ଆରପାରିରେ ବଲିଉଡ ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତ୍ରୀ କାମିନୀ କୌଶଲ
ବଲିଉଡ ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତ୍ରୀ କାମିନୀ କୌଶଲଙ୍କ ପରଲୋକ । 98 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଖିବୁଜିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ । ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଶୋକ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 14, 2025 at 3:01 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପୁଣି ଫିଲ୍ମି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର । ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ ବଲିଉଡ ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବରେ କାମିନୀ କୌଶଲ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜନିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜଟିଳତା ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ । ଫଳରେ 98 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ଜଣେ ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧୁ ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ଗୋପନୀୟତା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଖବରରେ ପରିବାର ଓ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
କାମିନୀ କୌଶଲଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଲାହୋରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ପାଞ୍ଚ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ସାନ । କାମିନୀ ଭାରତୀୟ ସିନେମାରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର ଦଶନ୍ଧି ବ୍ୟାପିଥିଲା ଏବଂ 90 ରୁ ଅଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ସେ "ନୀଚା ନଗର" ସହିତ ତାଙ୍କର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା 1946 କାନ୍ସ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବରେ ପାମ୍ ଡି'ଅର୍ ଜିତିଥିବା ଐତିହାସିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଥିଲା । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ସେ "ଶହୀଦ", "ନଦିଆ କେ ପାର", "ଶବନମ୍, ଆରଜୁ" ଏବଂ "ବିରାଜ ବହୁ" ଭଳି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସ୍ମରଣୀୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ “ଦୋ ଭୋଇ”, “ଜିଦ୍ଦି”, “ପାରାସ୍”, “ନାମୋନା”, “ଜାନଜାର”, “ଆବ୍ରୋ”, “ବାଡେ ସାର୍କ”, “ଜେଲର,” “ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ୍” ଏବଂ “ଗୋଡାନ୍” ଭଳି ତାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା ।
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଟେଲିଭିଜନରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଛାପ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ବିଶେଷତଃ ଦୂରଦର୍ଶନ ଶୋ "ଚାନ୍ଦ ସିତାରେ" ସହ । ଏହି ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦିଲୀପ କୁମାର, ରାଜ କପୁର, ଦେବ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଅଶୋକ କୁମାରଙ୍କ ସମେତ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର କିଛି ମହାନ ତାରକାଙ୍କ ସହ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ । "ନାଦିଆ କେ ପାର", "ଶହୀଦ", "ଶବନମ" ଏବଂ "ଆରଜୁ" ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଦିଲୀପ କୁମାରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିଲା । କାମିନୀ ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସିନେମା ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଜାରି ରଖିଥିଲେ । ସେ ଆମୀର ଖାନ ଏବଂ କରୀନା କପୁରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "ଲାଲ ସିଂ ଚଡ୍ଡା" ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା 2022 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା । କାମିନୀ କୌଶଳଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ, ତାଙ୍କ 3 ପୁଅ ରହିଛନ୍ତି । ଶ୍ରବଣ, ବିଦୁର ଏବଂ ରାହୁଲ ସୁଦ।
