରଖିଛି । କର୍ଣ୍ଣାଟକ 6.03 କୋଟି ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି- ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ - ଯେତେବେଳେ କେରଳ 1.91 କୋଟି ଆୟ କରିଛି । ସହରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ 5.99 କୋଟି ଆଗୁଆ ଟିକେଟ ବିକ୍ରୟ ସହିତ ଆଗରେ ଅଛି, ଯାହା କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ବିଜୟଙ୍କ ଅପାର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି । ଚେନ୍ନାଇ 1.86 କୋଟି ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଯାହା ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ଅକ୍ୟୁପାନ୍ସି ହାର କରିଛି । କୋଏମ୍ବତୁର 90 ଲକ୍ଷ ସହିତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ମଦୁରାଇ, କୋଚି ଏବଂ ଥିରୁବନନ୍ତପୁରମ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହଜନକ ପୂର୍ବ-ପ୍ରକାଶନ ସଂଖ୍ୟା ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ।
ଭାଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ତାମିଲ ସଂସ୍କରଣ ବୁକିଂରେ ଆଗରେ ଅଛି, ହଜାର ହଜାର ଶୋ’ରେ 7 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରୟ କରି 14 କୋଟିରୁ ଅଧିକ କଲେକ୍ସନ କରିଛି । ତେଲୁଗୁ ବିକ୍ରୟ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ କମ୍ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ଆକର୍ଷଣ ହାସଲ କରିଛି । 2D ସ୍କ୍ରିନିଂ ପାଇଁ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ପ୍ରାୟ ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ମୋଟ ଆୟର କେବଳ ଏକ ଛୋଟ ଅଂଶ ଅଟେ ।
'ଜନ ନୟାଗନ' ପ୍ରି-ସେଲରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୟଙ୍କ ପୂର୍ବ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର, 'ଲିଓ' ଏବଂ 'ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍' (GOAT) ପଛରେ ଅଛି । 'GOAT' ଘରୋଇ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂରେ 29.83 କୋଟି ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 126.32 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ 'ଲିଓ' ପ୍ରଥମ ଦିନର ପ୍ରି-ସେଲ୍ସରେ 46.36 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା (ବ୍ଲକ୍ ସିଟ୍ ବ୍ୟତୀତ) ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଓପନିଂ-ଡେ ସଂଗ୍ରହ 148.5 କୋଟି ହାସଲ କରିଥିଲା ।
ତଥାପି, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବୁକିଂରେ ବୃଦ୍ଧି ଆଶା କରୁଛି । ବିଜୟ 33 ବର୍ଷର କ୍ୟାରିଅର ପରେ ସିନେମାକୁ ବିଦାୟ ଦେବା ସହ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଭୂମିକାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି - ପ୍ରଦର୍ଶକମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କ ଶେଷ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିଏଟରକୁ ଯିବେ । ଏଚ୍ ବିନୋଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ଜନ ନୟାଗନ'ରେ ପୂଜା ହେଗଡେ, ବବି ଦେଓଲ୍, ମମିଥା ବାଇଜୁ, ପ୍ରକାଶ ରାଜ, ଗୌତମ ଭାସୁଦେବ ମେନନ୍, ପ୍ରିୟମାନି, ନାରାୟଣ, ଏବଂ ନାସର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
'ଜନ ନୟାଗନ୍' ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ଘୋଷଣା, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ବିଜୟଙ୍କ ଫିଲ୍ମ
ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଲିକ୍: ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଚିରଞ୍ଜିିିିିିିବୀ... କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସେଲିବ୍ରିଟି, ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଉଠାଇଲେ ପ୍ରଶ୍ନ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ