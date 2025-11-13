ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ କନଫର୍ମ କଲେ କି ବିଜୟ ? 'ଦ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ' ସଫଳତା ପାର୍ଟିରେ ହେଲେ ରୋମାଣ୍ଟିକ
ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ଓ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା । 'ଦ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ' ସଫଳତା ପାର୍ଟିରେ ରଶ୍ମିକାଙ୍କୁ କିସ୍ କଲେ ବିଜୟ । ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 13, 2025 at 5:36 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ଓ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା । ଏହି ଯୋଡ଼ି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଡେଟିଂ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ନିକଟରେ ଉଭୟଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ନିଜ ସମ୍ପର୍କ ଓ ନିର୍ବନ୍ଧ ନେଇ ଉଭୟ ଅଫିସିଆଲ କରିନଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଏହି ଯୋଡ଼ି 'ଦ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ' ସଫଳତା ପାର୍ଟିରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ଉଭୟ ରୋମାଣ୍ଟିକ ହେଉଥିବା ବି ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଯାହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଫିସିଆଲ କରିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।
ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଆଉ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ଦ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ" ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି । ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ "ଦି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ" ପାଇଁ ଏକ ସଫଳ ପାର୍ଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରଶ୍ମିକା ଏବଂ ବିଜୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ କଏଦ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିଥିଲା । ବିଜୟ ଏବଂ ରଶ୍ମିକା, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିଥିବା ମନେ ହେଉଛି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରେମରେ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ହାତକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଏବେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।
Heart is full 🫶😭❤️💫#Virosh #VijayDeverakonda #RashmikaMandanna pic.twitter.com/iQV5OrFF24— Shayla ⋆˙ (@bealive_79) November 12, 2025
Kind of love that we read in books 🖤!#RashmikaMandanna #VijayDevarakonda pic.twitter.com/YrC3Ct2LmK— VAT 69 (@LohithCOP) November 12, 2025
ବିଜୟ ଏବଂ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓ ଆସିବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅଫିସିଆଲ କରିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ, ଗୀତା-ଗୋବିନ୍ଦମ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ଏବଂ ରଶ୍ମିକାର ଏହି ଭିଡିଓ ଉପରେ କମେଣ୍ଟ ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି । ବିଜୟ ଏବଂ ରଶ୍ମିକାର ଏହି ଭିଡିଓ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦମ୍ପତି, କାହାର ନଜର ନ ଲାଗୁ । ସେପଟେ ରଶ୍ମିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଅଭିନେତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, "ମୋ ପାଇଁ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହିଁ ସବୁକିଛି । ମୁଁ ମୋ ଆତ୍ମାରେ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଲି । ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମୋର ଫିଲ୍ମକୁ ପାଖରେ ରଖାଯାଇ ନଥିଲା । ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଭଲପାଇବା ପାଉଛି, ଏହା ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର । ମୁଁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଚାହେଁ ନାହିଁ; କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ।"
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ