ହୃଦଘାତରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ଫିଲ୍ମ ଅଭିନେତ୍ରୀ-ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟିକା ସୁଲକ୍ଷଣା ପଣ୍ଡିତ
ସୁଲକ୍ଷଣା ପଣ୍ଡିତ 1975 ରେ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାରଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ "ଉଲଝନ" ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ରାଜେଶ ଖନ୍ନା, ଶଶି କପୁର ଓ ବିନୋଦ ଖନ୍ନା ସମେତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାରକାମାନଙ୍କ ସହ କାମ କରିଥିଲେ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 7, 2025 at 10:57 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟିକା ସୁଲକ୍ଷଣା ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପରଲୋକ । ହୃଦଘାତ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସୁଲକ୍ଷଣା ପଣ୍ଡିତ ମୁମ୍ବାଇର ନାନାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ମୃୃତ୍ୟୁ ବେଳଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ 71 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା । ପଣ୍ଡିତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବିଜୟତା ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ସଂଗୀତ ସଂଗୀତକାର ଜତୀନ ଲଳିତଙ୍କ ଭଉଣୀ ଥିଲେ ।
STORY | Veteran actor-singer Sulakshana Pandit dies at 71— Press Trust of India (@PTI_News) November 6, 2025
Veteran playback singer and actor Sulakshana Pandit, known for movies like " uljhan" and "chehre pe chehra", died on thursday due to cardiac arrest, brother lalit pandit confirmed the news. she was 71.
read:… pic.twitter.com/scPEHTCSwU
ସୁଲକ୍ଷଣା ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପରଲୋକ
ଏହି ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଇ ଲଳିତ ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୭ଟାରେ ହୃଦଘାତ ଯୋଗୁଁ ସୁଲକ୍ଷଣ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ସେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ । ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନାନାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।" ତେବେ ତାଙ୍କ ବିଯୋଗରେ ପରିବାର ଓ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ମହଲରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ।
ସୁଲକ୍ଷଣା ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଜନ୍ମ ୧୯୫୪ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା । ସୁଲକ୍ଷଣା ୧୯୭୫ ମସିହାରେ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାରଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ "ଉଲଝନ୍" ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା'ପରେ ରାଜେଶ ଖନ୍ନା, ଶଶି କପୁର ଏବଂ ବିନୋଦ ଖାନ୍ନାଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଷ୍ଟାରଙ୍କ ସହ କାମ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ "ସଙ୍କୋଚ୍", "ହେରା ଫେରି", "ଖାଣ୍ଡାନ୍" ଏବଂ "ଧର୍ମ କାନ୍ତା" ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।ଏଥିସହ ସେ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ ଗାୟକ ଭାବରେ “ତୁ ହା ସାଗର ତୁ ହାଇ କିନାରା”, “ପାରଦେସିଆ ତେରେ ଦେଶ ମେନ୍”, “ବେକରାର୍ ଦିଲ୍ ଟୁଟ୍ ଗୟା”, “ବାନ୍ଧୀ ରେ କାହେ ପ୍ରୀତ” ଏବଂ “ସୋମୱାର କୋ ହମ୍ ମାଇଲ୍” ଭଳି ହିଟ୍ ଗାଇଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ପରଲୋକରେ କେଜିଏଫ ଫେମ୍ ଅଭିନେତା ହରିଶ ରୟ, କ୍ୟାନ୍ସର ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଲେ ଜୀବନ
ସେ ହରିୟାଣାର ହିସାରର ଏକ ସଂଗୀତ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିଲେ । ପଣ୍ଡିତ ଜସରାଜ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଥିଲେ । ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ସୁଲକ୍ଷଣା 9 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1967 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ମାଣ୍ଡିରଙ୍କ ସହ ସଙ୍ଗୀତ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ତିନି ଭାଇଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି: ଜଟିନ୍ ପଣ୍ଡିତ, ଲଲିତ ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ଭେଟେରାନ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବିଜୟତା ପଣ୍ଡିତ । 1975 ରେ, ସେ ସାଙ୍କଲପ ଫିଲ୍ମରୁ "ତୁ ହା ସାଗର ତୁ ହାଇ କିନାରା" ଗୀତ ପାଇଁ ଫିଲ୍ମଫେୟାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହିଳା ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ, ସୁଲକ୍ଷଣା ପଣ୍ଡିତ ଅବିବାହିତା ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ନାଁ ଭେଟେରାନ୍ ଅଭିନେତା ସଞ୍ଜୀବ କୁମାରଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ା ଯାଉଥିଲା ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ