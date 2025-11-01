ETV Bharat / entertainment

ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, କେମିତି ଅଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ? ଜାଣନ୍ତୁ,

ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର । ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି । ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାକୁ ପରିବାରର ଅନୁରୋଧ ।

Veteran Bollywood Actor Dharmendra
Veteran Bollywood Actor Dharmendra (File/IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 1, 2025 at 8:42 AM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ବଲିଉଡ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର । ମୁମ୍ବାଇର ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଏହି ଖବର ଆସିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଲୋକେ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ସହ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥତା କାମନା କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ଅନେକ ଗୁଜବ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିନେତାଙ୍କ ପରିବାର ନିକଟତର ସମ୍ପର୍କୀୟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ।

ସମ୍ପର୍କୀୟ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଗୁଜବ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଆଇଏଏନଏସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, 89 ବର୍ଷୀୟ ଅଭିନେତା ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି । ସେ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସେଠାରେ ରହିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଡିସଚାର୍ଜ ତାରିଖ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ନାହିଁ ।

କହିରଖୁଛୁ କି, ସୁପରଷ୍ଟାର ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବରରେ ତାଙ୍କର 90 ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବେ । ଏହି ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇଥିଲା । ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2024 ମସିହାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ତେରି ବାତୋଁ ମେ ଐସା ଉଲଝା ଜିୟା" ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନେତା ସାହିଦ କପୁର ଏବଂ କ୍ରିତି ସାନନଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଅଭିନେତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀରାମ ରାଘବନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ଇକ୍କିସ୍' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି ସିନେମାରେ ଅଗସ୍ତ୍ୟା ନନ୍ଦା ଏବଂ ସିମର ଭାଟିଆ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସିନେମାଟି ସବୁଠାରୁ କମ ବୟସ୍କ ପରମ ବୀର ଚକ୍ର ପ୍ରାପ୍ତକର୍ତ୍ତା ଅରୁଣ ଖେତରପାଲଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ନାଟକ ।

ଏହି ସିନେମାରେ ଜୟଦୀପ ଆହଲାୱତ ଏବଂ ସିକନ୍ଦର ଖେର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଡିସେମ୍ବରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ବୁଧବାର ଦିନ, "ଇକ୍କିସ୍"ର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ, ବଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ସନି ଦେଓଲ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ବୟସରେ କାମ କରୁଥିବା ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହିତ ମନେ ହେଉଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି 'ସାଇ ବାବା' ଫେମ୍ ଅଭିନେତା ସୁଧୀର ଦଲଭି; ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥସାଜିଛି ବାଧକ, ସହାୟତା କଲେ ରିଦ୍ଧିମା କପୁର

ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ପାପା ପୁଣି ଥରେ ରକ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛ । ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛ, ପାପା । ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି । ପ୍ରିୟ ଅଗସ୍ତ୍ୟା, ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ ହେବ । ୱା ଇକ୍କିସ୍ କା ଥା, ଇକ୍କିସ୍ କା ହି ରହେଗା । ଦିନେଶ ଭିଜନ ଏବଂ ମ୍ୟାଡକ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ଇକ୍କିସ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଭାରତର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ପରମ ବୀର ଚକ୍ର ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ- ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଅରୁଣ ଖେତରପାଲଙ୍କ ଏକ ଅକଥିତ ସତ୍ୟ କାହାଣୀ, ଯାହା ଶ୍ରୀରାମ ରାଘବନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ଇକ୍କିସ ଏବେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି। ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ ସିନେମା ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ!”

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

DHARMENDRA
ACTOR DHARMENDRA HEALTH UPDATE
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା
ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର
DHARMENDRA HOSPITALISED

