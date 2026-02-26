ଉଦୟପୁରରେ ସରିଲା ଡ୍ରିମି ୱେଡିଂ: ରାଜା-ରାଣୀ ବେଶରେ ବିଜୟ-ରଶ୍ମିକା, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବିବାହ ଫଟୋ
ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ଓ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ବିବାହ ପ୍ରଥମ ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଦୁହେଁ ଶେଷରେ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ପକାନ୍ତୁ ନଜର,
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 26, 2026 at 7:08 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ । ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ନବ ଦମ୍ପତି ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ଓ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ବିବାହ ପ୍ରଥମ ଫଟୋ । ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଶେଷରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋହର ଲଗାଇ ପରସ୍ପରକୁ ଜୀବନସାଥୀ କରିଛନ୍ତି । ଉଦୟପୁରରେ ଧୁମଧାମରେ ପରିବାର ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଡ୍ରିମି ୱେଡିଂ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାର ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଦମ୍ପତି ଝଲକ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଏକ ସୁନ୍ଦର କ୍ୟାପସନ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଏହି ଫଟୋ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ସାତଜନ୍ମର ସାଥୀ ହେଲେ ବିଜୟ-ରଶ୍ମିକା
ଉଦୟପୁରରେ ଧୁମଧାମରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ରଶ୍ମିକା ଓ ବିଜୟ । ଉଭୟ ଏହି ଦିନ ପାଇଁ ରାଜା ଓ ରାଣୀ ଭଳି ଲୁକକୁ ବାଛିଛନ୍ତି । ବିଜୟ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ହ୍ୱାଇଟ ଧୋତି ସହ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଓଢଣୀ ଓ ଗହଣାରେ ରାଜା ଲୁକରେ ନଜର ଆସିଥିବା ବେଳେ ରଶ୍ମିକା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଶାଢୀ ସହ ପରାମ୍ପରିକ ଲୁକରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଦୁହେଁ ବିବାହର ଅନେକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ବରମାଳା ଓ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଛନ୍ତି ରଶ୍ମିକା । ଏହି ଫଟୋ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିତିଛି । ଫଟୋ ସେୟାର ହେବାର କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଲାଇକ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ନବ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଖାସ୍ ଅନ୍ଦାଜରେ ବିଜୟଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ରଶ୍ମିକା
ରଶ୍ମିକା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବିବାହର ପ୍ରଥମ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ବିଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ଖାସ୍ ନୋଟ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି । ସେ ନିଆରା ଅନ୍ଦାଜରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ନମସ୍କାର, ଏବେ ତୁମ ସହ ପରିଚିତ ହେଉଛି "ମୋ ସ୍ୱାମୀ" । Mr. ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା । ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ମୋତେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କିପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ ତାହା ଶିଖାଇଲେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ମୋତେ ଦେଖାଇଲେ ଯେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା କିପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ । ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ କହୁଥିଲେ ଯେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଥିଲା ଏବଂ ନିରନ୍ତର ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଭାବିପାରିବି ତାହାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ କିଛି ହାସଲ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ । ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ମୋତେ କେହି ଦେଖୁନଥିବା ପରି ନାଚିବାକୁ କେବେ ବି ରୋକି ନାହାଁନ୍ତି । ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ମୋତେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଯାତ୍ରା ଦେଖାଇଲେ ସେ ସର୍ବକାଳୀନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିନିଷ, ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିପାରିବି ।
ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ମୁଁ ଯେଉଁ ମହିଳା ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି, ଆଜି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଏପରି କରିଛ । ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଶୀର୍ବାଦପ୍ରାପ୍ତ । ବିଜ୍ଜୁ, ତୁମ ପ୍ରତି ମୋର ଭାବନାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ମୋର ସବୁବେଳେ ଶବ୍ଦର ଅଭାବ ରହିଛି । ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ଏହା କହିଆସିଛି । କିନ୍ତୁ ତୁମେ ହଠାତ୍ ଜାଣିଛ ଯେ ମୋର ସମସ୍ତ ସଫଳତା, ସଂଘର୍ଷ, ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ଆନନ୍ଦ, ଜୀବନ- ସବୁକିଛି ଏବେ ବହୁତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ । କାରଣ ତୁମେ ଅଛ ଏସବୁର ସାକ୍ଷୀ । ଏସବୁର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଂଶ ।''
ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ
ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସେ କ୍ୟାପସନରେ ଏକ ଲମ୍ବା ନୋଟ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଗୋଟିଏ ଦିନ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲି । ତାଙ୍କୁ ଏପରି ମନେ ପକାଇଲି ଯେ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଯଦି ସେ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତେ ତେବେ ମୋର ଦିନ ଭଲ ହୋଇଥାଆନ୍ତା । ଯେପରି ମୋତେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, କେବଳ ଘର ଏବଂ ଶାନ୍ତର ସେହି ଭାବନା ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ବି ରୁହେ ନା କାହିଁକି । ମୁଁ ମୋର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁକୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କରିଦେଲି"।
ମାର୍ଚ୍ଚ 4 ରେ ରିସେପ୍ସନ
ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ, ମଜାଦାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବିଜୟ ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ସେମାନଙ୍କ ହୋଟେଲ ଭେନ୍ୟୁରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଏହାକୁ "ବିରୋଶ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍" ନାମ ଦେଇଥିଲେ । ଫଟୋଗୁଡ଼ିକରେ ଦମ୍ପତି ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଖେଳ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ରଶ୍ମିକା ବିବାହ ପୂର୍ବ ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନ ସେଟଅପ୍ ର ଝଲକ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପିଙ୍କ୍ ଟ୍ୟୁଲିପ୍ ଏବଂ ହ୍ଲାଇଟ୍ ଫୁଲରେ ସଜାଯାଇଥିଲା । ବୁଧବାର ଦିନ ଏହି ଦମ୍ପତି ଏକ ହଳଦୀ ସମାରୋହ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ 4 ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ରିସେପ୍ସନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଫିଲ୍ମ ଶିଳ୍ପର ଅଧିକ ସଦସ୍ୟ ଯୋଗଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ବିଜୟ ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ପ୍ରଥମେ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ବନି ଭାସ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ତେଲୁଗୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦମ୍'ରେ ଏକାଠି କାମ କରିଥିଲେ । ଏହି ରୋମାଣ୍ଟିକ ନାଟକ ଏକ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ହୋଇପାରିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଯୋଡ଼ି ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସାଉଁଟିଥିଲେ । ପରେ ସେମାନେ ୨୦୧୯ ମସିହାରେ 'ଡିଅର୍ କମ୍ରେଡ୍' ପାଇଁ ପୁଣି ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମିଶ୍ରିତ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଗୁଜବ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା । ବିଶେଷକରି ସେମାନଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଛୁଟିଦିନରେ ଏକାଠି ଦେଖାଯାଉଥିଲା । ତଥାପି, ଉଭୟ ଅଭିନେତା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଗୋପନ ରଖିଥିଲେ । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପରସ୍ପରକୁ ଡେଟ୍ କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ବିବାହ କରି ସମ୍ପର୍କରେ ମୋହର ଲଗାଇଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ