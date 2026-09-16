ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅନନ୍ତ ନାଗଙ୍କୁ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାର 2024
ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଅନନ୍ତ ନାଗ ଆସନ୍ତା 72 ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବରେ ଭାରତୀୟ ସିନେମାରେ ନିଜର ଅବଦାନ ପାଇଁ ଦାଦାସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାର 2024 ପାଇବେ ।
Published : September 16, 2026 at 6:13 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 2024 ମସିହା ପାଇଁ ଦାଦାସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷିତ ହୋଇଯାଇଛି । ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଅନନ୍ତ ନାଗଙ୍କୁ ସିନେମା ଜଗତରେ ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଦାଦାସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାର ଚୟନ କମିଟିର ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
ଅଭିନେତା ଅନନ୍ତ ନାଗଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର 72 ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହି ଉତ୍ସବ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ ଗୁଜୁରାଟର ଏକତା ନଗରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ସମ୍ମାନ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଏବଂ ଏକ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ କ୍ୟାରିୟରକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହା ବିଭିନ୍ନ ପିଢିର ଦର୍ଶକ ଓ କଳାକାରମାନଙ୍କର ଅନେକ ପିଢ଼ିକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଆସିଛି ।
ଏହି ଖବର ଅପ୍ଡେଟ୍ ଜାରି ରହିଛି...