ପରଲୋକରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୋକ
ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା । 88 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶେଷ ନିଶ୍ବାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରଣବ କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : August 21, 2026 at 1:09 PM IST|
Updated : August 21, 2026 at 1:27 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ଏକ ଯୁଗର ଅବସାନ । ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ତଥା ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଛି । ୮୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) ଭୁବନେଶ୍ବରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ପରଲୋକ ଖବର ପାଇବା ପରେ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ମନେ ରହିବେ ପ୍ରଣବ...
ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକ କେବଳ ଜଣେ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗର ନଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶୀ, ଲୋକଗୀତ, ଭଜନ, ସେମି-କ୍ଲାସିକାଲ, ପାରମ୍ପରିକ ସଙ୍ଗୀତ, ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଓ ଗଜଲ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଧାରାରେ ସେ ନିଜ କଣ୍ଠର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସଙ୍ଗୀତରେ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ବିଶେଷ ଭାବେ ସ୍ମରଣୀୟ । ତାଙ୍କ କଣ୍ଠର ଅନେକ ଗୀତ ଆଜି ବି ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ମନରେ ତାଜା ହୋଇ ରହିଛି । ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଭାବ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶବ୍ଦର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏକ ନିଆରା ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।
ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତ ପାଇଁ ବଡ଼ କ୍ଷତି:
ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପରଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତି । ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଜଣେ ମହାନ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ହରାଇଛି ଓଡ଼ିଶା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଗୀତ, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନା ଓ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ତାଙ୍କୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଅମର କରି ରଖିବ। ସମୟ ବଦଳିବ, ସଙ୍ଗୀତର ଧାରା ବଦଳିବ; କିନ୍ତୁ ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ୱର ଓ ତାଙ୍କ କାଳଜୟୀ ଗୀତ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସବୁଦିନ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେବ।
ଖବର ଅପଡେଟ୍ ଜାରି ରହିଛି....
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର