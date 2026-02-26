ସାତଜନ୍ମର ସାଥୀ ହେଲେ ବିଜୟ-ରଶ୍ମିକା, ଛୁଟିଲା ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ
ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ ବିଜୟ ଦେବରାକୋଣ୍ଡା ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା । ପାରମ୍ପାରିକ ସମାରୋହରେ ଆଜି ଫେବୃଆରୀ 26 ରେ ଉଦୟପୁରରେ ସାତଜନ୍ମର ସାଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ । ହାତକୁ ଦି'ହାତ ହେଲେ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ଓ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା । ଆଜି ଫେବୃଆରୀ 26 ରେ ଉଦୟପୁରରେ ପାରମ୍ପରିକ ସମାରୋହରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ପରିବାର ଏବଂ ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସକାଳ ୧୦.୧୦ ରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି । ବିବାହ ପରେ, ରଶ୍ମିକା ଏବଂ ବିଜୟଙ୍କ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦମ' ପ୍ରଯୋଜକ ବନି ଭାସ୍ ନବଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଫ୍ୟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ନବଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ଏକ୍ସରେ ବନି ଭାସ୍ ବିଜୟ ଏବଂ ରଶ୍ମିକାଙ୍କ ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦମ ବିବାହ ସିନକୁ ନେଇ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୋର GeethaGovindham ତୁମେ ସର୍ବଦା ପରସ୍ପରକୁ ବାଛିବା ଦେଖିବା ବିଶେଷ ରହିଛି । ବିଜୟ ଓ ରଶ୍ମିକା ତୁମେ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ପ୍ରକୃତରେ ଯାଦୁ । ଏହି ବିବାହ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଶକ୍ତି, ହସ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ । ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି । ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ #VIROSH ।" ବିବାହ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଦମ୍ପତି ପାରମ୍ପରିକ ତେଲୁଗୁ ରୀତିନୀତିରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୪:୩୦ ରେ ଉଭୟ କୋଡାଭା ସମାରୋହରେ ବିବାହ କରିବେ । ଏହି ଦମ୍ପତି ନିଜେ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ମିଳନକୁ "ଦ ୱେଡିଂ ଅଫ୍ ବିରୋଶ" ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ କ୍ଲବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ଏକ ନାମ ଥିଲା ।
ମାର୍ଚ୍ଚ 4 ରେ ରିସେପ୍ସନ
ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ, ମଜାଦାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବିଜୟ ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ସେମାନଙ୍କ ହୋଟେଲ ଭେନ୍ୟୁରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଏହାକୁ "ବିରୋଶ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍" ନାମ ଦେଇଥିଲେ । ଫଟୋଗୁଡ଼ିକରେ ଦମ୍ପତି ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଖେଳ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ରଶ୍ମିକା ବିବାହ ପୂର୍ବ ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନ ସେଟଅପ୍ ର ଝଲକ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପିଙ୍କ୍ ଟ୍ୟୁଲିପ୍ ଏବଂ ହ୍ଲାଇଟ୍ ଫୁଲରେ ସଜାଯାଇଥିଲା । ବୁଧବାର ଦିନ ଏହି ଦମ୍ପତି ଏକ ହଳଦୀ ସମାରୋହ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ 4 ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ରିସେପ୍ସନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଫିଲ୍ମ ଶିଳ୍ପର ଅଧିକ ସଦସ୍ୟ ଯୋଗଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ବିଜୟ ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ପ୍ରଥମେ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ବନି ଭାସ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ତେଲୁଗୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦମ୍'ରେ ଏକାଠି କାମ କରିଥିଲେ । ଏହି ରୋମାଣ୍ଟିକ ନାଟକ ଏକ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ହୋଇପାରିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଯୋଡ଼ି ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସାଉଁଟିଥିଲେ । ପରେ ସେମାନେ ୨୦୧୯ ମସିହାରେ 'ଡିଅର୍ କମ୍ରେଡ୍' ପାଇଁ ପୁଣି ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମିଶ୍ରିତ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଗୁଜବ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା । ବିଶେଷକରି ସେମାନଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଛୁଟିଦିନରେ ଏକାଠି ଦେଖାଯାଉଥିଲା । ତଥାପି, ଉଭୟ ଅଭିନେତା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଗୋପନ ରଖିଥିଲେ । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପରସ୍ପରକୁ ଡେଟ୍ କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ବିବାହ କରି ସମ୍ପର୍କରେ ମୋହର ଲଗାଇଛନ୍ତି ।
