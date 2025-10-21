ETV Bharat / entertainment

ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଅଶରାନୀଙ୍କ ପରଲୋକ, 'ଶୋଲେ'ରେ ହିଟଲର ଜେଲର ଭାବେ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟ

84 ବର୍ଷରେ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଅଶରାନୀଙ୍କ ପରଲୋକ । 350ରୁ ଅଧିକ ଫିଲ୍ମରେ କରିଥିଲେ ଅଭିନୟ ।

Veteran Actor Asrani Passes Away At 84
Veteran Actor Asrani Passes Away At 84 (ETV Bharat file Photo)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 21, 2025 at 10:10 AM IST

ମୁମ୍ବାଇ: ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଭେଟେରାନ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଅଶରାନୀ । 84 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଛି । ମୃତ୍ୟୁର ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଅଶରାନୀ । ତେବେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡିନାହିଁ ।

ପରଲୋକରେ ଅଭିନେତା ଅଶରାନୀ:

ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଭାବେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ଅଶରାନୀ । ଅଶରାନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଫିଲ୍ମ ଜଗତ ପାଇଁ ବଡ କ୍ଷତି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ । ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ଅଧିକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ । ତେବେ ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ସାନ୍ତାକ୍ରୁଜ ଶ୍ମଶାନରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ।

350ରୁ ଅଧିକ ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଅଶରାନୀ:

ନିଜ କମେଡିଆନ ଆକ୍ଟି ଜଲଓ୍ବାରେ ଲୋକଙ୍କ ମନ କିଣି ନେଉଥିଲେ ସେ । ପ୍ରାୟ 5 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସିନେମା ଜଗତରେ କାମ କରିଆସିଛନ୍ତି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ । 350ରୁ ଅଧିକ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଅଶରାନୀ । ପୁନେ ସ୍ଥିତ ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ୍ ଟେଲେଭିଜନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ (FTII)ରେ ସେ ତାଲିମ ନେବା ପରେ 1960 ଦଶକର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ସେ ଫିଲ୍ମ ଜଗତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । 'ସୋଲେ' ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କର ନିଖୁଣ ଅଭିନୟର ଏକ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସେ ଜଣେ ହିଟଲର ଜେଲରକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରି ସେ ଆକ୍ଟି କରିଥିଲେ । 'ମେରେ ଅପନେ', 'କୋଶିସ', 'ବାଓ୍ବର୍ଚ୍ଚି', 'ପରିଚୟ', 'ଅଭିମାନ', 'ଚୁପକେ ଚୁପକେ', 'ଛୋଟି ସି ବାତ୍', 'ରଫୁ ଚକ୍କର', 'ସୋଲେ' ଭଳି ଫିଲ୍ମଗୁଡିକରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ସେ 1970 ଏବଂ 1980 ଦଶକରେ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ପ୍ରାୟତଃ ବୋକା, କ୍ଲର୍କ, ମଜାଳିଆ ସହଯୋଗୀ ଭଳି ଥିଲା ।

କେବଳ ବଲିଉଡ ନୁହେଁ ବରଂ ଗୁଜୁରାଟୀ, ରାଜସ୍ଥାନୀ ଫିଲ୍ମଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଅଶରାନୀ । ଆଉମଧ୍ୟ କିଛି ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତୁଲାଇଛନ୍ତି । ରାଜେଶ ଖାନ୍ନା, ଗୋବିନ୍ଦା ଭଳି ଅଭିନେତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଯୋଡି ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।

