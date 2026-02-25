ETV Bharat / entertainment

କାଲି ରଶ୍ମିକା-ବିଜୟଙ୍କ ବିବାହ; ଆଜି ମେହେନ୍ଦୀ-ସଙ୍ଗୀତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା

ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ଓ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନାଙ୍କ ବିବାହ । ସେଲିବ୍ରିଟି ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଉଦୟପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କପଲଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

February 25, 2026

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବୁଧବାର (ଫେବୃଆରୀ 26) ଉଦୟପୁରରେ ସାଉଥ ଲୋକପ୍ରିୟ କପଲ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନାଙ୍କ ବିବାହ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବିବାହ ପାଇଁ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଟେଲ ମୋମେଣ୍ଟୋସ୍ ଏକାୟା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ, ଯାହାକୁ ଫୁଲ ଏବଂ ଆଲୋକମାଳାରେସଜାଯାଇଛି । ପରିବାର ଏବଂ ନିକଟତମ ଅତିଥିମାନେ ଯୋଗଦେବା ସହ ମେହେନ୍ଦି ସମାରୋହ ସହ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସଙ୍ଗୀତ ସମାରୋହ ହେବ । ସେଲିବ୍ରିଟି ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଉଦୟପୁର ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଏପରି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କପଲଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିବାହ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

କପଲଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା

କପଲଙ୍କ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଉଭୟ ପରିବାରକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ଏକ ଚିଠି ପଠାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଅଭିନେତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ପରେ ଅନଲାଇନରେ ହୃଦୟ ଜିତିଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ନୋଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "୨୬ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଜୟ ଏବଂ ରଶ୍ମିକାର ବିବାହରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହେବା ଏକ ଖୁସିର କଥା । ଏହି ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଏବଂ ଶୁଭ ଅବସରରେ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ଏବଂ ମନ୍ଦାନାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ।"

ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ନୂତନ, ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ" ବୋଲି କହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବିବାହ ବିଷୟରେ ଏକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ପଂକ୍ତି ଯୋଡିଛନ୍ତି । ସେ "ସଖା ସପ୍ତପାଦ ଭାବ" କୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାତ ପାଦ ଏକାଠି ଚାଲିବା ପରେ, ଦମ୍ପତି ଜୀବନ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । "ବିଜୟ କିମ୍ବା ରଶ୍ମିକା କେହି ସେମାନଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହଁନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସ୍ନେହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନର ଏହି ଦିବ୍ୟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଅଧ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୂପା ପରଦାରେ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଯାଦୁକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେବ । "ଆଗାମୀ ଦିନ, ମାସ ଏବଂ ବର୍ଷରେ ତୁମର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ।''

ଆଜି ମେହେନ୍ଦୀ-ସଙ୍ଗୀତ

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଫେବୃଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ସହିତ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର କିଛି ମନୋନୀତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ଅତିଥି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନ୍ଦୀପ ରେଡ୍ଡୀ ଭାଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ବିବାହରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଉଦୟପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଭାଙ୍ଗା ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ଅଭିନୀତ ଅର୍ଜୁନ ରେଡ୍ଡୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ଏହା ସହ ବିବାହ ରୀତିନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରୁ ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି । ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବୀ ଖାଦ୍ୟ ସହ ଜାପାନୀ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।

ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଫେବୃଆରୀ 23 ଏବଂ 24 ତାରିଖରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକ ପୁଲ୍ ପାର୍ଟି, ରାତ୍ରୀଭୋଜନ ଏବଂ 'VIROSH ପ୍ରିମିୟର୍ ଲିଗ୍' ନାମକ ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ବିବାହ ପରେ, ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ଏବଂ 4 ତାରିଖରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଏକ ମହାନ ରିସେପ୍ସନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ସାଉଥ ଏବଂ ବଲିଉଡ୍ ଶିଳ୍ପର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗଦେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହି ରିସେପ୍ସନ ବଞ୍ଜାରା ହିଲ୍ସର ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।

