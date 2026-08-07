ରୋମାନ୍ସ-ଆକ୍ସନ ପରେ ଏବେ ହରର ଫିଲ୍ମରେ ୟଶ ରାଜ ବ୍ୟାନରର ଏଣ୍ଟ୍ରି, ହିରୋ ବନିବେ ବରଣ ଧୱନ
ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ବରୁଣ ଧୱନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯଶ ରାଜ ଫିଲ୍ମସର ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମଟି କେବେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ? ଜାଣନ୍ତୁ,
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 7, 2026 at 3:19 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୟଶ ରାଜ ଫିଲ୍ମସ୍ (YRF), ଯାହା ଏହାର ସ୍ପାଏ ଆକ୍ସନ୍-ଥ୍ରିଲର୍ ସିନେମା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଏବେ ହରର୍ ସିରିଜରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି । YRF ଏହାର ପ୍ରଥମ ଭୟଙ୍କର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଘୋଷଣା କରିଛି । ଫିଲ୍ମର ନାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ନିର୍ମାତାମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି; ଷ୍ଟୁଡିଓ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପ୍ରଥମ ଭୟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ବରୁଣ ଧୱନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯିବେ ।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଅଭୟ ପନ୍ନୁ - ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସିତ ଧାରାବାହିକ 'ରକେଟ୍ ବଏଜ୍' ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସିତ - ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବେ ଏବଂ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଲେଖକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ । ବରୁଣ ଧୱନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ କାଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଅଭିନେତା ଏବଂ YRF ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ । ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷ ଭାଗରେ ପ୍ରଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି, ଏବଂ 2027 ପାଇଁ ଥିଏଟରରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ।
ଏକ ସୂତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ, "ୟଶ ରାଜ ଫିଲ୍ମସର ପ୍ରଥମ ହରର୍ ସିନେମାରେ ବରୁଣ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ । ଏହା ଷ୍ଟୁଡିଓର ହରର୍ ଧାରା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଏଣ୍ଟ୍ରି । ଅଭୟ ପନ୍ନୁ ଏହି ଫିଚର ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅକ୍ଷୟ ବିଧାନୀ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବରୁଣ ଧାବନ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। YRF ହରର୍ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାରାରେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରିଛି; 2027 ରେ, ବ୍ୟାନର ଶେଷରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପାଦ ଦେବ ।"
'ରକେଟ୍ ବଏଜ୍' ର ସଫଳତା ପରେ, ଏହି ହରର୍ ଫିଲ୍ମ ଅଭୟ ପନ୍ନୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଏକ ଥିଏଟର ରିଲିଜ୍ ହେବ। ଧାବନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ଆଗାମୀ ହରର୍ ଫିଲ୍ମ 'ସୁଇ ଧାଗା' ର ସଫଳତା ପରେ YRF ସହିତ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବ ।
ବରୁଣ ଧୱନ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 'ହୈ ଜୱାନି ତୋ ଇଶ୍କ ହୋନା ହୈ' ରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ, ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 74.82 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା । ଏହା ୟଶ ରାଜ ଫିଲ୍ମସ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ । ବରୁଣ ପୂର୍ବରୁ ୟଶ ରାଜଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ସୁଇ ଧାଗା' ରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲେ । ବରୁଣ ଏବଂ ୟଶ ରାଜ ଫିଲ୍ମସ ଅଭିନୀତ ଆଗାମୀ ହରର ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଆଶା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି, କାରଣ ଷ୍ଟୁଡିଓ 2027 ମସିହାରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରି ଏହାର ଧାରା ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
80ବର୍ଷରେ ଏକା ରହୁଛନ୍ତି ଉଷା ନାଦକର୍ଣ୍ଣି; ନେଲେନି ଲାଇଫଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ, ଘାରୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ଚିନ୍ତା, ଏବେ ଏପରି କାଟୁଛନ୍ତି ଜୀବନ
'ବଟୱାରା 1947' କାହାଣୀ 'ଗଦର' ଭଳି ନୁହଁ: ଦୁଇ ଫିଲ୍ମ ଚରିତ୍ର ସମାନତାକୁ ନେଇ ଏମିତି କହିଲେ ସନ୍ନି ଦେଓଲ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ