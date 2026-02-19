ETV Bharat / entertainment

ବିଜୟ-ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ବିବାହ କନଫର୍ମ ! ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ ନୋ ଫୋନ୍ ପଲିସି, ଟିମ୍ କଲା ଏହା ଅପିଲ୍

ବିବାହ ଗୁଜବ ଏବଂ ଭାଇରାଲ କାର୍ଡ ଲିକ୍ ମଧ୍ୟରେ ବିଜୟ ଦେବରାକୋଣ୍ଡା ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନାଙ୍କ ଟିମ୍ ଦୃଢ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛି। କପଲ ତାଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ କଡା ନିୟମ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

vijay deverakonda and rashmika mandanna wedding
vijay deverakonda and rashmika mandanna wedding (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 19, 2026 at 12:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପୁଣିଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଭିନେତା ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା । ଫେବୃଆରୀ ୨୬ ତାରିଖରେ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ଗୋପନୀୟତା ରଖିବାକୁ ଦୃଢ଼ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।

ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି, ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ବିଷୟରେ ସୂଚନା, ଯାହା କପଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଅନଲାଇନରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ଏକ ବିବାହ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିଲା । କାର୍ଡରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ଯେ ଏହି ଦମ୍ପତି ଫେବୃଆରୀ ୨୬ ତାରିଖରେ ଏକ ସିକ୍ରେଟ ବିବାହ କରିବେ, ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ୪ ତାରିଖରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବଞ୍ଜାରା ହିଲ୍ସର ତାଜ କ୍ରିଷ୍ଣାରେ ଏକ ମହାନ ରିସେପ୍ସନ ହେବ ।

ଏହା ଉପରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ବିଜୟ ଏବଂ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ପରିଚାଳନା ଟିମ୍ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସେମାନଙ୍କ ଗୋପନୀୟତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଟିମ୍ କହିଛି, "ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ସେୟାର କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ଏହା ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ବିବାହ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଦୟାକରି ସେମାନଙ୍କ ଗୋପନୀୟତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।"

ଟିମ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ କିଛି ଅତିଥି ପୂର୍ବରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇସାରିଛନ୍ତି । ତଥାପି, କାର୍ଡ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗ ବିବରଣୀ ଲିକ୍ ହେବା ଗୁରୁତର ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଯେହେତୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯୋଗଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେଣୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସତର୍କତାର ସହ ଏବଂ ଗୋପନୀୟ ଭାବରେ କରାଯାଉଛି । ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏପରି ଲିକ୍ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ।

ବିବାହରେ ନୋ ଫୋନ୍ ପଲିସି ଲାଗୁ

ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଇଁ କଡ଼ା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ବିବାହ ସମୟରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ନକରିବା କିମ୍ବା ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଜଡିତ କୌଣସି ବିବରଣୀ ଲିକ୍ ନ କରିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ଓ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡାଙ୍କ ବିବାହ କାର୍ଡ ଭାଇରାଲ୍, ଏହି ଦିନ ପଡିବ ହାତଗଣ୍ଠି

ଏହି ସମୟରେ, ଆଲୋକ ଏବଂ ଫୁଲର ସାଜସଜ୍ଜାରେ ସଜ୍ଜିତ ବିଜୟଙ୍କ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଘରର ଦୃଶ୍ୟ ଉତ୍ସାହକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ଏବଂ ଡିଅର୍ କମ୍ରେଡ୍ ରେ ଏକାଠି କାମ କରିଥିବା ଏହି କପଲ୍ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ଯଦିଓ ସେମାନେ କେବେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହାଁନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପରସ୍ପରର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଛୁଟିଦିନ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମାବେଶ ସମୟରେ ଏକାଠି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚା ସତ୍ତ୍ୱେ, ବିଜୟ କିମ୍ବା ରଶ୍ମିକା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବିବାହ ଖବରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହାଁନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

VIJAY DEVERAKONDA
RASHMIKA MANDANNA
ବଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା
ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନାଙ୍କ ବିବାହ
VIJAY RASHMIKA WEDDING DATE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.