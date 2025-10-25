ସତୀଶ ଶାହାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ: ଶୋକରେ ବୁଡିଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ସେଲିବ୍ରିଟି
ସତୀଶ ଶାହାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧୁର ଭଣ୍ଡାରକରଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଭିନେତା ଜନି ଲିଭର ଯାଏଁ.. ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସେଲିବ୍ରିଟି । ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଅଭିନେତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଅକୁହା କଥା..
October 25, 2025
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହିଛନ୍ତି ବଲିଉଡ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ସତୀଶ ଶାହା । କିଡନୀ ଫେଲ୍ ଯୋଗୁଁ ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା । ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 74 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା । ଅଭିନେତାଙ୍କ ହଠାତ୍ ବିୟୋଗରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓ ପରିବାରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ ଜଣାଉଛନ୍ତି । ଜନି ଲିଭର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟିଭି ଅଭିନେତା ସତ୍ୟଜିତ ଦୁବେ ଭଳି ତାରକା ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
Deeply saddened to hear about Satish Shah sir’s passing. He was such an incredible actor, he lit up every frame he was in. I had the privilege of working with him in my debut film Always Kabhi Kabhi, and his warmth and brilliance have stayed with me ever since. 💔 pic.twitter.com/MQ64UUt8Zs— Satyajeet Dubey (@satyajeet_dubey) October 25, 2025
ଶୋକରେ ବୁଡିଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି
ଅଭିନେତା ଜନି ଲିଭର ଲେଖିଛନ୍ତି, "ବହୁତ ଦୁଃଖର ସହିତ ଆମେ ଜଣେ ମହାନ କଳାକାର ଏବଂ ମୋର 40 ବର୍ଷର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ । ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଷ୍ଟକର । ମୁଁ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲି । ସତୀଶ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିବ । ସିନେମା ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନରେ ଆପଣଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ କେବେ ଭୁଲିଯିବ ନାହିଁ ।" ସେହିପରି ଅଭିନେତା ସତ୍ୟଜିତ ଦୁବେ ଏକ୍ସରେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ସତୀଶ ଶାହା ସାରଙ୍କ ପରଲୋକ ଖବର ଶୁଣି ମୁଁ ଗଭୀର ଦୁଃଖିତ । ସେ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ଅଭିନେତା ଥିଲେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ରରେ ଜୀବନ୍ତ ଆଣିଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଅଲୱେଜ୍ କଭି କଭି'ରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋତେ ମିଳିଥିଲା । ତାଙ୍କ ଉଷ୍ମତା ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ସେବେଠାରୁ ମୋ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଛି ।"
ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସେ କିଡନୀ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର କିଡନୀ ଫେଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆଜି (ଅକ୍ଟୋବର 25)ରେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ବାନ୍ଦ୍ରାସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ କଲାମବୀର ବାସଭବନକୁ ଅଣାଯିବ । ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି, ଅକ୍ଟୋବର 26 ତାରିଖରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ।
ସତୀଶ ଶାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛି ଅକୁହା କଥା...
IMDb ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିନେତା ସତୀଶ ଶାହା FTII ରେ ପାଠପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦଲଜିତ କୌରଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଅଭିନେତା ଶକ୍ତି କପୁର ମଧ୍ୟ ସେହି ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । କୁହାଯାଏ ଯେ ସତୀଶ ଏବଂ ଶକ୍ତି କପୁରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଲଜିତଙ୍କ ଉପରେ ମତଭେଦ ହୋଇଥିଲା । ସେ ତାଙ୍କୁ ପିଛା କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଶକ୍ତି କପୁର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମନାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରକ୍ତାକ୍ତ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ୧୯୭୨ ମସିହାରେ ଡିଜାଇନର୍ ମଧୁ ଶାହଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନାହିଁ ।
ସତୀଶ ଶାହାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତା, ଯିଏ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହାସ୍ୟରସ ସମୟ ସହ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲେ । ୧୯୮୩ ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ଜାନେ ଭି ଦୋ ୟାରୋ" ରେ କମିଶନର ଡି'ମେଲୋ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ସତୀଶ ୧୯୭୮ ମସିହାରେ ଅରବିନ୍ଦ ଦେଶାଇଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ଅଜୀବ ଦାସ୍ତାନ" ସହ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ୧୯୮୭ ମସିହାରେ ସେ "ଗମ୍ମତ ଜମାତ" ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହିତ ମରାଠୀ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ ।
ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୧୪ରେ ସାଜିଦ ଖାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଫିଲ୍ମ 'ହମଶକଲ୍ସ'ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସୈଫ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ, ରିତେଶ ଦେଶମୁଖ, ରାମ କପୁର, ତମନ୍ନା ଭାଟିଆ, ଇଶା ଗୁପ୍ତା ଏବଂ ବିପାଶା ବସୁ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ସତୀଶ ଶାହା 'ଜାନେ ଭୀ ଦ ୟାରୋ' (1983), 'ୟେ ଜୋ ହେ ଜିନ୍ଦେଗୀ' (1984), 'ସାରଭାଇ ଭି ସାରବାଇ' (2004), 'ମେ ହୁ ନା' (2004), 'ହମ୍ ଆପକେ ହେ କୌନ୍', 'ହମ୍ ସାଥ୍ ସାଥ ହେ', 'କାମ୍ ହୋ ନା' (2003), 'ଶାନ' 2006 ') 2008 ରେ, ସେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପୁରାନ ସିଂଙ୍କ ସହ କମେଡି ସର୍କସରେ ସହ-ବିଚାରପତି ଥିଲେ । 2015 ରେ, ସେ ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସୋସାଇଟିର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ।
ସେ ଅନେକ ସିରିଏଲରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି । ସେ ୧୯୮୪ ମସିହାରେ କୁନ୍ଦନ ଶାହ ଏବଂ ମଞ୍ଜୁଲ ସିହ୍ନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ସିଟ୍କମ୍ ୟେ ଜୋ ହୈ ଜିନ୍ଦେଗି'ରେ ୫୫ଟି ଏପିସୋଡ୍ରେ ୫୫ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା । ୧୯୯୫ ମସିହାରେ, ସେ ଜୀ ଟିଭିର ଟେଲିଭିଜନ ଧାରାବାହିକ "ଫିଲ୍ମି ଚକ୍କର"ରେ ପ୍ରକାଶ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ୫୦ଟି ଏପିସୋଡ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ୨୦୦୪ ମସିହାରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଟେଲିଭିଜନ ଶୋ "ସାରାଭାଇ ବନାମ ସାରାଭାଇ"ରେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରବଦନ ସାରାଭାଇ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। "ଫିଲ୍ମି ଚକ୍କର" ଏବଂ "ସାରାଭାଇ ବନାମ ସାରାଭାଇ"ରେ ସେ ରତ୍ନା ପାଠକ ଶାହଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ।
