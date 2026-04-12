ନୀରବି ଗଲେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟିକା ଆଶା ଭୋଁସଲେ, ୯୨ ବର୍ଷରେ ପରଲୋକ
ଆଶା ଭୋଁସଲେ
Published : April 12, 2026 at 12:57 PM IST
ମୁମ୍ବାଇ: ନୀରବି ଗଲେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟିକା ଆଶା ଭୋଁସଲେଙ୍କ । ୯୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ବାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇର ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି । ଆଶା ଭୋଁସଲେଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସଂଗୀତ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ।
