ETV Bharat / entertainment

ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ ଭେଟେରାନ ଥିଏଟର ଅଭିନେତ୍ରୀ ବିଜୟା ମେହେତା

ଆରପାରିରେ ମରାଠୀ ଥିଏଟର ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବିଜୟା ମେହେତା । ୯୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ । ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଶୋକ ।

VIJAYA MEHTA PASSES AWAY
VIJAYA MEHTA PASSES AWAY (Photo: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 1, 2026 at 11:02 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଉନାହାନାନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଅଭିନେତ୍ରୀ ବିଜୟା ମେହେତା । ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ବୟସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 92 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା । 'ବାଇ' ନାମରେ ପରିଚିତ ସେ ସାଉଥ ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅଭିନେତା ବିଜୟ କେଙ୍କ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ପରେ ପରିବାର ଓ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । ସେଲିବ୍ରିଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି

ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ୍ ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିିଛନ୍ତି, "ବିଜୟା ମେହତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଳା ଜଗତର ଏକ ପିଢ଼ିର ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଅଧ୍ୟାୟର ଅନ୍ତ ।"ଅଭିନେତା ଭାରତୀ ଆଚ୍ରେକର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମେହତା ଏବଂ ନାନା ପାଟେକରଙ୍କ ସହ ଅଦୃଶ୍ୟ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ରାଓ ସାହେବ ଏବଂ ପେସ୍ତୋନଜୀରେ ମେହତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଥିବା ଅଭିନେତା ଅନୁପମ ଖେର ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।

ଅନୁପମ ଖେରଙ୍କ ଶୋକ

ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ କିଛି ଫିଲ୍ମ କରିସାରିଛି ଏବଂ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଅଭିନୟ ବିଷୟରେ କିଛି ବୁଝିପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭ୍ୟାସ ମୋତେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲା ଯେ ଏହି କଳାର ସମୁଦ୍ର ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ବିଶାଳ । ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ, ମାନବ ଆଚରଣ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବୁଝାମଣା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ସମ୍ମୁଖରେ, ମୁଁ ଖୁସିର ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଛାତ୍ର ହୋଇଗଲି । ସେ କେବେ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଲଦି ନଥିଲେ । ସେ ଏହାକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥିଲେ । ସେ କେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଉଠାଇ ନଥିଲେ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଉଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳା କୃପା, ନମ୍ରତାରେ ତାଙ୍କର ଉଷ୍ମତା ଏବଂ ସରଳତାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭାରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥିଲା ।"

ବିଜୟା ମେହେତାଙ୍କ ବିଷୟରେ...

ମରାଠୀ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନାମ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ବିଜୟା ମେହେତା ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ଅନେକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ, ସେ ପ୍ରଶଂସିତ ନାଟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପିଢ଼ି ପିଢ଼ିର ନାଟ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । 1960 ଦଶକରେ, ମେହେଟା ମରାଠୀ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ୱର ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ । ସେ ନାଟ୍ୟକାର ବିଜୟ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏବଂ ଅଭିନେତା ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀରାମ ଲାଗୁ, ଅରବିନ୍ଦ ଦେଶପାଣ୍ଡେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ନାଟ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ରଙ୍ଗାୟନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ । ସେ ଥରେ ରଙ୍ଗାୟନକୁ "ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଦର୍ଶକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା" ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ।

ଗୋଷ୍ଠୀଟି ଏକ ଅନନ୍ୟ ମଡେଲ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲା ​​ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଯୋଜନା ସତର୍କତାର ସହ ବଜେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କେବଳ ଛଅଟି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରାଯାଇଥିଲା । ଯଦିଓ ଏକ ନାଟକ ଏକ ବିରାଟ ସଫଳତା ପାଇଲା, ତଥାପି ଏହାକୁ ପ୍ରସାରିତ କରାଗଲା ନାହିଁ ଯଦି କେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଏହାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନ କରନ୍ତି । ରଙ୍ଗାୟନ ପ୍ରତିଭାବାନ ନାଟ୍ୟକାର ଏବଂ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ପ୍ରଯୋଜନା ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ହୋଇଥିଲେ। ମେହତା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ବୃତ୍ତିଗତତା, ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସଫଳତା ଅପେକ୍ଷା ଗୁଣବତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ । ପରେ, ସେ ରଙ୍ଗାୟନରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ନିଜକୁ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ । ମେହତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କିଛି ଲୋକପ୍ରିୟ ନାଟକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶୂନ୍ୟ ବାଜିରାଓ, ବାରିଷ୍ଟର, ହମିଦାବାଇଚି କୋଠି, ପୁରୁଷ, ମହାସାଗର ଏବଂ ଶକୁନ୍ତଲା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ସେ ପ୍ରଶଂସିତ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରାଓ ସାହେବ (1986) ଏବଂ ପେସ୍ତୋନଜୀ (1988) ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇ ସିନେମାରେ ନିଜର ଛାପ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବରେ, ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ନିହାଲାନିଙ୍କ 1984 ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଏସିଆ ପାସିଫିକ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାରିଅର ସମୟରେ, ମେହତା ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମ୍ମାନ ପାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର, ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ଟାଗୋର ରତ୍ନ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସହାୟକ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ।

ବିଜୟା ମେହେତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନୀ...

୪ ନଭେମ୍ବର, ୧୯୩୪ରେ ଗୁଜରାଟର ଭଦୋଦରାରେ ବିଜୟା ଜୟବନ୍ତ ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ମେହେତା ମୁମ୍ବାଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ସେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ନାଟ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଇବ୍ରାହିମ ଆଲକାଜୀ ଏବଂ ଆଦି ମର୍ଜବାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ । ସେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅଭିନେତା ଦୁର୍ଗା ଖୋଟେଙ୍କ ପୁଅ ହରିନ୍ ଖୋଟେଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ହରିନଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ, ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟୀ ନାଟ୍ୟ ଅଭିନେତା ଫାରୋଖ ମେହେତାଙ୍କ ସହ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଏବଂ ଦୁଇଟି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ତାମିଲ୍ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଝଟକା, ଆରପାରିରେ ଜଣାଶୁଣା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କେ ଭାଗ୍ୟରାଜ

କନ୍ନଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ କ୍ରିଶି ଥାପାଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରେ ଜୀବନ ହାରିଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

VETERAN THEATER LEGEND VIJAYA MEHTA
VIJAYA MEHTA
ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବିଜୟା ମେହେତା
ବିଜୟା ମେହେତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ
VIJAYA MEHTA PASSES AWAY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.